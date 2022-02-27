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2022.02.27 22:54

ЕС предоставит Украине летальное оружие - впервые в своей истории

DW2022.02.27 22:54
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен / AP nuotr.

Евросоюз намерен профинансировать поставку Вооруженным силам Украины оружия и припасов. Впервые в истории ЕС поставит третьей стране летальное оружие.

В Евросоюзе намерены предоставить Украине летальные вооружения и припасы для ее Вооруженных сил. ЕС впервые идет на такой шаг в своей истории. Об этом в воскресенье, 27 февраля, заявили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает корреспондент DW в Брюсселе.

Заявление прозвучало перед заседанием министров иностранных дел ЕС - четвертым на текущей неделе. На нем главы МИД и планируют принять свое историческое решение. Поскольку о нем объявили публично, это означает, что такой шаг нашел поддержку всех государств ЕС. И действительно, парой часов позднее Боррель объявил, что министры стран Евросоюза утвердили финансирование вооружений для Киева в объеме 500 млн евро.

"Поскольку на территории Украины идет полномасштабная война, то мы хотим сделать все, чтобы поддержать Украину. Мы решили использовать наши возможности и предоставить летальное вооружение украинской армии на сумму 450 млн евро и еще 50 млн евро нелетальных припасов", - сообщил Боррель по итогам заседания глав МИД.

ЕС направит Киеву истребители

Среди нелетальной помощи будут бронежилеты, шлемы, горючее.

По словам главы европейской дипломатии, в рамках летальной помощи ВСУ получит даже истребители. Боррель добавил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил у ЕС предоставить такие самолеты, которыми украинские пилоты могут управлять. Как известно, на вооружении ВСУ стоят две модели истребителей: Су-27 и МиГ-29 советского производства.

Первый случай в истории Евросоюза

"Впервые в своей истории, Европейский Союз профинансирует покупку и доставку оружия и других технических средств стране, оказавшейся под атакой. Это поворотный момент", - отметила фон дер Ляйен.

По словам Борреля, цель помощи - "профинансировать поставки летального оружия героической украинской армии, неистово противостоящей российским захватчикам, а также предоставить ей срочно необходимые нелетальные припасы, такие как топливо".

Помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет предоставлена в рамках нового инструмента ЕС по поддержанию мира - European Peace Facility (EPF). Его ввели в прошлом году. Тогда Евросоюз решил предоставить ВСУ помощь на 31 млн евро. Речь шла, например, о полевых госпиталях и медицинском оборудовании. Но предоставление оружия было исключено. Теперь же Украина получит оружие. Евросоюз профинансирует помощь, а предоставлять ее будут уже конкретные государства-члены.

DW

# В мире# Война в Украине
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