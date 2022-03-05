Хроника путинской войны: Генштаб Украины сообщает о гибели 10 тысяч российских военных

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". Хроника событий субботы, 5 марта (время вильнюсское).

12:40

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал информацию о потерях российской армии с начала войны в Украине. По данным Генштаба, за 10 дней боев были убиты 10 тысяч российских военнослужащих. "Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

Российская сторона всего раз сообщила о своих потерях в ходе войны против Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что потери личного состава российских войск убитыми составили 498 человек.

12:15

Служба информации "Новой газеты" с 5 марта отказывается от формата новостных сообщений под угрозой уголовного преследования журналистов. Об этом сообщается в заявлении, подписанным шефом службы информации издания Никитой Кондратьевым и опубликованном на странице "Новой" в интернете.

11:45

В захваченном войсками РФ Херсоне проходит антироссийский митинг. По данным украинской службы Би-Би-Си, на акцию к зданию Областной госадминистрации вышли сотни, а, возможно, даже тысячи человек. Российские военные стреляют в воздух, но люди не расходятся. Участники поют украинский гимн и скандируют "Идите домой, фашисты".

11:15

Персонал Чернобыльской АЭС работает там непрерывно уже 10 дней, сообщил в эфире общенационального телемарафона мэр Славутича Юрий Фомичев. По его словам, на захваченной российскими войсками электростанции сотрудников АЭС не могут заменить, и они вынуждены работать посменно, разделившись на две группы и заменяя друг друга. Люди истощены морально, эмоционально и физически, добавил Фомичев. Они "питаются ограниченно, у них ограничено количество лекарств и им очень тяжело. Их родные и близкие в Славутиче также переживают", сказал Фомичев, назвав захват ЧАЭС "настоящим терроризмом".

11:00

Образовательная платформа Coursera прекращает деятельность в России. Весь российский контент в ближайшее время будет удален, а остальная информация будет скрыта от российских университетов и других партнеров на территории РФ. Сотрудничество с российскими учебными заведениями также приостанавливается. Пользователи из России не смогут приобретать и платные курсы.

"Мы не будем поддерживать финансовую или репутационную выгоду российских преподавателей или учебных заведений на Coursera, пока происходит эта трагедия, и мы не будем стремиться получить прибыль от ведения бизнеса в регионе в условиях этого гуманитарного кризиса. Мы останавливаем весь бизнес в России", - заявил генеральный директор платформы Джефф Маджионкалда.

10:35

Алексея Венедиктова уволили с поста главного редактора "Эха Москвы". Совет директоров радиостанции разорвал с ним контракт, подтвердил Венедиктов агентству РИА "Новости".

10:15

В Мариуполе ведется подготовка к эвакуации мирного населения. Работу всех участников процесса координирует Донецкая областная военная администрация. Ее представители сообщили, что режим тишины будет действовать с 09:00 до 16:00.

Эвакуация начнется с 11 часов по местному времени (10:00 по общеевропейскому). Гуманитарный "зеленый коридор" пройдет по маршруту Мариуполь - Никольское - Розовка - Пологи - Орехов - Запорожье. Жителей города будут вывозить муниципальными автобусами из трех точек.

С 9 до 16 часов из Мариуполя можно будет выехать также на личном транспорте. Обладминистрация обратилась ко всем владельцам автомобилей с просьбой брать с собой максимально возможное число попутчиков. Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещено, подчеркивается в обращении.

Эвакуация жителей Мариуполя продлится в течение нескольких дней.

09:45

Болгарский журналист-расследователь, руководитель интернет-портала Bellingcat Христо Грозев полагает, что у российской армии почти не осталось ресурсов для продолжения войны с Украиной. Об этом он рассказал в пятницу, 4 марта, в эфире телеканала "Украина 24". "Исходя из поведения российской армии и замедления наступления, а также по информации источников, можно говорить, что у них резервы если не закончились, то закончатся к воскресенью…", - пояснил он.

Глава Bellingcat спрогнозировал введение на следующей неделе новых персональных санкций против руководства России и конкретно президента Путина, "которых мы никогда не видели". Кроме того, по его данным, с вероятностью примерно в 30 процентов НАТО может закрыть небо над Украиной. "Есть политическая воля у части сенаторов в республиканской и демократической партиях. Они сейчас работают над этим", - заявил Грозев.

09:10

Минобороны России объявило о прекращении огня в Мариуполе и Волновахе

Министерство обороны РФ объявило о прекращении огня в Мариуполе и Волновахе и открытии гуманитарного коридора для эвакуации гражданского населения из городов, осажденных российскими войсками. Режим тишины вступил в силу с 8.00 утра по среднеевропейскому времени. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко написал в телеграм-канале, что "это даст возможность начать восстановление критически важной инфраструктуры - свет, вода и мобильная связь. Также будет возможность обеспечить Мариуполь продуктами и медикаментами первой необходимости".

