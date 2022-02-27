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2022.02.27 05:50

Роскомнадзор требует не называть события вокруг Украины войной

Радио «Cвобода»2022.02.27 05:50
Киев после интенсивных субботних боев
Киев после интенсивных субботних боев / AP nuotr.

Роскомнадзор потребовал удалить материалы "Новой газеты", "Медиазоны", "Дождя" и других СМИ за то, что происходящее на территории Украины в них называлось войной.

Соответствующие уведомления издания получили сегодня. Такое же уведомление получила редакция одного из русскоязычных проектов медиакорпорации РСЕ/РС Крым.Реалии.

"На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена недостоверная общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны", – говорится в требовании регулятора.

Президент РСЕ/РС Джейми Флай заявил, что медиакорпорация не будет выполнять распоряжение Роскомнадзора: "Угрозы Кремля представляют собой попытку скрыть ужасные факты человеческих потерь в ходе объявленной Владимиром Путиным войны против Украины. Россияне сегодня как никогда нуждаются в нашей честной информации о том, что происходит в Украине, они должны узнать, что думают о войне украинские политики и простые граждане, увидеть картины вызванных действиями правительства Путина смертей и разрушений. Мы не поддадимся давлению, цель которого - утаить правду".

"Новая газета" сообщает, что от нее потребовали удалить обращение независимых медиа из "Синдиката-100" по поводу "специальной операции России на Украине", а также обращение главреда издания и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова. В противном случае изданию грозит блокировка.

Ранее власти России требовали от СМИ использовать в освещении вторжения на территорию Украины только "официальную российскую информацию". Нарушителей предупреждают об угрозе штрафов и возможности немедленной блокировки.

C раннего утра 24 февраля российская армия наносит удары по территории Украины. Сообщается об обстрелах и бомбардировках крупных украинских городов, включая Киев. США, Евросоюз, Великобритания ввели в отношении Москвы санкции.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
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