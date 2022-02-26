Науседа о санкциях в отношении России: Хватит уже наживаться на людях

По словам президента Гитанаса Науседы, он и сам бы хотел, чтобы санкции, введенные против России в связи с ее вторжением в Украину, были более жесткими. Однако, по его словам, государства, расположенные к агрессору ближе других, всегда будут требовать более жесткого ответа, чем те государства, что находятся на большем удалении.

На пресс-конференции, организованной в субботу поздно вечером, президент Науседа сказал, что еще в среду они с президентом Польши Анджеем Дудой побывали в Киеве и пожимали руку президенту Украины Владимиру Зеленскому, а уже через десять с лишним часов в Украине началась война.

«И мы должны были доказать, что это рукопожатие было не просто жестом вежливости, но это было нашим обязательством перед Украиной. Сегодня Украина находится в авангарде линии фронта, сражаясь за всех нас. Конечно, она борется в первую очередь за свою свободу, за свое право строить ту жизнь, которую хочет, но она борется и за нашу свободу, потому что никогда не знаешь, в случае ее поражения не упрется ли ствол автомата и в твою дверь», – сказал глава государства.

Анджей Дуда, Владимир Зеленский и Гитанас Науседа в Киеве / R. Dačkus/Lithuanian President's Office

Особо важным событием Г. Науседа назвал внеочередное заседание Европейского совета, на котором рассматривался вопрос о введении санкций в отношении России.

«Знаю, что кто-то в Литве хотел еще более жестких санкций. Я тоже. Вероятно, государства, расположенные к агрессору ближе других, всегда будут требовать более жесткого ответа, чем те государства, что находятся на большем удалении».

Перечислил санкции

В первую очередь, как сказал президент, в санкционный список включены самые важные люди, которые принимают решения, или имеют прямое отношение к Кремлю и оказывают ему определенные экономические услуги.

«Их активы заморожены, а значит, хватит уже наживаться на людях и наслаждаться радостями жизни где-нибудь на западных курортах. Довольно покупать виллы в Монако или еще где-нибудь. Если хотят хорошо жить, пусть строят дома где-нибудь в России», – сказал президент.

Г. Науседа пояснил, что очень важным элементом санкционного пакета являются секторальные санкции в отношении финансовой и энергетической систем. Эти санкции касаются, как сказал глава государства, большей части банков, которые отныне будут отключены от источников ликвидности, рынков капитала.

«Это будет означать значительные финансовые потери и, возможно, России придется поддерживать существование этих банков собственными деньгами. Это банки, работающие напрямую на российское правительство. В будущем мы сможем расширить список этих банков», – сказал Г. Науседа.

По его словам, намечены также ограничения на передачу и импорт технологий, особенно в энергетическом секторе, который, по словам Г. Науседы, составляет львиную долю российской экономики.

«Я думаю, что это действительно сильный удар, потому что, во-первых, [ограничение] передачи технологий приведет к технологическому отставанию в этом секторе и, соответственно, они больше не смогут генерировать таких доходов, какие зарабатывали прежде и отдавали режиму», – сказал Г. Науседа.

По его словам, существуют и другие меры, принятие которых достаточно болезненно скажется на режиме, но не менее важный вопрос – удаление России из различных институтов.

«Еще один аспект, который можно частично решить на уровне ЕС, но многие организации должны решить сами, – это массовое устранение России из различных институтов, начиная с G20, Совета Безопасности ООН, хотя я знаю, что сделать это будет нелегко», – сказал Г. Науседа.