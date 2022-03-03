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2022.03.03 18:30

Владелец телеканала "Дождь" объявила о приостановке его работы

Радио «Cвобода»2022.03.03 18:30
Телеканал "Дождь"
Телеканал "Дождь" / AP nuotr.

Российский телеканал "Дождь" приостанавливает вещание. Об этом в эфире 3 марта объявила генеральный директор и владелец канала Наталья Синдеева.

Сайт телеканала был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры за освещение войны в Украине. Главный редактор Тихон Дзядко и часть журналистов уехали из России на фоне угроз коллективу.

Синдеева сказала, что решение было принято на собрании сотрудников. По её словам, работу редакции нужно переосмыслить в новых условиях.

4 марта Госдума планирует рассмотреть законопроект о уголовном наказании за распространение фейк-ньюс про российскую армию. Власти требуют, чтобы все сообщения о войне на Украине передавались только по официальным источникам.

"Как бы не было сейчас черно и гадко, и как бы не радовались людишки, которые сейчас радуются нашему решению, мы всё равно победим. Это неизбежно, потому что правда в конечном счёте побеждает", — сказал Дзядко. Он поблагодарил коллектив за работу и зрителей.

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