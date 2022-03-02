"Путин понятия не имеет, что его ждет". Джо Байден обещает новые ответные меры

Президент США Джо Байден в своем обращении к нации заявил, что Владимир Путин просчитался в том, как Запад ответит на российское вторжение в Украину.

В своей речи Байден заверил американцев в своей неколебимой решимости в том, что свобода всегда восторжествует над тиранией.



Пообещав дальнейшие экономические ответные меры, президент США сказал о Путине: "Он понятия не имеет, что его ждет".



"Шесть дней назад Путин попытался пошатнуть основание свободного мира, думая, что заставит его прогнуться перед его угрозой. Но он сильно просчитался".



"Он думал, что войдет в Украину, и мир опрокинется. Вместо этого его встретила мощная стена, которую он не мог представить, - украинский народ", - сказал Байден.



"Война Путина была преднамеренной и неспровоцированной. Он отверг неоднократные дипломатические усилия... Он думал, что Запад и НАТО не ответят. И он думал, что сможет нас разделить... Путин ошибся. Мы были готовы", - заявил Джо Байден.



При этом американский лидер подчеркнул, что США готовы защищать "каждый дюйм территории НАТО", но воевать на Украине не собираются.



"Позвольте мне сказать ясно: наши силы не будут вовлечены в конфликт с российскими военными на Украине, - сказал Байден. - Наши военные не поедут в Европу сражаться на Украине, но они будут защищать наших союзников по НАТО".



По его словам, США мобилизует наземные, морские и воздушные силы, чтобы защищать своих союзников, в том числе Польшу, Румынию, Латвию, Литву и Эстонию.



Джо Байден заявил, что США и партнеры тщательно готовились к возможному российскому вторжению на Украину.



"Я провел бесчисленные часы, объединяя наших европейских союзников. Вместе с нашими союзниками мы прямо сейчас вводим мощные экономические санкции. Вместе с нашими союзниками мы оказываем поддержку украинцам в их борьбе за свободу. Военная помощь. Экономическая помощь. Гуманитарная помощь. Мы предоставляем Украине более $1 млрд прямой помощи", - отметил он.



Байден подчеркнул, что в ситуации с Украиной наблюдается единство среди лидеров государств. "Мы наблюдаем более единую Европу, более единый Запад", - заявил президент США.



В качестве еще одной ответной меры Байден объявил, что США закроют свое воздушное пространство для российских самолетов после аналогичных запретов властей Канады и Европы.



Американский минтранс пояснил, что запрет касается всех самолетов, используемых, зарегистрированных и сертифицированных в России, включая чартерные рейсы.



Представители обеих партий в Конгрессе тем временем добиваются того, чтобы Белый дом еще более ужесточил антироссийские санкции и в том числе наложил запрет на импорт российской нефти.



Ведущие республиканцы критично высказались по поводу речи Байдена, указав на то, что в разгар конфликта на Украине Россия продолжает экспортировать нефть. Некоторые демократы также высказались за этот запрет, при этом отвергнув призывы к увеличению добычи нефти в США.



За несколько часов до своего обращения к нации Байден разговаривал с президентом Украины Зеленским о том, как США могут помочь украинцам, уже шесть дней отбивающих российское наступление.



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