Новости

2022.02.26 10:08

В Литве за сутки зафиксировано 5 874 случая коронавируса, скончалось 11 человек

LRT.lt2022.02.26 10:08
Вильнюс
Вильнюс / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

За минувшие сутки в Литве было выявлено 5 874 случая заболевания COVID-19. Скончалось 11 человек, 6 из которых не были привиты или не прошли полный курс вакцинации.

Среди новых больных 5 006 человек заразились коронавирусом впервые, 864 человек заразились во второй раз и 4 человека – в третий.

В настоящее время в больницах проходят лечение 1 674 человек, больных COVID-19 (на сто меньше, чем днем ​​ранее), 93 из которых находятся в реанимации.

С начала пандемии в Литве хотя бы один раз этим инфекционным заболеванием заразились 896,9 тыс. человек, от коронавируса умерло 8 387 человек.

Вильнюс
Вильнюс / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

14-дневный коэффициент первичной заражаемости коронавирусом сократился в Литве до уровня 3 173,3 случая на 100 тыс. жителей, 7-дневный показатель положительных диагностических тестов составил 49,4 процента.

В пятницу первую дозу вакцины против COVID-19 получили 149 человек, ревакцинацию прошли 818 человек.

Всего в Литве минимум одной дозой вакцины привито 69,6 проц. населения.

Вильнюс
Вильнюс
# Литва
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