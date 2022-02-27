Хроника путинской войны против Украины: российские войска прорвались в центр Харькова

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли Европейский Союз и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией. Совет Европы приостановил членство РФ в организации. Хроника событий воскресенья, 27 февраля (время вильнюсское).

09:01

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании нового подразделения - Интернационального легиона территориальной обороны Украины. В него войдут иностранные граждане, желающие принять участие в отражении агрессии России. "Всем иностранцам, желающим приобщиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности, руководство Украины предлагает приехать в наше государство и пополнить ряды Сил территориальной обороны. Из иностранцев формируется отдельное подразделение - Интернациональный легион территориальной обороны Украины", - говорится в обращении, опубликованном на сайте главы государства в воскресенье, 27 февраля.

08:35

Более 63 тыс. человек уже подписали размещенную на сайте Change.org петицию с призывом к депутатам Государственной думы РФ инициировать импичмент президента РФ Владимира Путина "как виновного в государственной измене и военных преступлениях". Автор обращения обвиняет Путина в немотивированной агрессии против Украины, а также в целенаправленной попытке навредить народу России. Решение президента, подчеркивается в заявлении, "делает Россию страной-изгоем". Страна может быть навсегда отрезана от мировой экономики, а ее многомиллионное население обречено на нищету и технологическую деградацию, указано в обращении.

08:16

Сайт российской государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" подвергся массированной DdoS-атаке. Главная страница портала не загружается, ссылки не работают.

07:58

Российские войска прорвались в центр Харькова

Российская техника прорвалась в центральную часть Харькова. Об этом сообщил в Telegram-канале глава администрации города Олег Синегубов. "Вооруженные силы Украины ликвидируют неприятеля", - указал он, призвав население не покидать укрытий и не выходить на улицы города.

07:28

Горбачев-фонд сделал заявление по поводу войны в Украине

Фонд первого президента СССР, лауреата Нобелевской премии мира Михаила Горбачева призвал к скорейшему прекращению военных действий в Украине и немедленному началу мирных переговоров. "В мире нет и не может быть ничего более ценного, чем человеческие жизни", - подчеркивается в заявлении Горбачев-Фонда. Фонд готов поддержать любые усилия, направленные на возобновление переговорного процесса. "Только переговоры и диалог на основе взаимного уважения и учета интересов являются единственно возможным способом разрешения самых острых противоречий и проблем", - указано в документе.

06:23

Австралия передаст Украине летальное оружие через партнеров по НАТО. Об этом заявил премьер-министр Скотт Моррисон. Его слова приводит The Sydney Morning Herald. "Мы уже предоставляем значительную помощь в виде нелетального оружия, однако я только что поговорил с министром обороны (Питером Даттоном. - Ред), и мы будем пытаться обеспечить любую возможную поддержку в области летальных вооружений через наших партнеров по НАТО, в частности через США и Великобританию", - пообещал глава кабмина.

06:30

Пекин не готов поддержать введение санкций в отношении Москвы. Это подтвердил китайский министр иностранных дел Ван И в Twitter. "Китай не поддерживает использование санкций для решения проблем и выступает против односторонних ограничительных мер, которые не имеют под собой никакой основы в международном праве", - отметил глава внешнеполитического ведомства КНР. В телефонном разговоре с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок (Annalena Baerbock) Ван И заявил, что Совет Безопасности ООН должен внести вклад в разрешение текущего кризиса - вместо того, чтобы провоцировать противостояние. Бербок в свою очередь указала на особую ответственность КНР в качестве постоянного члена Совбеза ООН.

06:00

Десять этнических греков убиты близ Мариуполя

Военное вторжение России в Украину привело к гибели мирных жителей третьих стран. Десять этнических греков убиты "в результате ударов российской авиации вблизи Мариуполя", написал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в Twitter. "Немедленно прекратите бомбардировки!" - добавил он. По сведениям агентства Reuters, инцидент произошел в районе сел Бугас и Сартана в Донецкой области. Консульство Греции в Мариуполе остается открытым для оказания помощи, отметил Мицотакис.

10 innocent civilians of Greek origin killed today by Russian air strikes close to Mariupol. Stop the bombing now! — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 26, 2022

05:42

Беженцы, пытающиеся покинуть пределы Украины на собственных автомобилях, столкнулись с непредвиденными бюрократическими препонами, сообщает агентство dpa. В первую очередь, во Львовской области многие автомобили не пропускали в Польшу в связи с отсутствием у владельцев так называемой "зеленой карты" - международной системы страхования гражданской ответственности, действующей за рубежом. "Пересечение границы на автомобиле без "зеленой карты" невозможно", - заявили, по данным агентства, украинские пограничники.

