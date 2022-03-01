Литва и еще 7 стран ЕС поддерживают членство Украины в блоке

Литва и семь других стран Европейского Союза выражают поддержку членству Украины в сообществе, заявила в понедельник администрация литовского президента.

Согласно сообщению, президенты Литвы, Польши, Латвии, Эстонии, Чехии, Словении, Болгарии и Словакии обратились с открытым письмом к лидерам ЕС с призывом поддержать просьбу Украины о членстве в ЕС и как можно скорее предоставить статус кандидата, и начать переговорный процесс.

«Мы твердо убеждены в том, что Украина заслуживает того, чтобы ей в срочном порядке предложили перспективу вступления в Европейский Союз. Поэтому мы призываем государства-члены Европейского Союза мобилизовать максимальную политическую поддержку Украины и создать условия для ведомств Европейского Союза по предприятию шагов для немедленного предоставления Украине статуса кандидата и начала переговорного процесса", - говорится в письме президентов.

Поддержку членству Украины в ЕС также выразил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Я выразил решительную поддержку членству Украины в ЕС со стороны Литвы. У нас полностью совпадают взгляды по вопросу о том, куда должен плыть русский военный корабль и что нужно, чтобы он добрался туда быстрее», — написал министр в Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник официально обратился к Европейскому Союзу о приеме его страны в блок, который сейчас насчитывает 27 членов.

В воскресенье глава Еврокомиссии Урзула фон дер Ляйен зажгла надежды украинцев на более быстрое членство, заявив: «Они одни из нас, и мы хотим их у себя».

Однако, по словам чиновников ЕС, ускоренной процедуры присоединения не существует. Страны, желающие присоединиться к блоку, обычно сталкиваются с длительным и сложным процессом, часто связанным с крупными реформами для соответствия стандартам ЕС.