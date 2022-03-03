Новости

2022.03.03 16:07

Ландсбергис призывает Европу отказаться от российских энергоносителей

BNS, LRT.lt, Deutsche Welle2022.03.03 16:07
Г. Ландсбергис
Г. Ландсбергис / E. Blaževič/LRT nuotr.

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в четверг призвал Европу осмелиться отказаться от российских энергоносителей и отключить все банки России от международной системы расчетов SWIFT.

"Мы не можем сказать "А" и не сказать "Б" - мы должны стремиться к тому, чтобы все банки в России были отключены от SWIFT, мы должны осмелиться отказаться от импорта энергоресурсом из России", - сказал Ландсбергис на совместной пресс-конференции с главами дипломатических ведомств Балтийских стран.

Торговая война обойдется Москве гораздо дороже, чем Западу, полагают эксперты Института мировой экономики в Киле. По их подсчетам, санкции способны ежегодно сокращать экономику России на десять процентов.

В случае длительных санкций против Москвы и долгосрочного торгового конфликта Россия пострадает значительно сильнее, чем Запад. "Торговая война между Россией с одной стороны и США и их союзниками с другой в долгосрочном плане будет иметь весьма чувствительный эффект и может ежегодно сокращать российскую экономику почти на 10 процентов", - заявил аналитик Института мировой экономики (IfW) в Киле Александер Зандкамп (Alexander Sandkamp) в четверг, 3 марта.

Эксперт пришел к такому выводу на основании расчетов, проведенных совместно его институтом и Австрийским институтом экономических исследований (WIFO). Ученые на основе модели симулировали последствия непрерывных санкций для различных народных хозяйств и пришли к выводу, что ВВП России может ежегодно сокращаться на 9,71 процент, в то время как совокупная экономика западных союзников - лишь на 0,17 процента.

В то же время отдельные западные страны пострадают от долгосрочных санкций против РФ в неравной мере. Если ВВП США будет ежегодно сокращаться лишь на 0,04 процента, то в Германии - уже на 0,4, а, к примеру, в Литве - почти на 2,5 процента. Размеры потерь будут зависеть от масштаба экономических связей с Россией. Между тем Китай в результате расширения торговли с Россией, согласно подсчетам, увеличил бы свой ежегодный ВВП лишь на 0,02 процента.

# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Вечер молитвы за народ Украины на Лукишской площади
9
2 ч. назад

Православная Церковь в Литве: мы осуждаем войну против Украины

9
Солидарность с Украиной в Каунасе
2 ч. назад

На помощь Украине поднялась вся Литва: собрано 10 млн евро

Симонас Кайрис
3 ч. назад

Министр призывает деятелей культуры Литвы "будить российскую интеллигенцию"

Г. Каспаров
4 ч. назад

Каспаров: Эта война приведет к краху режима Путина

Гинтаутас Мажейкис
5
4 ч. назад

Гинтаутас Мажейкис. Их нет, их там не было: Россия – страна абсолютного неуважения к своим бойцам

5
Алексей Венедиктов
7 ч. назад

Принято решение ликвидировать радио и сайт "Эхо Москвы"

Война России против Украины
7 ч. назад

Михаил Шишкин. От имени моей России и моего народа я прошу прощения у украинцев

Полиция
7 ч. назад

В Литве осквернены памятники советским солдатам

Радио "Свобода"
9 ч. назад

Сайту Радио Свобода угрожают блокировкой

Война в Украине
ВИДЕО 6
9 ч. назад
ВИДЕО

Украину вынуждены были покинуть уже более одного миллиона беженцев

обновляется
6
Война в Украине
ВИДЕО 6
2022.03.03 07:39
ВИДЕО

Украину вынуждены были покинуть уже более одного миллиона беженцев

обновляется
6
Полиция
2022.03.03 09:23

В Литве осквернены памятники советским солдатам

Клайпедский терминал сжиженного природного газа
2022.03.02 17:16

Премьер: Литва могла бы выжить и без газа "Газпрома"

Гинтаутас Мажейкис
5
2022.03.03 12:50

Гинтаутас Мажейкис. Их нет, их там не было: Россия – страна абсолютного неуважения к своим бойцам

5
Война России против Украины
2022.03.03 09:36

Михаил Шишкин. От имени моей России и моего народа я прошу прощения у украинцев

Г. Каспаров
2022.03.03 12:53

Каспаров: Эта война приведет к краху режима Путина

Вечер молитвы за народ Украины на Лукишской площади
9
2022.03.03 14:41

Православная Церковь в Литве: мы осуждаем войну против Украины

9
Солидарность с Украиной в Каунасе
2022.03.03 14:14

На помощь Украине поднялась вся Литва: собрано 10 млн евро

Алексей Венедиктов
2022.03.03 10:09

Принято решение ликвидировать радио и сайт "Эхо Москвы"

Симонас Кайрис
2022.03.03 14:09

Министр призывает деятелей культуры Литвы "будить российскую интеллигенцию"