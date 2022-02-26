Война Путина в Украине: в Киеве снова звучат взрывы

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". Хроника событий 26 февраля.

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10.00

Киев обстреливают ракетами, в городе объявлена новая воздушная тревога. К киевлянам обратились с просьбой пройти в укрытия. Мощный взрыв прозвучал в районе аэропорта Жуляны. Одна из российских ракет попала в высотный жилой дом в Соломенском районе столицы. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что к дому выехали аварийно-спасательные службы. По предварительным данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, в результате взрыва жертв и пострадавших нет. Проводится эвакуация.

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09.45

У границы Беларуси с Украиной стоят около 150 транспортных вертолетов и сухопутные войска, сообщает агентство Reuters со ссылкой на спутниковые снимки американской компании Maxar. Около 90 вертолетов находятся у белорусского города Хойники.

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09.30

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видеообращение в Twitter, в котором призвал Россию к окончанию войны против Украины, назвав происходящее кровопролитием, которого Европа не видела уже не одно поколение. Он заявил, что народ Соединенного Королевства поддерживает украинских братьев и сестер перед лицом этого неоправданного нападения на их родину. "Действия Путина ведут к полной изоляции России, изгнанию международным сообществом, масштабным экономическим санкциям и бессмысленной кровавой войне, которая уже обернулась неисчислимым количеством жизней как невинных украинцев, так и российских солдат, которые никогда больше не увидят свои семьи", - подчеркнул Джонсон. Он призвал россиян выступить против вторжения, назвав его трагедией как для Украины, так и для России. "Я не верю, что эта война - от вашего имени", - сказал британский премьер на русском языке. Перейдя на украинский язык, он подчеркнул, что "миру нужна свободная и суверенная Украина", завершив обращение фразой "Слава Украине!"

To the people of Ukraine: Slava Ukraini.



To the people of Russia: I do not believe this war is in your name.



This crisis, this tragedy, can and must come to an end. Because the world needs a free and sovereign Ukraine. pic.twitter.com/ijbAAb8G67 — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 25, 2022

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09.00

Штурм российскими военными города Василькова, расположенного примерно в 40 км от Киева, отбит. Мэр Наталья Баласанович заявила, что шедшие всю ночь бои завершились победой ВСУ. "Сейчас заканчиваются бои. Можно сказать, что в Василькове уже тихо, и наша страшная ночь подошла к своему концу", - сказала она украинскому телеканалу ТСН. По ее словам, с 25 февраля российские войска производили ракетные атаки воинских частей и аэродрома, высаживался десант, но с помощью присланной из Киева боевой техники город удалось отстоять. Есть погибшие и раненые.

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08.47

Материнская компания социальных сетей Facebook и Instagram Meta запрещает российским государственным СМИ размещать рекламу и использовать платформу по всему миру для зарабатывания денег. "Эти изменения уже начались и будут продолжаться до конца выходных выходных", - написал в Twitter глава службы безопасности Facebook Натаниэль Глейхер. Компания также заявляет, что будет и дальше маркировать страницы госСМИ РФ.

1/ We are now prohibiting Russian state media from running ads or monetizing on our platform anywhere in the world. We also continue to apply labels to additional Russian state media. These changes have already begun rolling out and will continue into the weekend. — Nathaniel Gleicher (@ngleicher) February 26, 2022

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Байден издал меморандум о предоставлении Украине немедленной военной помощи

07.37

Президент США Джо Байден издал меморандум о предоставлении Украине немедленной военной помощи. Об этом сообщили в Белом доме. Как следует из документа, речь идет о выделении 600 млн долларов (532 млн евро). Около 250 из них предлагается выделить без четкого указания статей расходов, еще 350 - в качестве военной помощи по линии Пентагона, в том числе для обучения украинских военнослужащих.

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07.30

Мадонна / фото из Wikipedia

Легендарная американская певица Мадонна разместила пост в Instagram, в котором выразила несогласие с вторжением России в Украину. Ролик включает ремикс ее песни 2006 года Sorry.

