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2022.02.27 05:20

Русская интеллигенция Литвы осуждает войну в Украине

LRT.lt2022.02.27 05:20
Война России в Украине
Война России в Украине / AP nuotr.

Кафедра русской филологии Вильнюсского университета и вильнюсский Литературный музей А. Пушкина в своих заявлениях выразили солидарность с гражданами Украины, подвергшимися нападению российского агрессора.

"Мы, члены академического сообщества Вильнюсского университета – преподаватели русского языка и литературы, исследователи, ученые – осуждаем агрессию России в независимой Украине и выражаем солидарность с гражданами государства, подвергшегося нападению cо стороны российского агрессора. То, что происходит сейчас в Украине, не имеет ничего общего с теми выдающимися представителями русской культуры, которые сопротивлялись в прошлом и сопротивляются в настоящее время диктаторским и фашистским режимам", - говорится в заявлении.

Текст документа опубликован на странице кафедры русской филологии ВУ в социальной сети Фейсбук.

Война России в Украине
Война России в Украине / AP nuotr.

Похожее заявление на своей странице в Фейсбуке распространил и вильнюсский Литературный музей А. Пушкина.

Война России в Украине
Война России в Украине
# Литва# Война в Украине
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