08:40

Российскую авиакомпанию "Аэрофлот" удалили из глобальной системы электронного бронирования билетов Sabre. По оценкам экспертов, этот шаг окажет разрушительное влияние на работу авиакомпании.

08:25

Одна из крупнейших многопрофильных мировых корпораций Hitachi останавливает производство в России и экспорт техники в страну.

08:15

Президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указ, разрешающий украинцам и лицам без гражданства жить и работать в Бразилии по гуманитарной визе. Заявители должны получить 180-дневную визу в течение 90 дней после прибытия. Она дает право на продление вида на жительство до двух лет, а затем можно будет подать заявку на постоянное проживание.

07:45

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Украины сразу на две ступени с уровня "B3" до "Caa2", дав при этом негативный прогноз. Это означает, что может последовать дальнейшее понижение рейтинга в связи с "усилением российского военного вторжения в Украину", которое может повлиять на способность Украины обслуживать свой долг. Рейтинги Moody's от "Caa1" до "Caa3" соответствуют очень высокому кредитному риску, ниже только два уровня: "Ca" - близкий к дефолту, и "C" - дефолт.

Ранее агентство Moody's уже понизило долгосрочный кредитный рейтинг России с уровня Baa3 до уровня В3. В свою очередь, агентство Fitch понизило кредитный рейтинг России с BBB до B. Оба рейтинговых агентства обосновали этот шаг санкциями, введенными Западом против РФ из-за ее вторжения в Украину.

07:35

Молодежные организации немецких партий в субботу организуют широкомасштабную демонстрацию в Гамбурге в знак протеста против войны, развязанной Москвой против Украины. Под девизом "Мир в Украине и безопасность в Европе" шествие проследует от центра города до Генерального консульства Украины. По прогнозам полиции, в демонстрации примут участие десятки тысяч участников.

07:20

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с 6 по 11 марта намерен нанести визиты в Великобританию, Латвию, Германию и Польшу. Как говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства, Трюдо во время визитов намерен "укрепить солидарность Канады с ее европейскими партнерами и союзниками" в связанных с ситуацией вокруг Украины вопросах и "скоординировать" усилия, касающиеся политики в отношении России.

06:50

Из-за вторжения в Украину России грозит резкое падение стоимости рубля и последующая гиперинфляция, предостерегает директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер (Michael Hüther) в интервью изданиям медиагруппы Funke, которые выйдут в свет 5 марта.

При гиперинфляции цены начинают расти стремительно и достигают огромных значений, а уровень инфляции составляет не менее 50%. Многолетняя гиперинфляция наблюдается, например, в Венесуэле: в 2020 году уровень инфляции там достигал почти 3000%, а в 2019 - почти 9600%.

06:30

Samsung приостанавливает поставки продукции в РФ

Южнокорейский концерн Samsung Electronics приостановила поставки в Россию "в связи с текущими геополитическими событиями". Как сообщает агентство Reuters, концерн также перечислит 6 миллионов долларов и добровольные пожертвования от сотрудников Samsung в поддержку гуманитарных усилий в Украине.

По данным аналитической компании Counterpoint, Samsung Electronics занимает первое место по производству смартфонов в России с долей рынка 30% в 4-м квартале 2021 года, опережая Xiaomi с 23% и Apple с 13%.

06:00

По завершении девятых суток с начала вторжения войска РФ продолжают наступление при поддержке с воздуха и с применением высокоточного оружия, сосредоточив основные усилия на окружении Киева и Харькова, сообщает в ночь на 5 марта Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

Российские войска также продолжали попытки достичь административных границ Луганской и Донецкой областей, чтобы создать сухопутный коридор от аннексированного Россией Крыма до сепаратистских районов, а кроме того, старались выявить слабые места в обороне Мариуполя. В Черном море российские военные суда были отведены от Одессы из-за ухудшения погоды. Защитникам Киева пока удается удерживать рубежи обороны, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

05:15

Большинство американцев, среди которых сторонники и демократов, и республиканцев, считают, что США должны вести совместную работу с НАТО по созданию "бесполетных зон" для защиты Украины от российских воздушных ударов. Как свидетельствует соцопрос Reuters/Ipsos, итоги которого были подведены 4 марта, за закрытие неба над Украиной выступают 74% респондентов. Понятен ли этим людям риск потенциального конфликта, осталось невыясненным, отмечают социологи.

80% опрошенных поддерживают отказ от закупки нефти и газа у РФ. 81% - за дополнительные санкции против РФ. Около 77% - за арест активов российских олигархов, связанных с Путиным. Неожиданным результатом исследователи назвали то, что 74% респондентов считают - США должны принять украинских беженцев.

04:35

Илон Маск поддержал Украину

Илон Маск / фото AP

Известный американский предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск поддержал Украину в войне, развязанной Кремлем. "Держись, Украина!", - написал он в микроблоге Twitter.