05:22

В SWIFT готовятся исполнить решение стран Запада о санкциях в отношении ряда российских банков



В штаб-картире SWIFT заявили, что готовятся исполнить решение стран Запада о санкциях в отношении ряда российских банков. "Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы прояснить детали относительно организаций, на которые будут распространяться новые меры, и готовимся к выполнению требований в соответствии с законом", - говорится в заявлении SWIFT.

05:09

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) призвали Москву и Киев воздерживаться от действий, которые могут подвергнуть угрозе безопасность ядерных объектов в Украине. Генеральный директор агентства Рафаэль Мариано Гросси заявил, что ситуация по-прежнему вызывает у него серьезную озабоченность, и призвал все стороны воздерживаться от каких-либо мер или действий, которые могут поставить под угрозу сохранность ядерного материала и безопасную эксплуатацию всех ядерных установок. По словам Гросси, персонал АЭС должен иметь возможность продолжать выполнять свою работу без излишнего давления или стресса.

04:54

СМИ: Швейцария могла бы выступить посредником между Москвой и Киевом

Как передала швейцарская газета Der Tages-Anzeiger, президент Украины Владимир Зеленский мог попросить своего швейцарского коллегу Иньяцио Кассиса выступить в качестве нейтрального посредника между Киевом и Москвой и помочь в достижении прекращения огня между двумя странами. В понедельник, 28 февраля, в Женеве стартует 49-я регулярная сессия Совета по правам человека. Днем позднее ее посетит глава МИД РФ Сергей Лавров. Швейцария активно занималась посредническими усилиями в 2014 году, после аннексии Москвой Крыма. Официального подтверждения информации Der Tages-Anzeiger пока не поступало.

04:30

Японский миллиардер Хироси Микитани заявил, что пожертвует 8,7 млн долларов (7,7 млн евро) правительству Украины. Предприниматель назвал вторжение России "вызовом демократии". Основатель гиганта электронных продаж Rakuten Inc. сообщил в письме на имя президента Украины Владимира Зеленского, что средства пойдут на "гуманитарную помощь населению Украины, пострадавшему от насилия". Бизнесмен напомнил, что посетил Киев в 2019 году и тогда же встречался с Зеленским. "Мои мысли с вами и народом Украины", - отметил Хироси Микитани в письме. "Считаю, что попрание мирной и демократической Украины с использованием непропорциональной силы - это вызов демократии. Искренне надеюсь, что Россия и Украина смогут решить вопрос мирным путем и что народ Украины сможет снова обрести мир как можно скорее", - написал предприниматель.

04:15

Трамп сказал, что молится за украинцев

Экс-президент США Дональд Трамп осудил вторжение России в Украину и сказал, что молится за украинцев. Как передало агентство Reuters, высказывание ознаменовало резкую смену тона по сравнению с комментарием ранее на этой неделе, в котором бывший глава американского государства восхвалял президента России Владимира Путина. Выступая на конференции с участием консерваторов в штате Флорида, Трамп на этот раз похвалил президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "храбрым" в связи с тем, что тот не покидает Киев. "Российская атака на Украину ужасает. Мы молимся за гордый украинский народ. Да благословит их всех Господь", - сказал экс-глава Белого дома.

04:00

Российская актриса Лия Ахеджакова перевела украинской армии 10 тысяч долларов (около 8795 евро) из своих сбережений. Об этом исполнительница сообщила в Instagram. По словам актрисы, она сделала это, потому что очень не хочет видеть города Украины разрушенными, а людей - опустошенными. По словам Ахеджаковой, у нее "все в груди сжимается", когда она осознает, что "сейчас у вас в стране умирают как ваши, так и наши парни". "Искренне хочу, чтобы все это закончилось", - добавила она.

03:38

Для авиаперевозчиков из Латвии, Литвы, Словении и Эстонии вводятся ограничения на выполнение полетов в РФ

Для авиаперевозчиков из Латвии, Литвы, Словении и Эстонии вводятся ограничения на выполнение полетов в РФ, а также на транзитный пролет через воздушное пространство России. Об этом сообщили в Росавиации. Полеты российских авиакомпаний из Калининграда выполняются штатно, несмотря на закрытие воздушного пространства Литвы.

