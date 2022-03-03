Науседа: рассчитываем на помощь из Германии в реорганизации системы ПВО Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что Литва рассчитывает на помощь Германии в реорганизации системы противовоздушной обороны (ПВО), страна также готова принять дополнительный контингент немецких военных.

Он сказал это после состоявшейся в Рукле встречи с главой Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Нам нужно перейти на следующий этап, от воздушной полиции - к системе ПВО, потому что это одна из важнейших причин, факторов коллективной обороны и коллективного сдерживания, и мы намерены эту работу продолжать", - сказал глава государства в четверг журналистам в Рукле.

"Это исключительно важно с учетом того, как Россия сегодня пользуется воздушным пространством Украины, получив там доминирование. Какие огромные людские потери, повреждения зданий и инфраструктуры она вызывает этим доминированием", - сказал он.

По словам президента, Литва также готова принять и дополнительный военный контингент Германии.

Науседа сказал, что единство и солидарность союзников на фоне войны России в Украине жизненно важны.

"В то время, когда мы проводим встречу, в Украине идут бои. Украинский народ борется не только за свободу и суверенитет своей страны, но и за свободу, демократию во всей Европе", - сказал руководитель Литвы.

Президент Германии Штайнмайер акцентировал, что война России в Украине идет в нарушение международного права.

Он добавил, что "признаков скорого окончания войны нет". "Скорее всего, она будет продолжаться долго, мы будем терпеливыми", - сказал президент Германии.

По его словам, обязательства Германии перед НАТО тверды и страна доказывает это своими действиями.

"Наш месседж из Германии четок. Солидарность Альянса действует без каких-либо "если" и "но", - сказал Штайнмайер.

Германия осуществляет командование размещенным в Литве батальоном НАТО, а в этом году она прислала в страну дополнительно несколько сотен своих военнослужащих.