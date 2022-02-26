В Литве за сутки зафиксировано 5 874 случая коронавируса, скончалось 11 человек

За минувшие сутки в Литве было выявлено 5 874 случая заболевания COVID-19. Скончалось 11 человек, 6 из которых не были привиты или не прошли полный курс вакцинации.
Среди новых больных 5 006 человек заразились коронавирусом впервые, 864 человек заразились во второй раз и 4 человека – в третий.
В настоящее время в больницах проходят лечение 1 674 человек, больных COVID-19 (на сто меньше, чем днем ранее), 93 из которых находятся в реанимации.
С начала пандемии в Литве хотя бы один раз этим инфекционным заболеванием заразились 896,9 тыс. человек, от коронавируса умерло 8 387 человек.
14-дневный коэффициент первичной заражаемости коронавирусом сократился в Литве до уровня 3 173,3 случая на 100 тыс. жителей, 7-дневный показатель положительных диагностических тестов составил 49,4 процента.
В пятницу первую дозу вакцины против COVID-19 получили 149 человек, ревакцинацию прошли 818 человек.
Всего в Литве минимум одной дозой вакцины привито 69,6 проц. населения.