«Злобный карлик устроил Третью мировую». Как на войну в Украине реагируют связанные с Литвой россиянки?

«В моей душе – ненависть, гнев, отвращение. И – мечта увидеть преступников под трибуналом», - говорит в интервью LRT.lt бывшая москвичка, а ныне гражданка Литвы Юлия. «Боль, слезы, вина. (…) Мы чувствуем себя заложниками в собственной стране. Всепоглощающий страх», - вторит ей уроженка российской столицы Лаура.

Не только весь мир, но и граждане России бурно отреагировали на трагические события последних дней. После того, как президент страны Владимир Путин начал войну на территории Украины, в российских городах начались антивоенные акции. Люди стали выходить на улицы в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Новосибирске и других городах. Сообщается, что за три дня полиция арестовала более 3000 протестующих.

Не осталась в стороне и российская интеллигенция – против войны в соседней Украине высказались российские актеры Лия Ахеджакова, Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Игорь Костолевский, Евгений Миронов, Константин Райкин, режиссер Андрей Могучий, музыканты Андрей Макаревич и Владимир Спиваков. «Боль, страх, стыд — вот чувства сегодняшнего дня», - заявляет выдающаяся российская писательница Людмила Улицкая.

Юлия: 24 февраля мой мир перевернулся



Война в Украине. Дом в Киеве / AP nuotr.

Судьба москвички Юлии (фамилия редакции известна – ред.) тесно связана с Литвой – у нее свой бизнес в Паланге. В интервью LRT.lt она рассказывает о том, что почувствовала, впервые прочтя заголовки в СМИ: война.

«24 февраля мой мир перевернулся. Как обычно, проснувшись утром, я припомнила планы на день, потянулась за телефоном – взглянуть, что нового. Первое слово, которое я увидела, было: война. Это, на самом деле, невозможно осознать. Не укладывается в голове. До сих пор не укладывается. Хотя логика развития событий, как и логика развития подобных режимов, особых сомнений не оставляла. Не надо было быть политологом, чтобы предсказать, к чему все идет. Но и поверить в реальность такого сценария невозможно». – рассказала она о своей реакции на происходящее.

Юлия вспоминает, что в ее жизни и раньше были моменты, «когда ты просто застываешь и вообще не знаешь, не то, что как жить дальше, а просто как дышать».

«Это январь 1991 г., когда танки вошли в Вильнюс. Август 1991 г., когда по всем каналам шло «Лебединое озеро», а танки шли уже по Москве. Было очень страшно. Но быстро кончилось. А в 1993 году, когда мы шли на работу через баррикады на Тверской, а потом ели принесенную с собой еду под звуки выстрелов, уже так страшно не было. А потом был Крым. И в это тоже было невозможно поверить. Но тогда хотя бы не было бомбежек и не было столько смертей. Хотя то, что он сделал с людьми, было по-настоящему чудовищно», - рассказывает Юлия.

«Война заденет всех нас»



В. Путин / AP nuotr.

Она говорит, что в последний раз в Москве была в мае 2014 года, когда Россия впервые отторгла часть территории Украины – Крым.

«До недавнего времени, пожалуй, это самое страшное, что мне приходилось видеть своими глазами. Вот это ощущение, что ты оказался в дурном фильме ужасов, где все те, кого ты знаешь и кто тебе дорог, исчезли. Вернее, они вроде есть. Ты вроде их узнаешь. Но это уже не они. В них вселились монстры. Это очень жутко, поверьте. И конечно, война на Донбассе, которая тоже ужасна и бессмысленна. Но постепенно становилось яснее, что маньяк не остановится», - говорит Юлия.

«И вот злобный карлик пошел дальше. Он устроил Третью мировую. Я не могу описать всю ту гамму чувств, которые сейчас живут во мне. Осознавая то, что произошло, я понимаю, что война заденет всех нас», - сокрушается женщина.

Юлия недавно стала гражданкой Литвы, у нее в кармане – литовский паспорт, которым она очень гордится.

Война в Украине / AP nuotr.

«Но ведь бьют не по паспорту, верно? Я мечтала прожить остаток жизни в нашей уютной, прекрасной Паланге. Ну, или где-то поблизости от нее. В своем уютном доме, с красивым садом. Делая свои переводы, принимая отдыхающих в своей уютной, красивой квартире, которая так нравится моим гостям. Угощать соседей блинами и пловом. Держать собачек. Этого теперь, скорее всего, не будет», - говорит она.

