Дмитрий Гудков: Элиты России, это ваш последний шанс выжить

Шарф, табакерка, импичмент или «добровольная» отставка по сценарию Зимбабве – только так можно выбраться из вашего бандитского Титаника. Депутат ГД Михаил Матвеев это понял раньше всех, призвав остановить войну в Украине. Инстинкт самосохранения сработал.

На борту ещё играет оркестр, столы ломятся от деликатесов, гостей развлекают соловьевы-басковы, но капитан корабля сошёл с ума. Финал известен, вопрос времени.

От этих санкций Россия при живом (или оставшемся на свободе) Путине не оправится. Блокировка в мире ключевых банков. Запрет на нефтяные и авиатехнологии, космос. Лишение самолётов. Закрытие неба в соседних странах. Плюс персональные санкции против всех.

С каждой минутой больше. Тотальная изоляция. А вас, «элита», просто вышвырнут из Европы и США. Вас, ваших детей – в Россию, к ФСБ и Кадырову, к Стрелкову и Гиркину. Настал их час разобраться с вами.

Не будет никакого нового дворянства, никакого наследства. Только опричнина, раскулачивание – вас. Потому что больше некого. Деньги остались только у вас.

Никакую Украину Путин не получит. Чем дальше – тем больше войны. Никакая пропаганда вас не спасёт. Гибель людей в Украине видит не только весь мир, но и вся Россия, у кого там друзья, родственники, коллеги. Скоро вас все будут ненавидеть. Для всеобщей мобилизации ради его безумия уже всё готово.

Выбора нет: Путин пошёл по пути политического суицида. У него есть ядерная бомба, и если что он в рай, а остальные пусть сдохнут ©.

И сейчас либо вы его, либо он вас. Нас всех. Не бойтесь, бояться уже нечего. Вы и так скоро потеряете все: деньги, возможности. Вы уже изгои, а завтра сможете стать ещё заключёнными или трупами.

Спасайтесь. Пока не поздно.

Эхо Москвы