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2022.02.27 12:22

В Москве люди несут цветы к месту убийства Бориса Немцова

Радио «Cвобода»2022.02.27 12:22
Цветы на месте убийства Бориса Немцова (архивное фото)
Цветы на месте убийства Бориса Немцова (архивное фото) / фото AP

В Москве на Большом Москворецком мосту люди с раннего утра возлагают цветы у народного мемориала на месте гибели Бориса Немцова. Оппозиционный политик был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года.

Массовые акции в Москве запрещены, но возложению цветов полиция не препятствует.

Почтить память Немцова пришёл посол США Джон Салливан, послы других стран Запада.

По обвинению в убийстве Немцова были осуждены пять уроженцев Чечни, среди них бывшие офицеры МВД. Соратники оппозиционера не считают убийство расследованным, поскольку заказчик преступления не установлен. По крайней мере политическую ответственность за убийство они возлагают на президента Владимира Путина.

Немцов пришёл в политику в конце 1980-х годов, был губернатором Нижегородской области, первым вице-премьером. С 2000-х годов он был в жёсткой оппозиции Владимиру Путину. В 2014 году был одним из организаторов маршей мира - против российской агрессии по отношению к Украине.

Радио Свобода

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