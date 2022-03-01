Новости

2022.03.01 18:23

Самоуправление Вильнюса в срочном порядке предоставило помещение для "Дома Украины"

BNS, LRT.lt2022.03.01 18:23
Война в Украине
Война в Украине / AP nuotr.

В литовской столице в предоставленных самоуправлением Вильнюса помещениях на улице Юозапавичяус обоснуется публичное учреждение "Дом Украины", сообщило самоуправление во вторник.

"Мы уже некоторое время согласовывали предоставление этих помещений украинской диаспоре, однако в последние несколько дней потребность в помещениях и их значение возросли в несколько раз. Хотя первоначально функция учреждения должна была быть культурной, сегодня оно предоставляет помощь воюющей стране и ему нужны помещения для приема и складирования помощи. С учетом этого мы ускорили юридические процессы и уже передали ключи руководству организации", - сказал для пресс-релиза вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Самоуправление предоставило помещения учреждению в срочном порядке. "Дом Украины" в ближайшее время начнет сбор и сортировку пакетов помощи Украине, которая подверглась нападению России.

После окончания сбора помощи в помещениях будут проходить культурные мероприятия.

# Литва# Война в Украине
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
В. Зеленский
1 ч. назад

Зеленский: Украина смогла объединить Европейский Союз ценой тысяч погибших

Угроза России
2 ч. назад

Константин Эггерт. После войны в Украине жизнь россиян долго не будет прежней

Валерий Гергиев
2 ч. назад

В Мюнхене уволили Гергиева за отказ дистанцироваться от войны в Украине

Ингрида Шимоните
3 ч. назад

Шимоните: русские и белорусы Литвы - патриоты

Нина Мацкевич, Татьяна Ясинская, Павел Лавринец
5
4 ч. назад

Русская культурная и научная интеллигенция Литвы: Мы всем сердцем с Украиной!

5
„MasterCard“
6 ч. назад

Visa и Mastercard заблокировали несколько российских банков

Ремигиюс Шимашюс
ВИДЕО
6 ч. назад
ВИДЕО

Мэр Вильнюса обратился к россиянам: Остановите вашего Путина

7 ч. назад

Литва поддерживает подключение Украины к европейским электросетям

Офис МУС в Гааге
9 ч. назад

Суд в Гааге намерен расследовать преступления армии России в Украине

Украина и ЕС
9 ч. назад

Литва и еще 7 стран ЕС поддерживают членство Украины в блоке

В Вильнюсе прошла акция в поддержку Украины
5
2022.03.01 08:49

Денис Кишиневский. Исповедь русскоязычного из Литвы: мы не выбирали русский мир Путина

5
Война в Украине
8
2022.03.01 08:27

На Киев движется 60-километровая колонна российской военной техники

обновляется
8
Украина и ЕС
2022.03.01 09:35

Литва и еще 7 стран ЕС поддерживают членство Украины в блоке

Юрий Дудь
2022.02.28 19:58

Юрий Дудь: Люди Путину уже давно не нужны

Нина Мацкевич, Татьяна Ясинская, Павел Лавринец
5
2022.03.01 14:34

Русская культурная и научная интеллигенция Литвы: Мы всем сердцем с Украиной!

5
Ремигиюс Шимашюс
ВИДЕО
2022.03.01 12:30
ВИДЕО

Мэр Вильнюса обратился к россиянам: Остановите вашего Путина

Ингрида Шимоните
2022.03.01 15:51

Шимоните: русские и белорусы Литвы - патриоты

Жозеп Боррель
2022.03.01 07:53

Боррель поблагодарил белорусов за акции против войны РФ с Украиной

Угроза России
2022.03.01 16:21

Константин Эггерт. После войны в Украине жизнь россиян долго не будет прежней

В. Зеленский
2022.03.01 17:09

Зеленский: Украина смогла объединить Европейский Союз ценой тысяч погибших