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07.25

Администрация Джо Байдена хочет, чтобы Конгресс США выделил 6,4 млрд долларов (5,7 млрд евро), которые на начальном этапе должны пойти на ответ Вашингтона на российское вторжение в Украину, передает агентство AP. Средства должны быть перечислены главным образом на военную и гуманитарную помощь региону, сообщили три источника, осведомленные о запросе. Наибольшие суммы получат Пентагон, Госдеп, а также Агентство США по международному развитию (USAID), которое распределяет помощь на нужды мирного населения. Меньшие по объему средства пойдут министерствам финансов и торговли, которые отвечают за формирование санкционного ответа Вашингтона.

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В Харькове объявлена воздушная тревога

07.04

В Харькове на северо-востоке Украины в 06.20 мск объявлена воздушная тревога, сообщило агентство УНИАН.

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06.55

Попытка российских войск прорвать трассу Киев - Житомир отбита. Президент Украины Владимир Зеленский лично руководит обороной Киева, передало агентство УНИАН.

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06.30

Станцию метро "Политехнический институт" в Киеве изнутри закрыли на гермозатворы. Об этом сообщило агентство УНИАН со ссылкой на Telegeram-канал Vgorode. Попасть туда снаружи временно невозможно. "Более 50 выстрелов и взрывов, пулеметные очереди - в районе Шулявки (Соломенский район Киева. - Ред) и зоопарка за последние 10 минут", - сообщают журналисты телеканала ICTV в Telegram.

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06.17

Совет Европейского Союза ограничил с 12 апреля доступ правительства России, Центробанка РФ и ряда российских фининститутов к рынку капитала Евросоюза. Об этом говорится в уведомлении, обнародованном в Официальном журнале ЕС. Брюссель также запретил государственные финансирование торговли с Россией и инвестиции в РФ.

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Грузовики с боеприпасами из Польши прибыли в Украину

06.06

Колонны польских грузовиков с боеприпасами для украинской армии уже прибыли в Украину. Об этом сообщил в Twitter министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Konwój z amunicją, którą przekazujemy Ukrainie dotarł już do naszych sąsiadów. Wspieramy Ukraińców, jesteśmy solidarni i stanowczo sprzeciwiamy się rosyjskiej agresji. pic.twitter.com/Wx5zoXBnBe — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 25, 2022

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05.55

США предложили помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев, где идут бои, однако он отказывается оставлять столицу. Об этом сообщила газетаThe Washington Post.

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05.33

NBC News: Казахстан отклонил просьбу Москвы отправить войска в Украину

Казахстан отклонил просьбу Москвы о присоединении его войск к военным действиям России в Украине. Об этом сообщил в своем информационном блоге американский телеканал NBC News со ссылкой на официальных лиц Казахстана. Нур-Султан также заявил, что не признает независимость "ЛНР" и "ДНР", защиту которых Москва использует как повод к агрессии, передал канал.

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05.10

Продолжаются тяжелые бои в городе Василькове Киевской области, в 40 км к югу от столицы. Об этом сообщило в Facebook командование Воздушных сил Украины. По его данным, российские войска пытались высадить десант с воздуха на аэродроме Василькова.

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04.53

Канада требует "немедленно исключить Россию из международной банковской системы SWIFT". Об этом заявила заместитель премьер-министра Христя Фриланд. По ее словам, президент РФ Владимир Путин "укрепляет свое место в рядах отверженных европейских диктаторов, которые устроили резню в 20 веке". "Нельзя допустить успеха этого варварского нападения (на Украину. - Ред), это не может произойти", - добавила она.

Банки ЕС обязаны отчитываться о депозитах россиян на сумму свыше 100 тыс. евро

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04.30

Совет Евросоюза обязал банки стран ЕС отчитаться о депозитах на сумму более 100 тысяч евро, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам, а также получить от них объяснения об источниках этих денег. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в Официальном журнале Евросоюза. Информация должна быть предоставлена не позднее 27 мая 2022 года в национальные компетентные органы стран-участниц или в Еврокомиссию. Это касается и депозитов тех россиян, которые получили гражданство европейских стран или вид на жительство по специальным программам.

