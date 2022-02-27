В Москве люди несут цветы к месту убийства Бориса Немцова

В Москве на Большом Москворецком мосту люди с раннего утра возлагают цветы у народного мемориала на месте гибели Бориса Немцова. Оппозиционный политик был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года.

Массовые акции в Москве запрещены, но возложению цветов полиция не препятствует.

Почтить память Немцова пришёл посол США Джон Салливан, послы других стран Запада.

Посол Салливан и коллеги из других дипмиссий почтили память Бориса Немцова, жестоко убитого семь лет назад. Вновь призываем власти #РФ расследовать это ужасное преступление. #Немцов остается источником вдохновения для тех, кто стремится к справедливости, прозрачности и свободе. pic.twitter.com/m2wuXTfCcJ — Посольство США в РФ (@USEmbRu) February 27, 2022

По обвинению в убийстве Немцова были осуждены пять уроженцев Чечни, среди них бывшие офицеры МВД. Соратники оппозиционера не считают убийство расследованным, поскольку заказчик преступления не установлен. По крайней мере политическую ответственность за убийство они возлагают на президента Владимира Путина.

Немцов пришёл в политику в конце 1980-х годов, был губернатором Нижегородской области, первым вице-премьером. С 2000-х годов он был в жёсткой оппозиции Владимиру Путину. В 2014 году был одним из организаторов маршей мира - против российской агрессии по отношению к Украине.

Радио Свобода