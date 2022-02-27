У здания посольства России несколько тысяч человек протестовали против войны в Украине

На фоне того, как уже четвертые сутки Кремль ведет боевые действия в Украине, в Вильнюсе у здания российского посольства несколько тысяч человек протестовали против этой войны.

После полудня здесь прошла акция в поддержку украинских женщин. Такая же акция поддержки была организована и в Каунасе.

Некоторые из собравшихся здесь людей пришли с флагами Украины и Литвы, у других – в руках плакаты с надписями «Украинки, мы с вами», «Нет – войне в Украине», а также со знаменитой фразой украинских пограничников «Русский военный корабль, иди...». На акцию был принесён траурный венок как символ российской агрессии.

Акция «Женщины Литвы за украинских женщин» / D. Umbraso/LRT nuotr.

Мероприятие началось с символической минуты молчания в память о погибших. Позже толпа скандировала по-украински «Слава Украине, героям слава».

«Мы хотим продемонстрировать солидарность с женщинами и матерями Украины, ведь мы сами – матери и женщины, и наши сердца разрываются, когда мы видим, что там происходит. Мы вместе с украинскими женщинами», – заявила агентству BNS инициатор акции солидарности «Женщины Литвы за украинских женщин», телеведущая Дайва Жеймите-Билене.

Акция «Женщины Литвы за украинских женщин» / D. Umbraso/LRT nuotr.

Призывает российских женщин не молчать

Организатор заявила, что акция адресована и российским женщинам, – чтобы они вышли на улицы своих городов в знак протеста против продолжающейся войны в Украине.

«Они могут сделать очень многое. Они могут выйти и сказать, что не хотят, чтобы их дети погибали на этой войне. Если говорить о российском обществе, то остановить происходящее могут в первую очередь именно матери», – считает журналистка.

Акция «Женщины Литвы за украинских женщин» / D. Umbraso/LRT nuotr.

Ей вторила омбудсмен по вопросам равных возможностей Бируте Сабатаускайте, также пришедшая на эту акцию.

«Я как раз принесла плакат «Друзья в России, пожалуйста, не молчите». Если они не могут протестовать, то, вероятно, они могут поговорить со своими близкими, рассказать о том, что происходит в Украине, о том, что действиям России нет оправдания», – сказала она BNS.

«Минимум, что мы можем сделать»

Примерно через полтора часа в сквере имени Бориса Немцова появились белорусские активисты, которые до этого проводили акцию протеста на столичной Лукишкской площади.

По их словам, подобными выступлениями хотят выразить свое отношение к неспровоцированной агрессии России против Украины.

Акция «Женщины Литвы за украинских женщин» / D. Umbraso/LRT nuotr.

По словам Мартинаса Бредиса из Вильнюса, работающего в финансовом секторе, акция поддержки – это минимум, что можно сделать.

«Мы все должны в один голос высказаться против войны и поддержать тех, кто страдает, поэтому я и пришел», – сказал 28-летний мужчина.

Акция «Женщины Литвы за украинских женщин» / D. Umbraso/LRT nuotr.

Организаторы мероприятия призывали оказывать помощь как тем украинцам, кто остался в стране, так и тем, кто был вынужден уехать в соседние страны.