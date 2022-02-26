Новости

2022.02.27 00:05

По решению правительства воздушное пространство Литвы закрыто для российских самолетов

LRT.lt2022.02.27 00:05
Самолет "Аэрофлота"
Самолет "Аэрофлота" / Reuters/Scanpix nuotr.

Кабинет министров на своем заседании, состоявшемся в субботу вечером, решил, что с полуночи воздушное пространство Литвы закрывается для российских авиаперевозчиков.

Ранее в субботу было объявлено, что Эстония, Латвия и Румыния также закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов. Латыши и эстонцы, как и литовцы, закрыли свое воздушное пространство с полуночи.

Великобритания, Польша, Чехия и Болгария закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов еще раньше. Так государства реагируют на войну России против Украины.

Согласно решению правительства, воздушное пространство Литвы закрывается для российских самолетов 27 февраля с 00:00 по литовскому времени.

# Литва# Война в Украине
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