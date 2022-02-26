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2022.02.26 13:14

Шимоните успокаивает жителей: могут быть провокации, но наличных денег хватает

LRT.lt2022.02.26 13:14
Ингрида Шимоните
Ингрида Шимоните / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В Литве достаточно денег в банкоматах, финансовая система работает стабильно, говорит премьер-министр Ингрида Шимоните.

«Вчера мы заметили повышенный интерес людей к наличным деньгам. Но тут ничего особо не изменилось. Если кто-то видит необходимость принять какие-то решения (снять деньги – LRT), хотя такой причины нет, он действительно может это сделать. Литва позаботилась о достаточном количестве наличных денег. Однако могут быть единичные нюансы из-за каких-то логистических вопросов, скорости», – сказала премьер в ходе пресс-конференции в субботу.

Банкоматы
Банкоматы / BNS nuotr.

И. Шимоните также обратила внимание, что в настоящее время можно услышать разговоры о том, будто отключение российского финансового рынка от SWIFT может негативно сказаться на устойчивости литовской финансовой системы.

«Хотела бы отметить, что встречаются попытки провоцировать (наверное, так это следует назвать – полиция могла бы квалифицировать точнее) и сеять панику, увязывая возможное отключение России от SWIFT с ситуацией в литовских банкоматах. Подчеркиваю, что это абсолютная чепуха и полная ложь», – сказала И. Шимоните.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил вчера агентству BNS, что решение об отключении России от SWIFT может быть принято на следующей неделе.

Отключение России от международной системы межбанковских расчетов SWIFT сделало бы невозможным большинство финансовых операций с этой страной.

Ингрида Шимоните
Банкоматы
# Литва
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