Самоуправление Вильнюса в срочном порядке предоставило помещение для "Дома Украины"

В литовской столице в предоставленных самоуправлением Вильнюса помещениях на улице Юозапавичяус обоснуется публичное учреждение "Дом Украины", сообщило самоуправление во вторник.

"Мы уже некоторое время согласовывали предоставление этих помещений украинской диаспоре, однако в последние несколько дней потребность в помещениях и их значение возросли в несколько раз. Хотя первоначально функция учреждения должна была быть культурной, сегодня оно предоставляет помощь воюющей стране и ему нужны помещения для приема и складирования помощи. С учетом этого мы ускорили юридические процессы и уже передали ключи руководству организации", - сказал для пресс-релиза вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Самоуправление предоставило помещения учреждению в срочном порядке. "Дом Украины" в ближайшее время начнет сбор и сортировку пакетов помощи Украине, которая подверглась нападению России.

После окончания сбора помощи в помещениях будут проходить культурные мероприятия.