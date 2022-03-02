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2022.03.02 17:16

Премьер: Литва могла бы выжить и без газа "Газпрома"

BNS, LRT.lt2022.03.02 17:16
Клайпедский терминал сжиженного природного газа
Клайпедский терминал сжиженного природного газа / AB Klaipėdos nafta

Литовский премьер Ингрида Шимоните говорит, что Литва могла бы выжить без газа, поставляемого российским концерном "Газпром".

"Могла бы. Здесь есть определенные технические момента, из-за которых осуществляются эти закупки (у "Газпрома" - BNS), но Литва могла бы без проблем отказаться от поставляемого "Газпромом" газа", - сказала на пресс-конференции в среду Шимоните, отвечая на вопрос, мог ли бы Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) полностью обеспечивать Литву газом и как долго будет покупаться газ у "Газпрома".

"Мы действительно можем обеспечить себя газом через Klaipedos nafta (ТСПГ - BNS) – это факт. (...) Для нас не критический вопрос, если газ "Газпрома" будет перекрыт. Литва обеспечит себя газом другими путями", - сказала она.

Премьер сказала, что Литва готовится к работе в автономном режиме в плане обеспечения газом, потому что то же самое делает Калининградская область.

"Мы видим подготовку Калининградской области к работе в автономном режиме. Поскольку мы это видим, то и сами тоже готовимся", - сказала она, отвечая на вопрос о заходящих в Калининградскую область российских судах с СПГ.

По подсчетам экономиста Swedbank Нериюса Мачюлиса, Литва в прошлом году потратила российский газ около 140 млн евро. Он считает, что можно полностью отказаться от российских газа и электроэнергии - Литва к этому готова, у нее есть и необходимая инфраструктура.

В Ignitis ранее сообщили, что объем газа, поставляемого "Газпромом" в прошлом году составил менее трети ее газового портфеля в Литве, и эта доля уменьшается, так как предприятие покупает больше грузов СПГ из других источников.

# Литва
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