В Киеве прогремела серия мощнейших взрывов

Ночью 3 марта в украинской столице прогремела серия мощнейших взрыва. Их слышали в разных районах Киева.

Как сообщили Униан очевидцы, взрывы слышны в районе Голосеево, Печерска. Также взрывы прогремели в районе метро Дружбы народов.

В городе объявлена воздушная тревога. Всех жителей столицы призвали немедленно последовать в укрытия.

Российские войска вошли в Херсон



Российские войска вошли в портовый город Херсон на юге Украины, сообщил его мэр Игорь Колыхаев.

Херсон с населением около 280 тыс. жителей - первый крупный украинский город, взятый российскими войсками после тяжелых боев, сообщает BBC Russian.



Как сообщил Колыхаев, российские военные вошли в здание горисполкома и ввели комендантский час для жителей города с 06:00 до 20:00.



По его словам, переговоров как таковых с российской стороной не было, однако было обговорено, как будет функционировать город.



"Это не были переговоры или что-то такое, о чём уже поползли слухи. Со мной никто ни о чём не договаривался. Однако, действительно, вооруженные посетители в горисполкоме сегодня были", - написал Колыхаев в "Фейсбуке".



Зеленский о российских военных: "Растерянные дети, которых использовали"

В. Зеленский / AP nuotr.

Эта война для украинцев - Отечественная, и российские захватчики навсегда запомнят, что это такое, заявил Зеленский в новом обращении. По словам президента Украины, их с позором выгонят из украинских городов.

Эта война для украинцев - Отечественная, и российские захватчики навсегда запомнят, что это такое, заявил Зеленский в новом обращении. По словам президента Украины, их с позором выгонят из украинских городов.

Нынешняя война для украинцев - Отечественная, заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении, опубликованном в официальном Telegram-канале в ночь на четверг, 3 марта. "Мы знаем, как начинаются отечественные войны, и знаем, чем они заканчиваются", - сказал он.

По словам Зеленского, у российских военных, вторгшихся в Украину, не будет "ни одной тихой минуты, их будут повсюду уничтожать". Российские захватчики "навсегда запомнят, что мы своего не отдаем, они запомнят, что такое Отечественная война", сказал он.

"Планы, подло просчитанные с ненавистью к нашей стране, нашим людям"



Украинский народ за неделю сломал российские планы, "которые строились годами, подло просчитанные с ненавистью к нашей стране, нашим людям", заявил Зеленский. Украинские военные, пограничники, бойцы территориальной обороны, даже простые фермеры ежедневно берут в плен российских военных, сказал президент. По мнению Зеленского, "моральное состояние врага ухудшается", и все больше российских военных выгоняют обратно в Россию "всем, что стреляет".

Президент также выразил восхищение мирными жителями Конотопа, Баштанки, Энергодара, Мелитополя и других городов, "которые не пускают российских оккупантов, перекрывая им дороги", выходят без оружия перед военной техникой. "Это тоже спасение", - сказал Зеленский.

По его словам, захватчиков выгонят с позором из украинских городов, как это делают простые люди, изгоняющие их из продуктовых магазинов, когда российские военные пытаются найти себе еду. "Это не воины сверхдержавы, это растерянные дети, которых использовали. Заберите их домой", - сказал президент Украины.



Захваченный в плен россиянин раскрыл планы Путина по вторжению в Украину

Украинские военные взяли в плен россиянина Дмитрия Шишканова, заместителя командира батальона в/ч 12676.

Он рассказал, что российским войскам обещали, что из Украины они должны вернуться до 2 или 3 марта. За такой срок российский президент, очевидно, рассчитывал захватить Украину, сообщает Unian.

"Нам говорили, до 2-го или 3-го марта", - заявил Шишканов.



Журналист Андрей Цаплиенко обратил внимание на интересный момент: воинская часть, где служит захваченный в плен майор, - это 126-я отдельная Горловская дважды Краснознаменная ордена Суворова бригада береговой обороны. Та самая, которая расположена в поселке Перевальное в Крыму, и основу которой составили предатели из 36-й бригады береговой охраны ВСУ, перешедшие на сторону России в 2014-м году.



Ходорковский: Вторжение в Украину ускоряет падение Путина

Михаил Ходорковский / Justino Stacevičiaus/LRT.lt nuotr.

Российский оппозиционер в изгнании Михаил Ходорковский считает, что президент России Владимир Путин сам подталкивает себя к падению через войну в Украине, сообщает DW.



Приказ Путина напасть на эту страну был "эмоциональным" шагом, который свидетельствует о том, что российский лидер ведет себя все больше как "параноик", заявил Ходорковский в интервью французскому телеканалу France 24.

Кремлевский режим не развалится быстро, речь идет "о годе или двух". Нападение на Украину - это "самоубийство", Путин не одержит победу, даже если его войска возьмут Киев и Харьков, сказал Ходорковский. Бывший глава нефтяной компании ЮКОС не исключил, что конец режима наступит в результате краха российской экономики.







