Марюс Ивашкявичюс: Москва, су***а, вставай!

Известный литовский прозаик, драматург, киносценарист и режиссёр Марюс Ивашкявичюс обратился к москвичам с эмоциональным призывом отреагировать на войну, которую Россия ведет в Украине.

«Москва, су***а, вставай! Это наше бл*** время и давайте за это стоять! Mы слабые, но свободные, а это сильнее всех испуганных сильных. Ну, давайте, вставайте, подъем, наше время уходит, и давайте умрем, если надо, но как люди, с достоинством, или давайте жить, если нам повезет, но для этого надо ВСТАТЬ!», - написал по-русски в социальной сети М. Ивашкявичюс.

27 февраля он также акцентировал: «Путин уже политический труп, живой мертвец, политический зомби, никто никогда не подаст ему руки. Украина, которую он бомбит, отстоит свою землю, весь свободный мир, которому он бросил вызов, оправится, вот только вопрос, что будет с Россией? Эта война против вас, россияне. Вы ее конечная цель. Кремлевские зомби пытаются зомбировать и вас. Оставайтесь живыми. Говорите, кричите, выходите на улицы. Выносите всех зомби ногами вперед из Кремля. Они из другого времени. Не дайте им превратить Россию в Северный Зомбилэнд».

«Погибших в Афганистане везли хоронить домой. Без ног, рук, головы, но везли. И хоронили с почестями. И из Чечни еще везли. А сегодняшних? Официально нет войны, значит, нет и погибших. Россия своих трупов не принимает. Такой вот новый уровень цинизма. Но где же их матери? Как можно не кричать про такое, не биться в истерике? Не перестать рожать?», сокрушается М. Ивашкявичюс.

М. Ивашкявичюс сотрудничал с театром им. В. Маяковского. Его руководитель Миндаугас Карбаускис, протестуя против вторжения России в Украину, заявил об уходе из театра.