Война в Украине: в Херсоне захвачены речной порт и железнодорожный вокзал

Российские войска продолжили наносить удары по населенным пунктам во многих регионах Украины. Самые горячие точки сейчас - Херсон, ряд районов к северо-западу от Киева и Харьков, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

В Херсоне, куда накануне вошли российские оккупанты, сейчас захвачен речной порт и железнодорожный вокзал. Минувшая ночь в городе прошла спокойно, однако были слышны одиночные выстрелы.

Об этом рассказал городской голова Херсона Игорь Колыхаев, передает "Сегодня".



По не подтвержденной информации, в городе обстреляли здание СБУ, после чего там начался пожар.

Колыхаев также попросил президента Украины организовать "зеленый коридор" для того, чтобы "собрать сотни трупов в районе города". В Херсон также нужно привезти продукты - склады расположены за пределами города.

В комментарии "Радио Свобода" Колыхаев уточнил, что погибшие и раненые есть как среди военных, так и среди мирного населения. Российские террористы стреляют в школы, многоэтажки, в городе были слышны много взрывов.



Представители духовенства РПЦ призвали стороны остановить войну в Украине



Представители духовенства Русской православной церкви призвали остановить войну в Украине, обратившись "ко всем, от кого это зависит". В открытом письме священники и дьяконы заявили, что "братоубийственная война" приведёт в пропасть отношения русских и украинцев и о своей скорби об испытании, которому "незаслуженно подвергнуты наши братья и сестры в Украине".

Обращение распространяется в сети 1 марта. На момент публикации новости его подписали 83 человека. В нём подчёркивается, что подписавшие обращаются "от своего имени", то есть, не от лица церкви – это священникам запрещает каноническое право. В тексте авторы выражают желание, чтобы "все воины – и российские, и украинские" вернулись в свои дома. "Мы уважаем богоданную свободу человека и считаем, что народ Украины должен делать свой выбор самостоятельно, не под прицелом автоматов, без давления с Запада или Востока", – говорится в обращении.



Текст появился на фоне растущей внутрицерковной критики предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла (Гундяева). Его обвиняют в том, что он не высказал достаточно чёткой антивоенной позиции после начала войны в Украине. На момент публикации новости на главной странице сайта Московского патриархата не было ни одного упоминания о войне.