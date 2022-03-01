Новости

2022.03.01 11:26

Литва поддерживает подключение Украины к европейским электросетям

BNS, LRT.lt2022.03.01 11:26

Литва поддерживает скорейшее присоединение Украины к европейской энергосистеме.

Такая позиция была высказана на внеочередном заседании Энергетического совета ЕС в Брюсселе в понедельник, где обсуждались подготовка ЕС к кризисам и меры помощи Украине после войны с Россией, сообщили в Министерство энергетики Литвы.

Литва также подчеркнула, что в условиях напряженной геополитической ситуации в регионе сохраняется вероятность того, что Россия может предпринять односторонние действия, направленные против энергосистемы стран Балтии.

«Литва (...) призвала Европейскую Комиссию, страны Балтии и Польшу проявить твердую политическую приверженность и всестороннее участвовать в ускорении синхронизации стран Балтии и их подготовке к аварийному подключению системы Балтийских стран, если возникнет такая необходимость», — говорится в сообщении.

Литва, Латвия, Эстония, Беларусь и Россия по-прежнему входят в единую энергосистему БРЭЛЛ, управляемую из Москвы. Страны Балтии планируют выйти из постсоветской энергосистемы IPS/UPS (кольца БРЭЛЛ) и синхронизироваться с сетями Европы до конца 2025 года.

Литва также выразила обеспокоенность растущей ядерной угрозой - в любой момент могут быть атакованы 15 действующих ядерных реакторов в Украине. Литва призвала Международное агентство по атомной энергии предпринять решительные действия, чтобы помочь Украине обеспечить надлежащую безопасность на ее ядерных объектах, путем создания специальной рабочей группы.

# Литва# Война в Украине
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