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04.16

Большой театр / фото из Wikipedia

Королевский театр Ковент-Гарден в Лондоне отменил гастроли артистов Большого театра на фоне вторжения России в Украину. Об этом сообщил представитель британского театра. "Летние гастроли балета Большого театра в Королевском театре Ковент-Гарден находились на финальной стадии планирования. К сожалению, в нынешних обстоятельствах гастроли не могут состояться", - заявили в лондонском театре.

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Власти Украины запросили экстренное финансирование у МВФ

04.01

Власти Украины запросили экстренное финансирование у Международного валютного фонда. Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. "В арсенале Фонда есть ряд инструментов, и по мере развития ситуации в Украине мы будем продолжать обсуждать с властями, как мы можем им лучше всего помочь", - отметила она. По ее словам, в дополнение к текущим рекомендациям МВФ изучает все варианты дальнейшей финансовой поддержки Киева, в том числе в рамках существующего соглашения stand by с оставшимися в нем невыделенными 2,2 млрд долларов (1,9 млрд евро).

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03.59

"В Киеве сегодня (25 февраля. - Ред.) были убиты около 60" российских военных, сообщил советник главы министерства внутренних дел Украины Виктор Андрусив. По его словам, задержаны десятки корректировщиков огня, ставивших целеуказатели для нанесения авиационных ударов.

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03.39

В ряде районов Киева слышны взрывы, передает агентство УНИАН. По его данным, в ночь на 26 февраля мощный взрыв прогремел в Деснянском районе столицы Украины. Как сообщает "Украинская правда", речь может идти о попытках российских войск разрушить теплоэлектроцентраль №6 (ТЭЦ-6).

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Twitter приостанавливает показ рекламы для пользователей в Украине и России

03.14

Twitter Inc. пошел на ряд шагов, чтобы сделать более прозрачным освещение тем, связанных с конфликтом России и Украины. Это следует из записей в Twitter Safety. Так, приостанавливается показ рекламы для пользователей в Украине и России, чтобы гарантировать, что важная информация об общественной безопасности будет находиться в топе, и реклама не будет отвлекать от нее внимание. Кроме того, приостановлены некоторые рекомендации в отношении твитов от лиц, на которых пользователи не подписаны, чтобы уменьшить распространение оскорбительного контента.

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02.55

ЕС ввел санкции против 60 ведущих компаний российского военно-промышленного комплекса, самолетостроительных и кораблестроительных корпораций. Нормативные акты опубликованы в Официальном журнале Евросоюза. В списке - "Оборонпром", "Рособоронэкспорт", РЖД, "Камаз", "Севкомфлот", "Севмаш", авиастроительные компании "Сухой" и "Туполев", ракетно-космический центр "Прогресс". Кроме того, санкции введены против Минобороны РФ, Службы внешней разведки РФ (СВР). Наконец, в перечень попали и российские фининституты: Альфа-банк, "Открытие", банк "Россия" и Промсвязьбанк.

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Венгрия готова стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной

02.40

Венгрия готова стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной, это предложение направлено сторонам, сообщил представитель правительства в Будапеште Золтан Ковач. "Венгрия предложила принять у себя российско-украинские мирные переговоры", - процитировал Ковач в Twitter главу МИД Венгрии Петера Сийярто. По словам Ковача, как Киев, так и Москва дали понять, что рассматривают предложение.

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02.33

Госдепартамент США назвал министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова непосредственно ответственными за дальнейшее вторжение Москвы в Украину, сообщили в американском Минфине. Поэтому США вводят санкции и против них.

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США ввели санкции в отношении Путина и Лаврова

02.24

США ввели санкции в отношении президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также членов Совета безопасности России. Об этом сообщили в американском Минфине. Вашингтон в координации с союзниками и партнерами продолжил решительно реагировать на "неоправданное, неспровоцированное и заранее спланированное вторжение России в Украину", указали там.

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02.08

Резолюция, осуждающая вторжение России в Украину, провалилась в Совете Безопасности ООН. Москва, как и ожидалось, наложила вето на документ в ходе голосования на заседании в Нью-Йорке. За проголосовали 11 государств из 15 постоянных членов Совбеза. Китай совместно с двумя другими странами воздержался. Западные дипломаты тем не менее расценили итоги голосования как успех попытки дипломатическим путем вбить клин между Москвой и Пекином, передало dpa. Проект резолюции, полученный агентством, "самым решительным образом" осуждает агрессию РФ, а также подтверждает суверенитет и территориальную целостность, независимость и единство Украины. В документе содержится призыв к России о немедленном выводе войск из Украины и возвращении к минским соглашениям.

