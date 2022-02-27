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2022.02.27 07:00

Жителей Литвы призывают жертвовать народу Украины вещи, необходимые в условиях войны

LRT.lt2022.02.27 07:00
Война России в Украине
Война России в Украине / AP nuotr.

Жителям страны предлагается жертвовать народу Украины вещи, необходимые в военных условиях. По данным министерства социальной защиты и труда, требуются одеяла, подушки, постельное белье, спальные мешки, подстилки, полотенца, а также теплая мужская, женская, детская одежда и обувь.

«Сейчас как никогда всем нам важно сплотиться и помочь украинцам, терпящим бедствия от войны. Мы благодарим всех, кто способствует или будет способствовать передаче вещей братьям из Украины, которая стала жертвой агрессии со стороны России», – говорит министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

Литва направляет помощь народу Украины. Внесите свой вклад, пожертвовав следующие вещи:

Теплая мужская, женская, детская одежда;

Теплая мужская, женская, детская обувь;

Пледы, одеяла, постельное белье, спальные мешки;

Коврики для йоги.

«Просим всю одежду и другие вещи сложить в мешки, рассортировав их по типу, размеру и назначению. На мешке следует написать (на литовском или английском языках) вышеупомянутую информацию, а также количество в единицах. Например: «Куртки, размер L, женские, 3 штуки». Мы собираем только новые или малоношенные и чистые вещи», – говорится в сообщении.

Жители страны, желающие передать вещи жителям Украины, смогут передать их волонтерам Красного Креста в Вильнюсе, Каунасе, Алитусе, Панявежисе, Шяуляй, Клайпеде с полудня завтрашнего дня.

В Вильнюсе – Avia Solutions Group Arena (ул. Озо, 14)

В Каунасе – площадка арены Жальгирис (ул. Караляус Миндауго, 50, вход со стороны Старого города)

В Клайпеде – площадка Пилявиетис (ул. Пилес, 4)

В Шяуляй – «Шяулю Арена» (ул. Й. Яблонскё, 16)

В Панявежисе – Арена «Cido» (ул. Парко, 12)

В Алитусе – Дворец спорта (ул. Науйойи, 52)

В этих пунктах вещи можно будет передать в воскресенье с 12:00 до 20:00, в понедельник и во вторник с 10:00 до 20:00.

# Литва
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