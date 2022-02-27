Хроника путинской войны против Украины: российские войска прорвались в центр Харькова

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли Европейский Союз и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией. Совет Европы приостановил членство РФ в организации. Хроника событий воскресенья, 27 февраля (время вильнюсское).
09:01
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании нового подразделения - Интернационального легиона территориальной обороны Украины. В него войдут иностранные граждане, желающие принять участие в отражении агрессии России. "Всем иностранцам, желающим приобщиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности, руководство Украины предлагает приехать в наше государство и пополнить ряды Сил территориальной обороны. Из иностранцев формируется отдельное подразделение - Интернациональный легион территориальной обороны Украины", - говорится в обращении, опубликованном на сайте главы государства в воскресенье, 27 февраля.
08:35
Более 63 тыс. человек уже подписали размещенную на сайте Change.org петицию с призывом к депутатам Государственной думы РФ инициировать импичмент президента РФ Владимира Путина "как виновного в государственной измене и военных преступлениях". Автор обращения обвиняет Путина в немотивированной агрессии против Украины, а также в целенаправленной попытке навредить народу России. Решение президента, подчеркивается в заявлении, "делает Россию страной-изгоем". Страна может быть навсегда отрезана от мировой экономики, а ее многомиллионное население обречено на нищету и технологическую деградацию, указано в обращении.
08:16
Сайт российской государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" подвергся массированной DdoS-атаке. Главная страница портала не загружается, ссылки не работают.
07:58
Российские войска прорвались в центр Харькова
Российская техника прорвалась в центральную часть Харькова. Об этом сообщил в Telegram-канале глава администрации города Олег Синегубов. "Вооруженные силы Украины ликвидируют неприятеля", - указал он, призвав население не покидать укрытий и не выходить на улицы города.
07:28
Горбачев-фонд сделал заявление по поводу войны в Украине
Фонд первого президента СССР, лауреата Нобелевской премии мира Михаила Горбачева призвал к скорейшему прекращению военных действий в Украине и немедленному началу мирных переговоров. "В мире нет и не может быть ничего более ценного, чем человеческие жизни", - подчеркивается в заявлении Горбачев-Фонда. Фонд готов поддержать любые усилия, направленные на возобновление переговорного процесса. "Только переговоры и диалог на основе взаимного уважения и учета интересов являются единственно возможным способом разрешения самых острых противоречий и проблем", - указано в документе.
06:23
Австралия передаст Украине летальное оружие через партнеров по НАТО. Об этом заявил премьер-министр Скотт Моррисон. Его слова приводит The Sydney Morning Herald. "Мы уже предоставляем значительную помощь в виде нелетального оружия, однако я только что поговорил с министром обороны (Питером Даттоном. - Ред), и мы будем пытаться обеспечить любую возможную поддержку в области летальных вооружений через наших партнеров по НАТО, в частности через США и Великобританию", - пообещал глава кабмина.
06:30
Пекин не готов поддержать введение санкций в отношении Москвы. Это подтвердил китайский министр иностранных дел Ван И в Twitter. "Китай не поддерживает использование санкций для решения проблем и выступает против односторонних ограничительных мер, которые не имеют под собой никакой основы в международном праве", - отметил глава внешнеполитического ведомства КНР. В телефонном разговоре с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок (Annalena Baerbock) Ван И заявил, что Совет Безопасности ООН должен внести вклад в разрешение текущего кризиса - вместо того, чтобы провоцировать противостояние. Бербок в свою очередь указала на особую ответственность КНР в качестве постоянного члена Совбеза ООН.
06:00
Десять этнических греков убиты близ Мариуполя
Военное вторжение России в Украину привело к гибели мирных жителей третьих стран. Десять этнических греков убиты "в результате ударов российской авиации вблизи Мариуполя", написал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в Twitter. "Немедленно прекратите бомбардировки!" - добавил он. По сведениям агентства Reuters, инцидент произошел в районе сел Бугас и Сартана в Донецкой области. Консульство Греции в Мариуполе остается открытым для оказания помощи, отметил Мицотакис.