А в следующем твите Маск выразил сочувствие "великим россиянам", которые против войны.

And also my sympathies to the great people of Russia, who do not want this — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022

04:20

За последний год США предоставили Украине военной помощи более чем на $1 млрд, сообщается на сайте Пентагона. В сообщении уточняется, что не все из этих поставок входили в категориюсрочной военной помощи, в рамках которой президент США может в особых обстоятельствах, - среди которых миротворческие операции, стихийные бедствия, борьба с терроризмом, - изымать оружие, боеприпасы и иные материалы из уже существующих военных запасов США и предоставлять их другим странам.

Последняя по времени одобренная помощь на сумму $350 млн, включающая, среди прочего, противотанковые средства, уже отправлена в Украину. Это "крупнейший президентский пакет срочной военной помощи в истории", подчеркивается в заявлении Минобороны США. Отмечается также, что помимо США, военную помощь Украине после начала "неспровоцированного и незаконного российского вторжения" оказывают еще 14 стран.

03:45

Владимир Зеленский поговорит с сенаторами США по Zoom

Президент Украины Владимир Зеленский будет общаться по видеосвязи Zoom с сенаторами США. Как сообщили в администрации этой палаты Конгресса, звонок, организованный посольством Украины в Вашингтоне, запланирован на 17.30 мск в субботу.

03:05

Американская финансовая компания S&P Dow Jones исключит из своих стандартных индексов акций компаний, базирующихся или зарегистрированных в РФ, в связи с недавно введенными против России санкциями и ограниченным доступом на российский рынок. Эти меры вступят в силу до открытия торгов 9 марта, говорится в заявлении на сайте S&P Dow Jones.

02:15

Американская телекомпания CNN приостанавливает вещание в России. "CNN прекратит вещание в России, пока мы будем продолжать оценивать ситуацию и принимать решения о дальнейших шагах", - заявил представитель телекомпании. СМИ отмечают, что в CNN пошли на такой шаг из-за принятия в РФ закона об уголовной ответственности за "фейки" о вооруженных силах России.

01:40

Информационное агентство Bloomberg News приостанавливает работу своих журналистов в России в связи с принятием в РФ нового закона, предусматривающего уголовное наказание для тех, кто преднамеренно распространяет фейковые, с точки зрения властей, новости.

Изменения в российском Уголовном кодексе предназначены, судя по всему, для того, чтобы превратить любого независимого репортера в преступника, заявил главный редактор агентства Джон Миклтуэйт. По его словам, это делает невозможным сохранение какого-либо подобия нормальной журналистики в стране.

Экоактивистка Грета Тунберг поддержала Украину

01:20

Шведская экоактивистка Грета Тунберг опубликовала у себя в Instagram фото в поддержку Украины, использовав хештег #StandWithUkraine. На фото она держит два плаката - на одном название основанного ею международного общественного движения в защиту климата "Пятницы ради будущего" (Fridays For Future), на другом - слоган "Будь с Украиной" (Stand With Ukraine). Через семь часов после сделанного Гретой поста пользователи соцсети 367 947 раз поставили ему отметку Like.

00:35

Военные США в Европе и Минобороны РФ открыли прямую линию для исключения "взаимного непонимания"

Штаб-квартира Европейского командования вооруженных сил США (Eucom), расположенная в Штутгарте, открыла прямую линию с Минобороны РФ в связи с конфликтом вокруг Украины. Этот канал связи создан для того, чтобы исключить "возможное взаимное непонимание" и предотвратить случайные конфликты между военнослужащими США и РФ, сообщил официальный представитель Минобороны США Джон Кирби. По его словам, прямая линия важна еще и потому, что в настоящее время как украинские, так и российские самолеты используют воздушное пространство Украины, непосредственно граничащее со странами-членами НАТО.

00:00

Сервис бронирования Booking.com приостановил работу с Россией и Беларусью. Генеральный директор Booking.com Гленн Фогель объяснил решение тем, что из-за войны в Украине и санкций вести бизнес в этих регионах становится сложнее.

23:45

В Белграде на улицы вышли тысячи пророссийских демонстрантов, неся флаги РФ и фотографии президента Владимира Путина. Шествие прошло перед посольством России в Сербии. Правительство в Белграде присоединилось к резолюции ООН, осуждающей нападение России на Украину, но не поддержало западные санкции в отношении Кремля.

23:20

Владимир Зеленский / фото AP

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении 4 марта резко раскритиковал НАТО за отказа закрывать небо над Украиной. "Сегодня состоялся саммит НАТО, слабый саммит, растерянный саммит, - сказал Зеленский. - Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу Европы целью номер один".

По его словам, в то время, когда в Украине уже 9 дней идет жестокая война, разрушаются города и гибнут люди, "НАТО сознательно приняла решение не закрывать небо над Украиной". "Мы считаем, что страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию РФ против НАТО", - подчеркнул Зеленский.