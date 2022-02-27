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2022.02.27 10:52

В Беларуси проходит референдум о принятии новой конституции

Радио «Cвобода»2022.02.27 10:52
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / AP nuotr.

В Беларуси сегодня проходит референдум о принятии новой конституции. Её разработали по инициативе Александра Лукашенко после событий 2020 года, когда его победа на - по многочисленным оценкам - сфальсифицированных выборах вызвала массовые уличные протесты, жестоко подавленные властями.

Изменения в конституцию укрепляют президентскую власть, дают Лукашенко, который правит страной с 1994 года, возможность оставаться на президентском посту до 2035 года, а также лишают Беларусь статуса "безъядерной зоны". Также новые полномочия появятся у Всебелорусского народного собрания - речь идёт о по сути не избираемом, созываемом от случая к случаю органе, полностью состоящем из лояльных Лукашенко лиц. Конституция также запрещает баллотироваться на президентский пост всем, кто в последние 20 лет получал вид на жительство за границей - это относится ко многим оппозиционным политикам и активистам.

Утверждается, что явка избирателей к полудню почти достигла 50 процентов. Многочисленные выборы в стране, по независимым оценкам, были сфальсифицированы, это же ожидается и от референдума. Оппозиция его бойкотирует.

Президент Украины Владимир Зеленский в день референдума обратился к гражданам Беларуси на русском языке. Он сказал, что сейчас с белорусской территории российские войска осуществляют обстрелы Украины. Настоящим референдумом он назвал отношение белорусов к участии своей страны к агрессии против Украины, призвав их не молчать. "Будьте Беларусью, а не Россией" - сказал он.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / AP nuotr.

Лукашенко прокомментировал это обращение, посоветовав Зеленскому обращаться к украинцам, а не к белорусам. "Никакой войны с территории Беларуси не идёт" - сказал он, отметив при этом, что "Украина как будто подталкивает Белоруссию к спецоперации по защите своих граждан". Лукашенко также сказал, что Беларусь помогает России с лечением тяжелораненых. Ранее Белорусская служба Радио Свобода сообщала о поступлении раненых в Украине российских военных в госпиталь в Гомеле. Российское Минобороны данные о потерях убитыми и ранеными не сообщает.

Около 30 тысяч российских военных ранее прибыли в Беларусь под предлогом учений. Часть из них принимает участие в наступлении на Украину.

Радио Свобода

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