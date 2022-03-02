Лайма Вайкуле говорит «Нет войне!»

Пожалуй, две самые знаменитые латышские певицы — оперная дива Элина Гаранча и звезда эстрады Лайма Вайкуле — выступили с осуждением войны в Украине.

Еще сутки назад выдающаяся оперная меццо-сопрано Элина Гаранча сообщила на своей странице в фейсбуке, что сразу же после начала военных действий отменила все свои выступления в России. Хотя там у нее любимая публика, она совсем недавно выступала в Москве и Санкт-Петербурге, приняла из рук подруги Хиблы Герзмавы приз «Онегин». События, увы, разделили подруг (надеемся, временно) — Хибла не приедет на фестиваль в латвийскую Лиепаю в середине марта, Элина отменяет все выступления в России.

«Дорогие друзья, сообщаю вам, что в прошлый четверг, в первый день нападения на Украину, я полностью отменила любые будущие концерты в России, — сообщает госпожа Гаранча. — Я считаю безответственным и крайне аморальным иметь отношение к любым событиям в стране, решившейся в свете преступной войны российского режима против демократической и независимой нации Украины, и против Европейского открытого общества в целом. Я не могу поддержать людей, которые поддерживают Путина и его режим, даже если они попали в ловушку и не могут выступить с открытым и честным заявлением. Но будучи латышкой, зная, что такое вторжение и оккупация, будучи матерью, я учу своих детей нравственности, я выступаю за свободу и независимость Украины! Война — НЕ выход! Музыка действительно должна объединяться, и каким был бы мир без культурных обменов между собой, но, как показала история, мы можем и должны уметь выбирать идеологию политических лидеров!

Сердце разрывается за Украину и моих украинских коллег! НЕТ войне в Украине!»

В свою очередь, живущая в тихой Юрмале Лайма Вайкуле взволнована и прислала «Новой газете Балтия» и другим изданиям видео своего заявления в Facebook и протест против текущих печальных событий.

«Я поделюсь с вами своей историей, — говорит Лайма. — Я сегодня звонила своему музыканту, он находится в Киеве. Это было темное помещение, бомбоубежище, с ним были дети. Я предложила ему всяческую помощь, сказала, что мне для тебя сделать, я все сделаю, и он мне ответил: «Лайма, вы просто улыбнитесь, чтобы это осталось в моей памяти». Нет войне! Нет смертям! Остановитесь, я вас умоляю!», — сказала артистка.

В команде Лаймы Вайкуле множество украинских артистов, в числе которых коллектив замечательного балета Freedom Ballet, за последние пять лет ставший неотъемлемой частью фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala и полюбившийся латвийским зрителям. В Латвию в ближайшее время также приедет вынужденная бежать от войны украинский режиссер и друг фестиваля Марина Шалева со своей семьёй. В качестве поддержки Лайма Вайкуле открыла двери своего дома для многих украинских артистов, и все ее действия направлены на помощь людям, оказавшимся в беде.



В данный момент Лайма Вайкуле продолжает активную творческую деятельность и находится в постоянном контакте со своей командой, готовясь, в том числе и к организации фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala. Вместе с продюсером фестиваля Элитой Милграве певица призывает всех единомышленников не отчаиваться в эти трудные для всех времена и ждет возможности для скорейшей встречи с артистами и гостями планируемых концертов.





