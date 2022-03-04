Зеленский об обстреле АЭС: "Европа сейчас должна проснуться!"

Глава украинского государства выступил с обращением в связи с российскими обстрелами Запорожской АЭС - крупнейшей атомной электростанции в Европе. Обстрел такого объекта имел место впервые в истории человечества.

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на пятницу, 4 марта, выступил с видеообращением ко всему миру в связи с российскими обстрелами Запорожской атомной электростанции в Энергодаре и последующим пожаром на ее территории. Как указал глава украинского государства, российские военные бьют по станции прицельно и, судя по всему, специально готовились к такому нападению.

"Европа сейчас должна проснуться!"



Подобные обстрелы чреваты повторением Чернобыльской катастрофы, предостерег Зеленский и призвал мир безотлагательно отреагировать на действия агрессоров. "Европа сейчас должна проснуться!" - призвал Зеленский.

"Обращаюсь ко всем украинцам, ко всем европейцам, ко всем людям, которые знают слово "Чернобыль". Кто знает, сколько горя и жертв принес взрыв на атомной станции - это была глобальная катастрофа. С ее последствиями боролись сотни тысяч человек. Эвакуировали десятки тысяч человек. Россия хочет это повторить - и уже повторяет. Но - в шесть раз больше!"- заявил Владимир Зеленский.



Литва: из-за атаки на Запорожскую АЭС радиационной угрозы нет

После того, как Россия атаковала Запорожскую АЭС (ЗАСЭ) в Украине радиационный фон в Литве не изменился, реакторы не повреждены, утверждает Центр радиационной безопасности (ЦРБ).

"Из-за военных действий на территории ЗАЭС радиационный фон в Литве не изменился, а метеорологические условия благоприятные - ветер дует в направлении от Литвы", - сообщил ЦРБ в пятницу утром.

Временный директор центра Рамуне Стасюнайтене сказала LRT, что пожар на ЗАЭС возник не в самих реакторах, они не повреждены.

"Согласно имеющейся информации, пожар возник не в самих реакторах, а в находящемся рядом учебном центре", - подчеркнула она.

АЭС обстреливали впервые в истории человечества



В четверг российские танки попытались войти в Энергоград и захватить АЭС. Однако собравшиеся у станции ее работники и местные жители перекрыли им путь.

В ночь на пятницу по зданиям и блокам Запорожской АЭС велся непрерывный обстрел, в результате чего на крупнейшей в Европе атомной электростанции начался пожар. Согласно сведениям Дмитрия Орлова, мэра расположенного рядом с АЭС Энергограда, есть раненые.



В связи с обстрелом Запорожской АЭС войсками РФ Владимир Зеленский провел срочные консультации с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz), а также Эмманюэлем Макроном, Джо Байденом, Борисом Джонсоном, главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Я только что обсудил с президентом Зеленским серьезную ситуацию на Запорожской АЭС. Россия должна немедленно прекратить атаку на электростанцию и обеспечить беспрепятственный доступ аварийных служб", - написал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Twitter.



Президент США Джозеф Байден призвал Россию срочно допустить сотрудников пожарно-спасательных служб к месту возгорания на территории Запорожской АЭС, которая подверглась обстрелу российских войск. Свое заявление глава Белого дома сделал после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

МАГАТЭ: радиационный фон на станции пока в норме



МАГАТЭ со ссылкой на украинские власти сообщает, что пожар на территории Запорожской АЭС, возникший в результате обстрела российскими войсками, не затронул основное оборудование, сотрудники станции принимают меры по ликвидации последствий. Ранее сообщалось, что радиационный фон на станции пока в норме.

По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате обстрела произошел пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Огнем были охвачены три верхних этажа пятиэтажного здания.

В борьбе с огнем принимали участие более 40 пожарных. Возгорание ликвидировали в 6:20 утра по местному времени (7:20 мск). Жертв и пострадавших в результате пожара нет, добавили в ведомстве.