03:30

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал решение лишить некоторые российские банки доступа к международной межбанковской системе SWIFT первым важным шагом на пути к исключению России из глобальной финансовой системы. Соответствующую запись глава британского кабмина разместил в Twitter. Мы продолжим совместную работу, чтобы удостовериться, что Путин заплатит цену за свою агрессию", - написал Джонсон.

We have taken decisive action tonight with our international partners to shut Russia out of the global financial system, including the important first step of ejecting Russian banks from SWIFT.



We will keep working together to ensure Putin pays the price for his aggression. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 26, 2022

03:09

Посол Мельник одобрил решение властей ФРГ о поставках вооружений в Украину

Украинский посол в Германии Андрей Мельник одобрил решение федеральных властей ФРГ о поставках вооружений в Украину. "Мы рады, что Германия наконец развернулась на 180 градусов", - привело слова дипломата агентство dpa. До недавнего времени правительство Германии отказывалось направлять оружие в Украину, несмотря на неоднократные призывы Киева. "Я всегда говорил своим немецким друзьям и федеральному правительству, что они не смогут долго выносить ужасные картины войны в Украине, не реагируя и не меняя курса", - добавил Мельник. "Немцы проснулись", - резюмировал посол.

03:05

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) в связи с российским вторжением в Украину призвал к большему общественному консенсусу по вопросу о финансовой поддержке бундесвера. "После более чем десятилетних упущений ситуация в бундесвере не может оставаться как прежде", - заявил Линднер изданию Bild am Sonntag. Средства, необходимые для этих нужд, придется перенаправить из других отраслей, добавил он.

02:46

Госспецсвязь: В Харькове подорван газопровод

В Харькове подорван газопровод. Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязь) Украины в Telegram.

02:36

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил благодарность Еврокомиссии, Германии и пяти другим государствам за "обязательство отключить некоторые российские банки от SWIFT, паралич активов Центрального банка России и запрет российским олигархам использовать свои финансовые активы на евроатлантических рынках".

Grateful for our friends from 🇺🇸🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇨🇦🇬🇧 for:

- commitment to removal of several Russian banks from #SWIFT;

- paralysis the assets of #Russia’s central bank;

- prohibition for Russian oligarchs to use their financial assets on Euroatlantic markets. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) February 26, 2022

02:28

Маск открыл терминалы Starlink для Украины

Американский миллиардер Илон Маск поддержал Киев в борьбе с РФ и открыл терминалы Starlink для Украины. Так Маск ответил в Twitter на просьбу министра цифровой трансформации Михаила Федорова. "Дополнительные терминалы на подходе", - написал основатель SpaceX.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route. — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022

02:11

Руководители ведущих российских театров, известные деятели культуры обратились с призывом о мирном урегулировании в Украине. Обращение поступило в редакцию журнала ТЕАТР. Под ним - более 50 подписей, в том числе - Евгения Миронова, Олега Басилашвили, Софьи Апфельбаум. "В каждом из нас живет генетическая память о войне. Мы не хотим новой войны, не хотим, чтобы гибли люди", - написали авторы обращения.

Олег Басилашвили / Wikipedia

01:55

В Василькове горит нефтебаза

Нефтебаза в Василькове Киевской области Украины горит, предположительно, после взрыва. Кадры пожара разместило в Telegram агентство УНИАН.

01:46

Около 150 тыс. человек покинули Украину по состоянию на 26 февраля. Об этом сообщила DW представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Джун-ах Гедини-Уильямс. По ее словам, это число "продолжает расти". "Боюсь, что будет еще множество беженцев, которые либо уже пустились в путь, либо сделают это, когда безопасность позволит им более свободно выехать из Украины", - указала представительница организации.

01:30

США введут санкции против РФПИ

Министр финансов США Джанет Йеллен "введет полностью блокирующие санкции против Российского фонда прямых инвестиций(РФПИ) - государственной финансовой структуры, функционирующей как суверенный фонд благосостояния, призванный привлекать капитал в быстрорастущие сектора российской экономики". Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Дженнифер Псаки / AP nuotr.

01:17

Совет Безопасности ООН 27 февраля примет решение о созыве чрезвычайной спецсессии с участием 193 членов Генеральной Ассамблеи ООН. Для созыва необходимы голоса девяти членов Совбеза ООН в поддержку этого шага. Дипломаты предполагают, что решение удастся провести, и заседание будет созвано 28 февраля. С 1950 года было проведено всего десять таких чрезвычайных спецсессий, напомнило агентство Reuters. США и Албания инициировали созыв заседания Совбеза с целью проведения сессии Генассамблеи по Украине.

