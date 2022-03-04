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2022.03.04 08:47

Центр радиационной безопасности: радиационный фон в Литве не изменился

BNS, LRT.lt2022.03.04 08:47
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС / Shutterstock.com

После того, как Россия атаковала Запорожскую АЭС (ЗАСЭ) в Украине, радиационный фон в Литве не изменился, реакторы не повреждены, утверждает Центр радиационной безопасности (ЦРБ).

"Из-за военных действий на территории ЗАЭС радиационный фон в Литве не изменился, а метеорологические условия благоприятные - ветер дует в направлении от Литвы", - сообщил ЦРБ в пятницу утром.

Исполняющая обязанности директора центра Рамуне Стасюнайтене сказала в интервью ЛРТ, что пожар на ЗАЭС возник не в самих реакторах, они не повреждены.

"Согласно имеющейся информации, пожар возник не в самих реакторах, а в находящемся рядом учебном центре", - подчеркнула она.

Она добавила, что центр постоянно получает информацию из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). по последним данным, пожар на ЗАЭС локализован, а "часть реакторов отключена и не действует".

Центр также информирует жителей Литвы, что таблетки йодида калия принимать нет необходимости.

Службы помощи Украины в пятницу сообщили, что после атаки российских сил на крупнейшей в Европе ЗАЭС возник пожар. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу обвинил Москву в "ядерном терроре" и попытках "повторить Чернобыльскую катастрофу".

Премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон в пятницу обвинил президента России Владимира Путина в том, что он создает угрозу для всей Европы, а также пообещал добиться созыва в ближайшие часы срочного совещания Совета безопасности ООН.

# Литва# Война в Украине
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