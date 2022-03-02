Новости

2022.03.02 08:20

Война в Украине: в Херсоне захвачены речной порт и железнодорожный вокзал

LRT.lt, Unian.net, Deutsche Welle, Радио «Cвобода»2022.03.02 08:20
Россияне захватили херсонский вокзал
Россияне захватили херсонский вокзал / фото УНИАН

Российские войска продолжили наносить удары по населенным пунктам во многих регионах Украины. Самые горячие точки сейчас - Херсон, ряд районов к северо-западу от Киева и Харьков, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

В Херсоне, куда накануне вошли российские оккупанты, сейчас захвачен речной порт и железнодорожный вокзал. Минувшая ночь в городе прошла спокойно, однако были слышны одиночные выстрелы.

Об этом рассказал городской голова Херсона Игорь Колыхаев, передает "Сегодня".

По не подтвержденной информации, в городе обстреляли здание СБУ, после чего там начался пожар.

Колыхаев также попросил президента Украины организовать "зеленый коридор" для того, чтобы "собрать сотни трупов в районе города". В Херсон также нужно привезти продукты - склады расположены за пределами города.

В комментарии "Радио Свобода" Колыхаев уточнил, что погибшие и раненые есть как среди военных, так и среди мирного населения. Российские террористы стреляют в школы, многоэтажки, в городе были слышны много взрывов.

Представители духовенства РПЦ призвали стороны остановить войну в Украине

Представители духовенства Русской православной церкви призвали остановить войну в Украине, обратившись "ко всем, от кого это зависит". В открытом письме священники и дьяконы заявили, что "братоубийственная война" приведёт в пропасть отношения русских и украинцев и о своей скорби об испытании, которому "незаслуженно подвергнуты наши братья и сестры в Украине".

Обращение распространяется в сети 1 марта. На момент публикации новости его подписали 83 человека. В нём подчёркивается, что подписавшие обращаются "от своего имени", то есть, не от лица церкви – это священникам запрещает каноническое право. В тексте авторы выражают желание, чтобы "все воины – и российские, и украинские" вернулись в свои дома. "Мы уважаем богоданную свободу человека и считаем, что народ Украины должен делать свой выбор самостоятельно, не под прицелом автоматов, без давления с Запада или Востока", – говорится в обращении.

Текст появился на фоне растущей внутрицерковной критики предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла (Гундяева). Его обвиняют в том, что он не высказал достаточно чёткой антивоенной позиции после начала войны в Украине. На момент публикации новости на главной странице сайта Московского патриархата не было ни одного упоминания о войне.

# В мире# Война в Украине
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Телеканал "Дождь"
10 мин. назад

В России заблокировали сайты "Эха Москвы" и "Дождя"

Марюс Ивашкявичюс
23 мин. назад

Марюс Ивашкявичюс: Москва, су***а, вставай!

Д. Байден
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
1 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Путин понятия не имеет, что его ждет". Джо Байден обещает новые ответные меры

Российские рубли
11 ч. назад

Как война Путина против Украины убивает рубль и экономику России

Война в Украине
14 ч. назад

Самоуправление Вильнюса в срочном порядке предоставило помещение для "Дома Украины"

В. Зеленский
15 ч. назад

Зеленский: Украина смогла объединить Европейский Союз ценой тысяч погибших

Угроза России
16 ч. назад

Константин Эггерт. После войны в Украине жизнь россиян долго не будет прежней

Валерий Гергиев
16 ч. назад

В Мюнхене уволили Гергиева за отказ дистанцироваться от войны в Украине

Ингрида Шимоните
17 ч. назад

Шимоните: русские и белорусы Литвы - патриоты

Нина Мацкевич, Татьяна Ясинская, Павел Лавринец
5
18 ч. назад

Русская культурная и научная интеллигенция Литвы: Мы всем сердцем с Украиной!

5
Украина и ЕС
2022.03.01 09:35

Литва и еще 7 стран ЕС поддерживают членство Украины в блоке

Ингрида Шимоните
2022.03.01 15:51

Шимоните: русские и белорусы Литвы - патриоты

Нина Мацкевич, Татьяна Ясинская, Павел Лавринец
5
2022.03.01 14:34

Русская культурная и научная интеллигенция Литвы: Мы всем сердцем с Украиной!

5
Ремигиюс Шимашюс
ВИДЕО
2022.03.01 12:30
ВИДЕО

Мэр Вильнюса обратился к россиянам: Остановите вашего Путина

Офис МУС в Гааге
2022.03.01 09:43

Суд в Гааге намерен расследовать преступления армии России в Украине

Угроза России
2022.03.01 16:21

Константин Эггерт. После войны в Украине жизнь россиян долго не будет прежней

В. Зеленский
2022.03.01 17:09

Зеленский: Украина смогла объединить Европейский Союз ценой тысяч погибших

Валерий Гергиев
2022.03.01 16:02

В Мюнхене уволили Гергиева за отказ дистанцироваться от войны в Украине

Война в Украине
2022.03.01 18:23

Самоуправление Вильнюса в срочном порядке предоставило помещение для "Дома Украины"

Российские рубли
2022.03.01 21:43

Как война Путина против Украины убивает рубль и экономику России