По решению правительства воздушное пространство Литвы закрыто для российских самолетов

Кабинет министров на своем заседании, состоявшемся в субботу вечером, решил, что с полуночи воздушное пространство Литвы закрывается для российских авиаперевозчиков.

Ранее в субботу было объявлено, что Эстония, Латвия и Румыния также закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов. Латыши и эстонцы, как и литовцы, закрыли свое воздушное пространство с полуночи.

Великобритания, Польша, Чехия и Болгария закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов еще раньше. Так государства реагируют на войну России против Украины.

Согласно решению правительства, воздушное пространство Литвы закрывается для российских самолетов 27 февраля с 00:00 по литовскому времени.