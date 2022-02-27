Русская интеллигенция Литвы осуждает войну в Украине

Кафедра русской филологии Вильнюсского университета и вильнюсский Литературный музей А. Пушкина в своих заявлениях выразили солидарность с гражданами Украины, подвергшимися нападению российского агрессора.

"Мы, члены академического сообщества Вильнюсского университета – преподаватели русского языка и литературы, исследователи, ученые – осуждаем агрессию России в независимой Украине и выражаем солидарность с гражданами государства, подвергшегося нападению cо стороны российского агрессора. То, что происходит сейчас в Украине, не имеет ничего общего с теми выдающимися представителями русской культуры, которые сопротивлялись в прошлом и сопротивляются в настоящее время диктаторским и фашистским режимам", - говорится в заявлении.

Текст документа опубликован на странице кафедры русской филологии ВУ в социальной сети Фейсбук.

Война России в Украине / AP nuotr.

Похожее заявление на своей странице в Фейсбуке распространил и вильнюсский Литературный музей А. Пушкина.