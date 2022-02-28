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2022.02.28 12:14

Президент Литвы: нельзя исключить вероятность нападения РФ на все страны ЕС

BNS, LRT.lt2022.02.28 12:14
Г. Науседа
Г. Науседа / R. Dačkaus/prezidentūros nuotr.

Наблюдая за агрессией России в Украине и риторикой Москвы нельзя исключать вероятности того, что Россия может напасть все страны Евросоюза, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

В интервью шведскому телеканалу SVT Nyheter Науседа сказал, что нападение может быть «военным, кибернетическим или каким-то другим».

"Никто не может исключить вероятности того, что завтра это могут быть все страны Евросоюза, не только Литва, а все страны ЕС - это может быть военная атака, кибератака или что-то еще. Именно поэтому мы объявили чрезвычайное положение», — сказал Науседа.

По его словам, основной целью введения этого режима является «укрепление государственных границ».

«Им пока ничего не угрожают, но мы должны быть готовы, мы должны подготовить ведомства», - подчеркнул Науседа.

Он также выразил веру в решимость украинских военных защищать свою страну, подчеркнув, что Запад как никогда объединился в оказании военной, финансовой и любой другой поддержки Украине.

«Я думаю, что Украина очень хорошо защищает свою страну. И я думаю, россияне не ожидали, что сопротивление будет таким мощным. И чем дольше мы это будем наблюдать, тем хуже будет моральный дух российской армии, решимость продолжать боевые действия», — сказал президент.

Науседа призвал Украину «сопротивляться и стоять твердо», а Запад — выполнять свой долг «помочь ей выстоять».

«Как я уже упоминал, мы должны это делать всеми средствами, по всем направлениям: санкциями, финансовой, экономической, политической поддержкой. Мы также должны работать в различных международных организациях и, где возможно, исключать Россию из всех культурных, спортивных мероприятий. Потому что русские люди должны чувствовать ответственность за эти действия и обращаться к властям: что вы делаете, люди? Что вы делаете?!», - сказал Науседа.

"Конечно, только сильная и решительная реакция международного сообщества может кардинально изменить ситуацию", - добавил он.

В минувший четверг Кремль отдал приказ о вторжении в Украину, что спровоцировало войну, вызвавшую возмущение во всем мире. Российские сухопутные войска вторгаются в Украину с севера, через Беларусь, а также с востока и юга, но сталкиваются с ожесточенным сопротивлением украинских войск.

# Литва# Война в Украине
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