05:42
Беженцы, пытающиеся покинуть пределы Украины на собственных автомобилях, столкнулись с непредвиденными бюрократическими препонами, сообщает агентство dpa. В первую очередь, во Львовской области многие автомобили не пропускали в Польшу в связи с отсутствием у владельцев так называемой "зеленой карты" - международной системы страхования гражданской ответственности, действующей за рубежом. "Пересечение границы на автомобиле без "зеленой карты" невозможно", - заявили, по данным агентства, украинские пограничники.
05:22
В SWIFT готовятся исполнить решение стран Запада о санкциях в отношении ряда российских банков
В штаб-картире SWIFT заявили, что готовятся исполнить решение стран Запада о санкциях в отношении ряда российских банков. "Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы прояснить детали относительно организаций, на которые будут распространяться новые меры, и готовимся к выполнению требований в соответствии с законом", - говорится в заявлении SWIFT.
05:09
В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) призвали Москву и Киев воздерживаться от действий, которые могут подвергнуть угрозе безопасность ядерных объектов в Украине. Генеральный директор агентства Рафаэль Мариано Гросси заявил, что ситуация по-прежнему вызывает у него серьезную озабоченность, и призвал все стороны воздерживаться от каких-либо мер или действий, которые могут поставить под угрозу сохранность ядерного материала и безопасную эксплуатацию всех ядерных установок. По словам Гросси, персонал АЭС должен иметь возможность продолжать выполнять свою работу без излишнего давления или стресса.
04:54
СМИ: Швейцария могла бы выступить посредником между Москвой и Киевом
Как передала швейцарская газета Der Tages-Anzeiger, президент Украины Владимир Зеленский мог попросить своего швейцарского коллегу Иньяцио Кассиса выступить в качестве нейтрального посредника между Киевом и Москвой и помочь в достижении прекращения огня между двумя странами. В понедельник, 28 февраля, в Женеве стартует 49-я регулярная сессия Совета по правам человека. Днем позднее ее посетит глава МИД РФ Сергей Лавров. Швейцария активно занималась посредническими усилиями в 2014 году, после аннексии Москвой Крыма. Официального подтверждения информации Der Tages-Anzeiger пока не поступало.
04:30
Японский миллиардер Хироси Микитани заявил, что пожертвует 8,7 млн долларов (7,7 млн евро) правительству Украины. Предприниматель назвал вторжение России "вызовом демократии". Основатель гиганта электронных продаж Rakuten Inc. сообщил в письме на имя президента Украины Владимира Зеленского, что средства пойдут на "гуманитарную помощь населению Украины, пострадавшему от насилия". Бизнесмен напомнил, что посетил Киев в 2019 году и тогда же встречался с Зеленским. "Мои мысли с вами и народом Украины", - отметил Хироси Микитани в письме. "Считаю, что попрание мирной и демократической Украины с использованием непропорциональной силы - это вызов демократии. Искренне надеюсь, что Россия и Украина смогут решить вопрос мирным путем и что народ Украины сможет снова обрести мир как можно скорее", - написал предприниматель.
04:15
Трамп сказал, что молится за украинцев
Экс-президент США Дональд Трамп осудил вторжение России в Украину и сказал, что молится за украинцев. Как передало агентство Reuters, высказывание ознаменовало резкую смену тона по сравнению с комментарием ранее на этой неделе, в котором бывший глава американского государства восхвалял президента России Владимира Путина. Выступая на конференции с участием консерваторов в штате Флорида, Трамп на этот раз похвалил президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "храбрым" в связи с тем, что тот не покидает Киев. "Российская атака на Украину ужасает. Мы молимся за гордый украинский народ. Да благословит их всех Господь", - сказал экс-глава Белого дома.
04:00
Российская актриса Лия Ахеджакова перевела украинской армии 10 тысяч долларов (около 8795 евро) из своих сбережений. Об этом исполнительница сообщила в Instagram. По словам актрисы, она сделала это, потому что очень не хочет видеть города Украины разрушенными, а людей - опустошенными. По словам Ахеджаковой, у нее "все в груди сжимается", когда она осознает, что "сейчас у вас в стране умирают как ваши, так и наши парни". "Искренне хочу, чтобы все это закончилось", - добавила она.
