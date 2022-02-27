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2022.02.27 07:15

Отменяются сертификаты на строительную продукцию, произведенную в России и Беларуси

BNS2022.02.27 07:15
Строительная площадка
Строительная площадка / D. Umbraso/LRT nuotr.

В ответ на агрессию Кремля в Украине Центр сертификации строительной продукции отменяет сертификаты на всю строительную продукцию, произведенную в России и Беларуси, сообщило в субботу Министерство окружающей среды.

Как указывается в сообщении, строительная продукция, произведенная в России или Беларуси и подлежащая сертификации, больше не будет доступна в Литве.

Это означает, что большая часть этих продуктов не сможет продаваться и в Европейском союзе.

«Железобетонные, металлургические и цементные компании во многом напрямую зависят от режимов и являются источниками их доходов. Мы не можем финансировать диктаторов. Я понимаю, что эти решения усложнят проекты некоторых литовских застройщиков и девелоперов недвижимости. Мы должны понимать, что за мир приходится платить», – утверждает министр окружающей среды Симонас Гентвилас.

«У части строительных товаров существуют аналоги в Литве, некоторые строительные товары придется искать на других рынках. Я призываю частные сертификационные бюро, действующие в Литве, последовать этому примеру», – прокомментировал отмену сертификатов министр окружающей среды Симонас Гентвилас.

# Литва# Война в Украине
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