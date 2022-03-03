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2022.03.03 20:28

Грузия и Молдова подали заявки на вступление в ЕС в ускоренном порядке

Радио «Cвобода»2022.03.03 20:28
Флаги Грузии и Молдовы
Флаги Грузии и Молдовы / Shutterstock.com

Грузия подала заявку на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре.

О том, что Тбилиси следом за Украиной подаст заявку на предоставление статуса страны-кандидата ЕС, стало известно 2 марта. Глава правящей партии "Грузинская мечта" отметил, что правительство планировало сделать это в 2024 году, но решило поторопиться "исходя из политического контекста".

Сегодня же о подаче заявки на вступление в Евросоюз по неотложной процедуре заявила президент Республики Молдова Майя Санду.

Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля, на фоне российского вооружённого вторжения и обстрела городов. 1 марта Брюссель начал рассмотрение. В истории таких прецедентов не было. Как правило, переговоры о вступлении в ЕС длятся долгие годы, иногда более 10 лет.

Нынешние кандидаты на вступление в ЕС, такие как Сербия и Черногория, получили статус несколько лет назад, но переговоры до сих пор далеки от завершения. Кроме того, граждане страны-кандидата должны оформить вступление страны в ЕС на референдуме.

Стремление Украины вступить в ЕС отражено в конституции страны, однако до последнего времени многие страны ЕС отказывались прямо говорить о европейской перспективе страны.

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Бои идут во многих регионах. Сотни тысяч украинцев покинули свои дома.

Страны Запада ввели против России жёсткие санкции, которые затронули не только компании, чиновников и политиков, но и обычных граждан. Евросоюз закрыл воздушное пространство для российских авиаперевозчиков. Многие международные компании приостановили бизнес в России.

Радио "Свобода"

# В мире# Война в Украине
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