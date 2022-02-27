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2022.02.27 16:06

У здания посольства России несколько тысяч человек протестовали против войны в Украине

BNS, LRT.lt2022.02.27 16:06
Акция «Женщины Литвы за украинских женщин»
Акция «Женщины Литвы за украинских женщин» / D. Umbraso/LRT nuotr.

На фоне того, как уже четвертые сутки Кремль ведет боевые действия в Украине, в Вильнюсе у здания российского посольства несколько тысяч человек протестовали против этой войны.

После полудня здесь прошла акция в поддержку украинских женщин. Такая же акция поддержки была организована и в Каунасе.

Некоторые из собравшихся здесь людей пришли с флагами Украины и Литвы, у других – в руках плакаты с надписями «Украинки, мы с вами», «Нет – войне в Украине», а также со знаменитой фразой украинских пограничников «Русский военный корабль, иди...». На акцию был принесён траурный венок как символ российской агрессии.

Акция «Женщины Литвы за украинских женщин»
Акция «Женщины Литвы за украинских женщин» / D. Umbraso/LRT nuotr.

Мероприятие началось с символической минуты молчания в память о погибших. Позже толпа скандировала по-украински «Слава Украине, героям слава».

«Мы хотим продемонстрировать солидарность с женщинами и матерями Украины, ведь мы сами – матери и женщины, и наши сердца разрываются, когда мы видим, что там происходит. Мы вместе с украинскими женщинами», – заявила агентству BNS инициатор акции солидарности «Женщины Литвы за украинских женщин», телеведущая Дайва Жеймите-Билене.

Акция «Женщины Литвы за украинских женщин»
Акция «Женщины Литвы за украинских женщин» / D. Umbraso/LRT nuotr.

Призывает российских женщин не молчать

Организатор заявила, что акция адресована и российским женщинам, – чтобы они вышли на улицы своих городов в знак протеста против продолжающейся войны в Украине.

«Они могут сделать очень многое. Они могут выйти и сказать, что не хотят, чтобы их дети погибали на этой войне. Если говорить о российском обществе, то остановить происходящее могут в первую очередь именно матери», – считает журналистка.

Акция «Женщины Литвы за украинских женщин»
Акция «Женщины Литвы за украинских женщин» / D. Umbraso/LRT nuotr.

Ей вторила омбудсмен по вопросам равных возможностей Бируте Сабатаускайте, также пришедшая на эту акцию.

«Я как раз принесла плакат «Друзья в России, пожалуйста, не молчите». Если они не могут протестовать, то, вероятно, они могут поговорить со своими близкими, рассказать о том, что происходит в Украине, о том, что действиям России нет оправдания», – сказала она BNS.

«Минимум, что мы можем сделать»

Примерно через полтора часа в сквере имени Бориса Немцова появились белорусские активисты, которые до этого проводили акцию протеста на столичной Лукишкской площади.

По их словам, подобными выступлениями хотят выразить свое отношение к неспровоцированной агрессии России против Украины.

Акция «Женщины Литвы за украинских женщин»
Акция «Женщины Литвы за украинских женщин» / D. Umbraso/LRT nuotr.

По словам Мартинаса Бредиса из Вильнюса, работающего в финансовом секторе, акция поддержки – это минимум, что можно сделать.

«Мы все должны в один голос высказаться против войны и поддержать тех, кто страдает, поэтому я и пришел», – сказал 28-летний мужчина.

Акция «Женщины Литвы за украинских женщин»
Акция «Женщины Литвы за украинских женщин» / D. Umbraso/LRT nuotr.

Организаторы мероприятия призывали оказывать помощь как тем украинцам, кто остался в стране, так и тем, кто был вынужден уехать в соседние страны.

Акция «Женщины Литвы за украинских женщин»
Акция «Женщины Литвы за украинских женщин»
Акция «Женщины Литвы за украинских женщин»
Акция «Женщины Литвы за украинских женщин»
Акция «Женщины Литвы за украинских женщин»
Акция «Женщины Литвы за украинских женщин»
# Литва# Война в Украине
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