03:38
Для авиаперевозчиков из Латвии, Литвы, Словении и Эстонии вводятся ограничения на выполнение полетов в РФ
Для авиаперевозчиков из Латвии, Литвы, Словении и Эстонии вводятся ограничения на выполнение полетов в РФ, а также на транзитный пролет через воздушное пространство России. Об этом сообщили в Росавиации. Полеты российских авиакомпаний из Калининграда выполняются штатно, несмотря на закрытие воздушного пространства Литвы.
03:30
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал решение лишить некоторые российские банки доступа к международной межбанковской системе SWIFT первым важным шагом на пути к исключению России из глобальной финансовой системы. Соответствующую запись глава британского кабмина разместил в Twitter. Мы продолжим совместную работу, чтобы удостовериться, что Путин заплатит цену за свою агрессию", - написал Джонсон.
03:09
Посол Мельник одобрил решение властей ФРГ о поставках вооружений в Украину
Украинский посол в Германии Андрей Мельник одобрил решение федеральных властей ФРГ о поставках вооружений в Украину. "Мы рады, что Германия наконец развернулась на 180 градусов", - привело слова дипломата агентство dpa. До недавнего времени правительство Германии отказывалось направлять оружие в Украину, несмотря на неоднократные призывы Киева. "Я всегда говорил своим немецким друзьям и федеральному правительству, что они не смогут долго выносить ужасные картины войны в Украине, не реагируя и не меняя курса", - добавил Мельник. "Немцы проснулись", - резюмировал посол.
03:05
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) в связи с российским вторжением в Украину призвал к большему общественному консенсусу по вопросу о финансовой поддержке бундесвера. "После более чем десятилетних упущений ситуация в бундесвере не может оставаться как прежде", - заявил Линднер изданию Bild am Sonntag. Средства, необходимые для этих нужд, придется перенаправить из других отраслей, добавил он.
02:46
Госспецсвязь: В Харькове подорван газопровод
В Харькове подорван газопровод. Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязь) Украины в Telegram.
02:36
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил благодарность Еврокомиссии, Германии и пяти другим государствам за "обязательство отключить некоторые российские банки от SWIFT, паралич активов Центрального банка России и запрет российским олигархам использовать свои финансовые активы на евроатлантических рынках".
02:28
Маск открыл терминалы Starlink для Украины
Американский миллиардер Илон Маск поддержал Киев в борьбе с РФ и открыл терминалы Starlink для Украины. Так Маск ответил в Twitter на просьбу министра цифровой трансформации Михаила Федорова. "Дополнительные терминалы на подходе", - написал основатель SpaceX.
02:11
Руководители ведущих российских театров, известные деятели культуры обратились с призывом о мирном урегулировании в Украине. Обращение поступило в редакцию журнала ТЕАТР. Под ним - более 50 подписей, в том числе - Евгения Миронова, Олега Басилашвили, Софьи Апфельбаум. "В каждом из нас живет генетическая память о войне. Мы не хотим новой войны, не хотим, чтобы гибли люди", - написали авторы обращения.
01:55
В Василькове горит нефтебаза
Нефтебаза в Василькове Киевской области Украины горит, предположительно, после взрыва. Кадры пожара разместило в Telegram агентство УНИАН.
01:46
Около 150 тыс. человек покинули Украину по состоянию на 26 февраля. Об этом сообщила DW представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Джун-ах Гедини-Уильямс. По ее словам, это число "продолжает расти". "Боюсь, что будет еще множество беженцев, которые либо уже пустились в путь, либо сделают это, когда безопасность позволит им более свободно выехать из Украины", - указала представительница организации.
01:30
США введут санкции против РФПИ
Министр финансов США Джанет Йеллен "введет полностью блокирующие санкции против Российского фонда прямых инвестиций(РФПИ) - государственной финансовой структуры, функционирующей как суверенный фонд благосостояния, призванный привлекать капитал в быстрорастущие сектора российской экономики". Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.
