Украина запустила процедуру объявления Михалкова в международный розыск

Украинский суд разрешил украинским прокурорам задержать Михалкова с целью доставки в украинский суд для избрания меры пресечения - ареста.

Украина запустила официальную процедуру объявления российского режиссера Никиты Михалкова в международный розыск.

Об этом сообщила в Facebook генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Она пишет, что фильмы советского и российского режиссёра и актёра Михалкова нравились, "но времена поменялись". "По той или иной причине, вы перестали сниматься в художественных фильмах и начали в документальных…про войну" - пишет Венедиктова.

"Мы все прекрасно понимаем какую ступеньку в иерархии власти РФ вы занимаете - далеко не последнюю. Полагаю, вы состоите в близких отношениях с первыми лицами РФ и это именно та причина, из-за которой вы так рьяно поддерживаете и пропагандируете войну" - пишет генпрокурор.

Венедиктова официально информирует, что украинский суд разрешил украинским прокурорам задержать Михалкова с целью доставки в украинский суд для избрания меры пресечения, как подозреваемому.

"Сейчас я вам расскажу, как именно будут развиваться события и какой будет ваша реакция. Сперва вы свяжетесь с "сильными русского мира" и попросите их прокомментировать мое сообщение. В эту минуту вы ни о чем дурном думать еще не будете. Они вам с вероятностью 100% скажут, что Венедиктова сошла с ума и нечего обращать не неё внимание. Понимая это, делаю подсказку - мы запустили официальную процедуру объявления вас в международный розыск", - пишет Венедиктова.

Она предупредила, что Михалков может быть задержан при пересечении границы практически любого цивилизованного государства.

Ранее Украина открыла производство из-за призывов Совбеза РФ к изменению границ территории Украины. Венедиктова подчеркнула, что украинские прокуроры займутся этим делом "по полной программе".

UNIAN