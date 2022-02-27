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2022.02.27 19:41

Шимашюс объявил о прекращении связей с российскими и белорусскими городами

LRT.lt2022.02.27 19:41
Ремигиюс Шимашюс
Ремигиюс Шимашюс / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В воскресенье во второй половине дня мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс объявил о шагах, которые, по его словам, позволят городу окрепнуть во время нынешнего кризиса. Среди них – отмена «Большого марша в защиту семьи», приостановка работы «Яндекс-такси» и прекращение связей с бывшими городами-партнерами в России и Беларуси.

По словам Р. Шимашюса, первые шаги в этом направлении были сделаны еще на этой неделе.

«Мы отзываем разрешение, выданное «маршистам» на проведение «Большого марша в защиту семьи», который должен был состояться в мае. Мы следим за общественным пространством и видим, что бывшие или нынешние инициаторы этого мероприятия активно поддерживают действия России, а не только те извращенные ценности, что пропагандируются Кремлем. Война – это четкий водораздел, и если даже она не помогла им образумиться, мы не позволим, чтобы это мероприятие стало площадкой для одурачивания других людей. Не нравится – можете обращаться в суд, удачи», – заявил мэр.

Не будут выдаваться разрешения на проведение мероприятий, которые связаны с российской пропагандой.

«Я уже обратился к национальным властям с просьбой остановить в Вильнюсе работу «Яндекс-такси». Знаю, что министр Скуодис приступил к делу», – подчеркивает градоначальник.

Власти города также информируют, что в парке Вингис больше не будет ежегодно проводиться «День России», если российское посольство и впредь прямо или косвенно будет иметь отношение к его организации.

«Россияне и белорусы смогут выступать в Вильнюсе только в том случае, если они четко, открыто и публично выражают свое несогласие с правящим режимом в России или Беларуси. Отмолчаться будет недостаточно. О сторонниках режима я даже не говорю – мы им сразу предлагаем отправиться туда, куда было предложено плыть российскому военному кораблю», – говорит мэр.

Он обещает, что будут приняты и другие меры.

# Литва# Война в Украине
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