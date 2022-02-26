Анушаускас: Члены НАТО едины, поэтому граждане Литвы могут чувствовать себя в безопасности

Министр национальной обороны Арвидас Анушаускас заявляет, что альянс НАТО силен и сплочен. По его словам, в ответ на российскую агрессию Нидерланды направят в Литву дополнительные войска.

«Союз НАТО силен, реагирует сплоченно, поэтому граждане Литвы могут чувствовать себя в безопасности», – заявил на пресс-конференции в субботу министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.

Он также отметил, что Нидерланды направляют в Литву дополнительно 70 военнослужащих для усиления дислоцированного в Рукле международного батальона НАТО.

Так после нападения России на Украину эта страна отвечает на растущую напряженность в регионе.

По утверждению А. Анушаускаса, Нидерланды также решили поставлять вооружение Украине.

«Каждая страна, предоставившая силы в боевую группу батальона фронтовых сил НАТО, наращивает этот потенциал», – сказал он.

На этой неделе Германия, возглавляющая интернациональный батальон НАТО в Литве, завершает развертывание в стране дополнительного контингента из 350 военнослужащих. 60 военнослужащих дополнительно решила направить и Норвегия, также участвующая в подразделении.

Боевая группа батальона фронтовых сил НАТО дислоцируется в Литве с 2017 года.

Украина получит военную поддержку

По словам А. Анушаускаса, ситуация в Украине остается напряженной.

«Да, ситуация в Украине сложная. Ежедневно приходится общаться с министром обороны Украины. Украинцы подчеркивают важность поддержки», – сказал министр.

Он отметил, что поздно вечером в пятницу по инициативе Соединенного Королевства состоялась конференция, в которой приняли участие страны, готовые оказать Украине все виды помощи, от гуманитарной до военной.