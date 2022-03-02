Новости

2022.03.02 08:36

Марюс Ивашкявичюс: Москва, су***а, вставай!

LRT.lt2022.03.02 08:36
Марюс Ивашкявичюс
Марюс Ивашкявичюс / D. Matvejevo nuotr.

Известный литовский прозаик, драматург, киносценарист и режиссёр Марюс Ивашкявичюс обратился к москвичам с эмоциональным призывом отреагировать на войну, которую Россия ведет в Украине.

«Москва, су***а, вставай! Это наше бл*** время и давайте за это стоять! Mы слабые, но свободные, а это сильнее всех испуганных сильных. Ну, давайте, вставайте, подъем, наше время уходит, и давайте умрем, если надо, но как люди, с достоинством, или давайте жить, если нам повезет, но для этого надо ВСТАТЬ!», - написал по-русски в социальной сети М. Ивашкявичюс.

27 февраля он также акцентировал: «Путин уже политический труп, живой мертвец, политический зомби, никто никогда не подаст ему руки. Украина, которую он бомбит, отстоит свою землю, весь свободный мир, которому он бросил вызов, оправится, вот только вопрос, что будет с Россией? Эта война против вас, россияне. Вы ее конечная цель. Кремлевские зомби пытаются зомбировать и вас. Оставайтесь живыми. Говорите, кричите, выходите на улицы. Выносите всех зомби ногами вперед из Кремля. Они из другого времени. Не дайте им превратить Россию в Северный Зомбилэнд».

«Погибших в Афганистане везли хоронить домой. Без ног, рук, головы, но везли. И хоронили с почестями. И из Чечни еще везли. А сегодняшних? Официально нет войны, значит, нет и погибших. Россия своих трупов не принимает. Такой вот новый уровень цинизма. Но где же их матери? Как можно не кричать про такое, не биться в истерике? Не перестать рожать?», сокрушается М. Ивашкявичюс.

М. Ивашкявичюс сотрудничал с театром им. В. Маяковского. Его руководитель Миндаугас Карбаускис, протестуя против вторжения России в Украину, заявил об уходе из театра.

# Культура# Война в Украине
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Телеканал "Дождь"
10 мин. назад

В России заблокировали сайты "Эха Москвы" и "Дождя"

Россияне захватили херсонский вокзал
39 мин. назад

Война в Украине: в Херсоне захвачены речной порт и железнодорожный вокзал

Д. Байден
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
1 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Путин понятия не имеет, что его ждет". Джо Байден обещает новые ответные меры

Российские рубли
11 ч. назад

Как война Путина против Украины убивает рубль и экономику России

Война в Украине
14 ч. назад

Самоуправление Вильнюса в срочном порядке предоставило помещение для "Дома Украины"

В. Зеленский
15 ч. назад

Зеленский: Украина смогла объединить Европейский Союз ценой тысяч погибших

Угроза России
16 ч. назад

Константин Эггерт. После войны в Украине жизнь россиян долго не будет прежней

Валерий Гергиев
16 ч. назад

В Мюнхене уволили Гергиева за отказ дистанцироваться от войны в Украине

Ингрида Шимоните
17 ч. назад

Шимоните: русские и белорусы Литвы - патриоты

Нина Мацкевич, Татьяна Ясинская, Павел Лавринец
5
18 ч. назад

Русская культурная и научная интеллигенция Литвы: Мы всем сердцем с Украиной!

5
Украина и ЕС
2022.03.01 09:35

Литва и еще 7 стран ЕС поддерживают членство Украины в блоке

Ингрида Шимоните
2022.03.01 15:51

Шимоните: русские и белорусы Литвы - патриоты

Нина Мацкевич, Татьяна Ясинская, Павел Лавринец
5
2022.03.01 14:34

Русская культурная и научная интеллигенция Литвы: Мы всем сердцем с Украиной!

5
Ремигиюс Шимашюс
ВИДЕО
2022.03.01 12:30
ВИДЕО

Мэр Вильнюса обратился к россиянам: Остановите вашего Путина

Офис МУС в Гааге
2022.03.01 09:43

Суд в Гааге намерен расследовать преступления армии России в Украине

Угроза России
2022.03.01 16:21

Константин Эггерт. После войны в Украине жизнь россиян долго не будет прежней

В. Зеленский
2022.03.01 17:09

Зеленский: Украина смогла объединить Европейский Союз ценой тысяч погибших

Валерий Гергиев
2022.03.01 16:02

В Мюнхене уволили Гергиева за отказ дистанцироваться от войны в Украине

Война в Украине
2022.03.01 18:23

Самоуправление Вильнюса в срочном порядке предоставило помещение для "Дома Украины"

Российские рубли
2022.03.01 21:43

Как война Путина против Украины убивает рубль и экономику России