Она отмечает, что ей и другим россиянам теперь суждено жить с чувством вины, «вызывая презрение и отвращение тем фактом, что им не повезло родиться в России».

«Я не понимаю, за что все это моей маме, добрее которой не сыщешь в свете. Которая уже очень старенькая. Которая видела предыдущую войну своими глазами, пережила эвакуацию, голод, училась в школе, где не было тетрадок, ранцев, ручек. Не знала в детстве красивых игрушек. Всегда всем бескорыстно помогала. Почему она должна попасть в эту ситуацию теперь? За что ей это?», - задается она вопросом.

«В моей душе – ненависть, гнев, отвращение. И – мечта увидеть преступников под трибуналом. В моей ленте в ФБ немало россиян, и большинство из них говорит о тех же чувствах. Увы, не все. Есть даже те, кто считает, что я просто ненавижу Россию. Мне, впрочем, кажется, что дело обстоит ровно наоборот. Мы, те, кто ненавидим войну, кто желает поражения офонаревшему ублюдку и ждут суда над ним – вот мы и любим Россию. И нас, я надеюсь, все же большинство», - заключает Юлия.



Москвичка Лаура: Мы чувствуем себя заложниками в собственной стране

Протесты в России против войны в Украине / AP nuotr.

Молодая москвичка Лаура (фамилия редакции известна - ред.), которая давно интересуется Литвой и изучает литовский язык, констатирует, что с начала войны в Украине, не может избавиться от чувства вины и слез.

«Сейчас ужасное информационное давление, невозможно что-то делать. Других новостей просто не существует. Все друзья, лента Инстаграма в новостях и слова поддержки Украине, у всех только одно: «это катастрофа». Боль, слезы, вина. Непонятен смысл этой войны, зачем? Полный сюрреализм, как будто мы в компьютерной игре. Чувствуется паника, но над ней преобладает бессилие и отчаяние», - говорит она в интервью LRT.lt.

Лаура рассказывает, что у нее много друзей и знакомых из Украины, в основном из Киева, она с ними связалась, но «подобрать слова было ужасно трудно, невыносимо».

«Все пересылают новости, фотографии, сообщения от родственников, друзей из Украины и ужасно переживают. На работе есть чат, где каждый может написать свое мнение, теперь он весь в сине-желтых цветах. Многие знакомые готовят листовки, расклеивают плакаты, рисуют на стенах «нет войне», скандируют. Приятельница рассказывала, как при печати стикеров в печатном центре сотрудник не взял с нее денег за печать.

Война в Украине / AP nuotr.

Централизации митингов как таковой нет, это сказывается на количестве людей на улицах. Но мы вышли в четверг с коллегами на улицы, пошли к Посольству Украины с цветами, а затем и на Пушкинскую. В новостной ленте я видела, как большое количество моих знакомых были там же. Самое приятное чувство в эти дни - видеть, что люди вокруг тебя тоже не поддерживают эту войну. Невозможно поверить, что войну вообще возможно поддерживать», - говорит Лаура.

По ее мнению, западное сообщество недостаточно информировано о происходящем.

«Нет достаточной поддержки от правительств других стран, это видно даже по вводимым санкциям, по крайне медленно принимаемым решениям. Предыдущая политика санкций выглядит провальной. Мы здесь, в России, чувствуем огромный прессинг и обвинения, что недостаточно протестуем. Но за последние годы лишь нарастали репрессии, штрафы, пытки, людоедские сроки оппозиции, протестующим, журналистам, ликвидации правозащитных организаций. Мы чувствуем себя заложниками в собственной стране. Поэтому я не имею морального права винить людей, которые боятся выходить или говорить, когда тебе дают срок даже за репост. Молчание - не всегда согласие с режимом. Но я рада видеть тех, кто не боится», - заключает Лаура.

Президент РФ Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией на Донбассе" с целью защитить людей, которые "подвергаются геноциду". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли ЕС и ООН. ЕС вводит беспрецедентные санкции в отношении России. Украина разорвала дипотношения с агрессором, а Совет Европы приостановил членство РФ в организации.