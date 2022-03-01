Новости

2022.03.01 09:35

Литва и еще 7 стран ЕС поддерживают членство Украины в блоке

BNS, LRT.lt2022.03.01 09:35
Украина и ЕС
Украина и ЕС / Shutterstock.com

Литва и семь других стран Европейского Союза выражают поддержку членству Украины в сообществе, заявила в понедельник администрация литовского президента.

Согласно сообщению, президенты Литвы, Польши, Латвии, Эстонии, Чехии, Словении, Болгарии и Словакии обратились с открытым письмом к лидерам ЕС с призывом поддержать просьбу Украины о членстве в ЕС и как можно скорее предоставить статус кандидата, и начать переговорный процесс.

«Мы твердо убеждены в том, что Украина заслуживает того, чтобы ей в срочном порядке предложили перспективу вступления в Европейский Союз. Поэтому мы призываем государства-члены Европейского Союза мобилизовать максимальную политическую поддержку Украины и создать условия для ведомств Европейского Союза по предприятию шагов для немедленного предоставления Украине статуса кандидата и начала переговорного процесса", - говорится в письме президентов.

Поддержку членству Украины в ЕС также выразил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Я выразил решительную поддержку членству Украины в ЕС со стороны Литвы. У нас полностью совпадают взгляды по вопросу о том, куда должен плыть русский военный корабль и что нужно, чтобы он добрался туда быстрее», — написал министр в Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник официально обратился к Европейскому Союзу о приеме его страны в блок, который сейчас насчитывает 27 членов.

В воскресенье глава Еврокомиссии Урзула фон дер Ляйен зажгла надежды украинцев на более быстрое членство, заявив: «Они одни из нас, и мы хотим их у себя».

Однако, по словам чиновников ЕС, ускоренной процедуры присоединения не существует. Страны, желающие присоединиться к блоку, обычно сталкиваются с длительным и сложным процессом, часто связанным с крупными реформами для соответствия стандартам ЕС.

# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
В Вильнюсе прошла акция в поддержку Украины
Комментарий 5
54 мин. назад
Комментарий

Денис Кишиневский. Исповедь русскоязычного из Литвы: мы не выбирали русский мир Путина

5
Война в Украине
5
1 ч. назад

Воздушные силы Ураины уничтожили 5 российских истребителей

5
Жозеп Боррель
1 ч. назад

Боррель поблагодарил белорусов за акции против войны РФ с Украиной

Г. Науседа
13 ч. назад

Науседа: переговоры Киева и Москвы – шаг вперед, но особых надежд не возлагаю

Юрий Дудь
13 ч. назад

Юрий Дудь: Люди Путину уже давно не нужны

Военные беженцы из Украины
15 ч. назад

Беженцы из Украины смогут работать в Литве

Российский сайт, распространяющий фейковые новости
16 ч. назад

Балтийские страны и Польша призвали Meta, Twitter, Google бороться с российскими фейками

И. Шимоните
18 ч. назад

Премьер Литвы надеется на скорейшие изменения в вопросе членства Украины в ЕС

Ремигиюс Шимашюс
19 ч. назад

Мэр Вильнюса призвал не оскорблять русскоязычных

На украинско-польской границе
Интервью LRT.lt
19 ч. назад
Интервью LRT.lt

«Туалет был около ёлки». Как киевлянки пересекали украино-польскую границу

Ремигиюс Шимашюс
2022.02.28 14:42

Мэр Вильнюса призвал не оскорблять русскоязычных

Протесты в России против войны в Украине
Эксклюзив LRT.lt 6
2022.02.28 10:31
Эксклюзив LRT.lt

«Злобный карлик устроил Третью мировую». Как на войну в Украине реагируют связанные с Литвой россиянки?

6
Военные беженцы из Украины
2022.02.28 17:51

Беженцы из Украины смогут работать в Литве

Г. Науседа
2022.02.28 12:14

Президент Литвы: нельзя исключить вероятность нападения РФ на все страны ЕС

Протест женщин в Литве против войны в Украине
2022.02.28 10:44

Самоуправления Литвы начинают расторгать договоры с городами России и Беларуси

Юрий Дудь
2022.02.28 19:58

Юрий Дудь: Люди Путину уже давно не нужны

Михаил Ходорковский
2022.02.28 10:52

Ходорковский, Каспаров, Гуриев создали Антивоенный комитет России

На украинско-польской границе
Интервью LRT.lt
2022.02.28 14:16
Интервью LRT.lt

«Туалет был около ёлки». Как киевлянки пересекали украино-польскую границу

В Вильнюсе прошла акция в поддержку Украины
Комментарий 5
2022.03.01 08:49
Комментарий

Денис Кишиневский. Исповедь русскоязычного из Литвы: мы не выбирали русский мир Путина

5
И. Шимоните
2022.02.28 15:19

Премьер Литвы надеется на скорейшие изменения в вопросе членства Украины в ЕС