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ЕС ввел санкции в отношении Путина и Лаврова

01.57

Евросоюз официально ввел санкции в отношении 98 граждан РФ, включая президента Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова, - из-за вторжения в Украину. Нормативные акты опубликованы в Официальном журнале ЕС. В черный список внесены также премьер-министр России Михаил Мишустин, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

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01.47

Владимир Зеленский / LRT stop kadras

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что российские войска ночью 26 февраля пойдут на штурм Киева. "Эту ночь мы должны выстоять, судьба Украины решается прямо сейчас. Ночь будет тяжелой. Очень тяжелой", - подчеркнул президент Украины. Между тем, как передает Telegram-канал Инсайдер.ua, в Киеве идут уличные бои, слышна стрельба. По неподтвержденным данным, она могла быть вызвана тем, что в райне Троещина задерживали и разоружали российских диверсантов.

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01.37

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что Оттава введет санкции в отношении российского президента Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова в связи с вторжением Москвы в Украину, а также высказался за отключение России от SWIFT. "Мы введем санкции в отношении президента Путина и его коллег-архитекторов этой варварской войны, главы его администрации и министра иностранных дел Сергея Лаврова", - сказал Трюдо на пресс-конференции. "Эти люди несут наибольшую ответственность за смерть и разрушения, происходящие в Украине". Трюдо также добавил, что Беларусь будет подвергнута санкциям "за пособничество вторжению президента Путина в свободную и суверенную страну".

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Киев: Продолжаются консультации о времени и месте переговоров с РФ

01.22

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией в Иерусалиме. Об этом сообщила газета The New York Times. По словам посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, просьба была озвучена во время телефонного разговора между двумя лидерами 25 февраля. Информацию анонимно подтвердил израильский чиновник, передало издание. Официального подтверждения пока не поступало. Между тем пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского - Сергей Никифоров - сообщил, что продолжаются консультации о времени и месте переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк в свою очередь отметил, что это будет "прежде всего, детальный разговор о мире и прекращении огня". "Нейтральный статус с внятным пакетом гарантий по безопасности - опция, которая также, возможно, будет на столе", - добавил он.

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01.07

Часть из 7000 дополнительных военнослужащих, которых США перебрасывают в Германию, как ожидается, будут задействованы в рамках сил быстрого реагирования (NRF) НАТО. "Президент (Джо Байден. - Ред.) вчера отправил в Европу ряд военнослужащих из США, чтобы они были готовы именно к подобным случаям", - сказал представитель Пентагона Джон Кирби. Однако необходимо в контакте с НАТО определить, каковы потребности альянса, добавил он. "Если они (военные - Ред.) нужны, если их ждут, то они готовы к задействованию", - подчеркнул Кирби.

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Болгария закроет воздушное пространство для российских перевозчиков

00.53

Болгария закроет воздушное пространство для российских перевозчиков с 26 февраля. Об этом сообщило министерство транспорта и коммуникаций страны. По его данным, этот шаг - ответ на эскалацию военного конфликта и знак солидарности с Украиной.

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00.40

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с американским лидером Джо Байденом. Об этой беседе Зеленский сообщил микроблоге Twitter. По его словам, стороны обсудили ужесточение санкций, конкретную помощь в вопросах обороны и "антивоенную коалицию". "Благодарен США за мощную поддержку Украины!" - написал глава государства.

Посилення санкцій, конкретну оборонну допомогу та антивоєнну коаліцію обговорив щойно з @POTUS. Вдячний 🇺🇸 за потужну підтримку 🇺🇦! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

Беседу прокомментировала и американская сторона. "Я высоко оценил храбрые действия украинского народа, который сражается, защищая свою страну", - отметил Байден в заявлении, распространенном по итогам разговора. Президент США подтвердил дальнейшую экономическую и гуманитарную помощь Вашингтона Киеву, поддержку Украины в области безопасности, а также постоянные усилия для привлечения других стран к аналогичным шагам.