01:17
Совет Безопасности ООН 27 февраля примет решение о созыве чрезвычайной спецсессии с участием 193 членов Генеральной Ассамблеи ООН. Для созыва необходимы голоса девяти членов Совбеза ООН в поддержку этого шага. Дипломаты предполагают, что решение удастся провести, и заседание будет созвано 28 февраля. С 1950 года было проведено всего десять таких чрезвычайных спецсессий, напомнило агентство Reuters. США и Албания инициировали созыв заседания Совбеза с целью проведения сессии Генассамблеи по Украине.
01:10
Германия и союзники хотят лишить состоятельных россиян возможности получить "золотые паспорта"
Берлин, Еврокомиссия и пять его союзников намерены лишить состоятельных россиян возможности получить так называемые "золотые паспорта" и тем самым европейское гражданство. Шесть государств особо выделили готовность принять дальнейшие меры, если Россия "не прекратит нападение на Украину и, следовательно, на европейский мирный порядок".
01:00
Еврокомиссией, Германией, США, Францией, Канадой, Италией и Великобританией достигнута договоренность ограничить возможности Центрального банка России использовать собственные международные резервы таким образом, чтобы нивелировать воздействие санкций. "Мы парализуем активы Центрального банка России. Это заморозит его транзакции. И это сделает невозможным ликвидацию активов Центробанком", - сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).
00:52
Правозащитники: На антивоенных акциях в России задержали 3093 человека
На антивоенных акциях в России, начиная с 24 февраля, задержали 3093 человека, сообщил правозащитный портал "ОВД-Инфо".
00:36
Президент Франции провел телефонные переговоры с правителем Беларуси 26 февраля. Эмманюэль Макрон обратился к Александру Лукашенко с просьбой потребовать скорейший вывод российских войск из Беларуси. "Братские отношения между белорусским и украинским народами должны побудить Беларусь отказаться быть вассалом и фактическим соучастником в войне России против Украины", - говорится в заявлении, распространенном Елисейским дворцом по итогам разговора.
00:31
Западные страны решили отключить ряд банков РФ от SWIFT
В ответ на продолжающуюся агрессию России в Украине западные союзники решили отключить ряд российских банков от международной платежной системы SWIFT. Об этом заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) в Берлине. Решение принято США, Францией, Канадой, Италией, Великобританией, Еврокомиссией и Германией.
"Мы обязуемся обеспечить отключение отдельных российских банков от системы SWIFT. Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и нанесет ущерб их способности работать в глобальном масштабе", - указали в Еврокомиссии.
00:06
Нидерландская авиакомпания KLM, дочерний перевозчик Air France-KLM, приостанавливает все рейсы в Россию на предстоящей неделе. Этот шаг предпринимается с учетом европейских санкций в отношении РФ, говорится в сообщении компании. KLM также будет избегать воздушного пространства России в течение следующих семи дней.
23:53
Франция направит Украине оборонительное оружие
Франция направит Украине оборонительное оружие и топливо. Об этом сообщили в президентской канцелярии в Париже. Там также готовы принять меры в отношении российских СМИ и блогеров, распространяющих ложную информацию о войне в Украине.
23:47
Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила, что временно прекращает рейсы в Россию, и на семь дней приостанавливает полеты в воздушном пространстве РФ. "Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России в течение следующих семи дней в связи с текущей и предстоящей ситуацией. Полеты в Россию в этот период будут приостановлены", - говорится в заявлении компании. "Самолеты, которые сейчас находятся в российском воздушном пространстве, покинут его в ближайшее время", - добавили в компании. Так в ней отреагировали на вторжение РФ в Украину и связанную с этим ситуацию в области безопасности.
23:37
Германия готовится закрыть воздушное пространство для самолетов РФ
Министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькер Виссинг (Volker Wissing) заявил, что поддерживает закрытие воздушного пространства Германии для российских самолетов. Виссинг распрорядился подготовить все необходимое для этого, передало агентство Reuters.
23:22
В Киеве в 22.57 по местному времени 26 февраля объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил "24 Канал". Как в свою очередь отметила народный депутат Ирина Геращенко, столицу Украины в ночь на 27 февраля ждут тяжелые бои. Российские войска бросят "на Киев все, что у них есть, весь смертоносный ураган", уверена она. Геращенко призвала киевлян укрыться в убежищах.
Хронику событий 26 февраля читайте здесь.