01:10

Германия и союзники хотят лишить состоятельных россиян возможности получить "золотые паспорта"

Берлин, Еврокомиссия и пять его союзников намерены лишить состоятельных россиян возможности получить так называемые "золотые паспорта" и тем самым европейское гражданство. Шесть государств особо выделили готовность принять дальнейшие меры, если Россия "не прекратит нападение на Украину и, следовательно, на европейский мирный порядок".

01:00

Еврокомиссией, Германией, США, Францией, Канадой, Италией и Великобританией достигнута договоренность ограничить возможности Центрального банка России использовать собственные международные резервы таким образом, чтобы нивелировать воздействие санкций. "Мы парализуем активы Центрального банка России. Это заморозит его транзакции. И это сделает невозможным ликвидацию активов Центробанком", - сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

In coordination with 🇺🇸🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇨🇦🇬🇧 I will now propose new measures to EU leaders to strengthen our response to Russia’s invasion of Ukraine and cripple Putin’s ability to finance his war machine. https://t.co/iU2waDzo9s — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 26, 2022

00:52

Правозащитники: На антивоенных акциях в России задержали 3093 человека

На антивоенных акциях в России, начиная с 24 февраля, задержали 3093 человека, сообщил правозащитный портал "ОВД-Инфо".

00:36

Президент Франции провел телефонные переговоры с правителем Беларуси 26 февраля. Эмманюэль Макрон обратился к Александру Лукашенко с просьбой потребовать скорейший вывод российских войск из Беларуси. "Братские отношения между белорусским и украинским народами должны побудить Беларусь отказаться быть вассалом и фактическим соучастником в войне России против Украины", - говорится в заявлении, распространенном Елисейским дворцом по итогам разговора.

00:31

Западные страны решили отключить ряд банков РФ от SWIFT



В ответ на продолжающуюся агрессию России в Украине западные союзники решили отключить ряд российских банков от международной платежной системы SWIFT. Об этом заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) в Берлине. Решение принято США, Францией, Канадой, Италией, Великобританией, Еврокомиссией и Германией.

"Мы обязуемся обеспечить отключение отдельных российских банков от системы SWIFT. Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и нанесет ущерб их способности работать в глобальном масштабе", - указали в Еврокомиссии.

00:06

Нидерландская авиакомпания KLM, дочерний перевозчик Air France-KLM, приостанавливает все рейсы в Россию на предстоящей неделе. Этот шаг предпринимается с учетом европейских санкций в отношении РФ, говорится в сообщении компании. KLM также будет избегать воздушного пространства России в течение следующих семи дней.

23:53

Франция направит Украине оборонительное оружие

Франция направит Украине оборонительное оружие и топливо. Об этом сообщили в президентской канцелярии в Париже. Там также готовы принять меры в отношении российских СМИ и блогеров, распространяющих ложную информацию о войне в Украине.

23:47

Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила, что временно прекращает рейсы в Россию, и на семь дней приостанавливает полеты в воздушном пространстве РФ. "Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России в течение следующих семи дней в связи с текущей и предстоящей ситуацией. Полеты в Россию в этот период будут приостановлены", - говорится в заявлении компании. "Самолеты, которые сейчас находятся в российском воздушном пространстве, покинут его в ближайшее время", - добавили в компании. Так в ней отреагировали на вторжение РФ в Украину и связанную с этим ситуацию в области безопасности.

„Lufthansa“ / Kevin Hackert/Unsplash nuotr.

23:37

Германия готовится закрыть воздушное пространство для самолетов РФ

Министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькер Виссинг (Volker Wissing) заявил, что поддерживает закрытие воздушного пространства Германии для российских самолетов. Виссинг распрорядился подготовить все необходимое для этого, передало агентство Reuters.

23:22

В Киеве в 22.57 по местному времени 26 февраля объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил "24 Канал". Как в свою очередь отметила народный депутат Ирина Геращенко, столицу Украины в ночь на 27 февраля ждут тяжелые бои. Российские войска бросят "на Киев все, что у них есть, весь смертоносный ураган", уверена она. Геращенко призвала киевлян укрыться в убежищах.

Хронику событий 26 февраля читайте здесь.