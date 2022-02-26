Война Путина в Украине: в Киеве снова звучат взрывы

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". Хроника событий 26 февраля.
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10.00
Киев обстреливают ракетами, в городе объявлена новая воздушная тревога. К киевлянам обратились с просьбой пройти в укрытия. Мощный взрыв прозвучал в районе аэропорта Жуляны. Одна из российских ракет попала в высотный жилой дом в Соломенском районе столицы. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что к дому выехали аварийно-спасательные службы. По предварительным данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, в результате взрыва жертв и пострадавших нет. Проводится эвакуация.
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09.45
У границы Беларуси с Украиной стоят около 150 транспортных вертолетов и сухопутные войска, сообщает агентство Reuters со ссылкой на спутниковые снимки американской компании Maxar. Около 90 вертолетов находятся у белорусского города Хойники.
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09.30
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видеообращение в Twitter, в котором призвал Россию к окончанию войны против Украины, назвав происходящее кровопролитием, которого Европа не видела уже не одно поколение. Он заявил, что народ Соединенного Королевства поддерживает украинских братьев и сестер перед лицом этого неоправданного нападения на их родину. "Действия Путина ведут к полной изоляции России, изгнанию международным сообществом, масштабным экономическим санкциям и бессмысленной кровавой войне, которая уже обернулась неисчислимым количеством жизней как невинных украинцев, так и российских солдат, которые никогда больше не увидят свои семьи", - подчеркнул Джонсон. Он призвал россиян выступить против вторжения, назвав его трагедией как для Украины, так и для России. "Я не верю, что эта война - от вашего имени", - сказал британский премьер на русском языке. Перейдя на украинский язык, он подчеркнул, что "миру нужна свободная и суверенная Украина", завершив обращение фразой "Слава Украине!"
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09.00
Штурм российскими военными города Василькова, расположенного примерно в 40 км от Киева, отбит. Мэр Наталья Баласанович заявила, что шедшие всю ночь бои завершились победой ВСУ. "Сейчас заканчиваются бои. Можно сказать, что в Василькове уже тихо, и наша страшная ночь подошла к своему концу", - сказала она украинскому телеканалу ТСН. По ее словам, с 25 февраля российские войска производили ракетные атаки воинских частей и аэродрома, высаживался десант, но с помощью присланной из Киева боевой техники город удалось отстоять. Есть погибшие и раненые.
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08.47
Материнская компания социальных сетей Facebook и Instagram Meta запрещает российским государственным СМИ размещать рекламу и использовать платформу по всему миру для зарабатывания денег. "Эти изменения уже начались и будут продолжаться до конца выходных выходных", - написал в Twitter глава службы безопасности Facebook Натаниэль Глейхер. Компания также заявляет, что будет и дальше маркировать страницы госСМИ РФ.
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Байден издал меморандум о предоставлении Украине немедленной военной помощи
07.37
Президент США Джо Байден издал меморандум о предоставлении Украине немедленной военной помощи. Об этом сообщили в Белом доме. Как следует из документа, речь идет о выделении 600 млн долларов (532 млн евро). Около 250 из них предлагается выделить без четкого указания статей расходов, еще 350 - в качестве военной помощи по линии Пентагона, в том числе для обучения украинских военнослужащих.
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07.30
Легендарная американская певица Мадонна разместила пост в Instagram, в котором выразила несогласие с вторжением России в Украину. Ролик включает ремикс ее песни 2006 года Sorry.
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07.25
Администрация Джо Байдена хочет, чтобы Конгресс США выделил 6,4 млрд долларов (5,7 млрд евро), которые на начальном этапе должны пойти на ответ Вашингтона на российское вторжение в Украину, передает агентство AP. Средства должны быть перечислены главным образом на военную и гуманитарную помощь региону, сообщили три источника, осведомленные о запросе. Наибольшие суммы получат Пентагон, Госдеп, а также Агентство США по международному развитию (USAID), которое распределяет помощь на нужды мирного населения. Меньшие по объему средства пойдут министерствам финансов и торговли, которые отвечают за формирование санкционного ответа Вашингтона.
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В Харькове объявлена воздушная тревога
07.04
В Харькове на северо-востоке Украины в 06.20 мск объявлена воздушная тревога, сообщило агентство УНИАН.
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06.55
Попытка российских войск прорвать трассу Киев - Житомир отбита. Президент Украины Владимир Зеленский лично руководит обороной Киева, передало агентство УНИАН.
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06.30
Станцию метро "Политехнический институт" в Киеве изнутри закрыли на гермозатворы. Об этом сообщило агентство УНИАН со ссылкой на Telegeram-канал Vgorode. Попасть туда снаружи временно невозможно. "Более 50 выстрелов и взрывов, пулеметные очереди - в районе Шулявки (Соломенский район Киева. - Ред) и зоопарка за последние 10 минут", - сообщают журналисты телеканала ICTV в Telegram.
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06.17
Совет Европейского Союза ограничил с 12 апреля доступ правительства России, Центробанка РФ и ряда российских фининститутов к рынку капитала Евросоюза. Об этом говорится в уведомлении, обнародованном в Официальном журнале ЕС. Брюссель также запретил государственные финансирование торговли с Россией и инвестиции в РФ.
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Грузовики с боеприпасами из Польши прибыли в Украину
06.06
Колонны польских грузовиков с боеприпасами для украинской армии уже прибыли в Украину. Об этом сообщил в Twitter министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
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05.55
США предложили помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев, где идут бои, однако он отказывается оставлять столицу. Об этом сообщила газетаThe Washington Post.
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05.33
NBC News: Казахстан отклонил просьбу Москвы отправить войска в Украину
Казахстан отклонил просьбу Москвы о присоединении его войск к военным действиям России в Украине. Об этом сообщил в своем информационном блоге американский телеканал NBC News со ссылкой на официальных лиц Казахстана. Нур-Султан также заявил, что не признает независимость "ЛНР" и "ДНР", защиту которых Москва использует как повод к агрессии, передал канал.
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05.10
Продолжаются тяжелые бои в городе Василькове Киевской области, в 40 км к югу от столицы. Об этом сообщило в Facebook командование Воздушных сил Украины. По его данным, российские войска пытались высадить десант с воздуха на аэродроме Василькова.
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04.53
Канада требует "немедленно исключить Россию из международной банковской системы SWIFT". Об этом заявила заместитель премьер-министра Христя Фриланд. По ее словам, президент РФ Владимир Путин "укрепляет свое место в рядах отверженных европейских диктаторов, которые устроили резню в 20 веке". "Нельзя допустить успеха этого варварского нападения (на Украину. - Ред), это не может произойти", - добавила она.
Банки ЕС обязаны отчитываться о депозитах россиян на сумму свыше 100 тыс. евро
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04.30
Совет Евросоюза обязал банки стран ЕС отчитаться о депозитах на сумму более 100 тысяч евро, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам, а также получить от них объяснения об источниках этих денег. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в Официальном журнале Евросоюза. Информация должна быть предоставлена не позднее 27 мая 2022 года в национальные компетентные органы стран-участниц или в Еврокомиссию. Это касается и депозитов тех россиян, которые получили гражданство европейских стран или вид на жительство по специальным программам.
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04.16
Королевский театр Ковент-Гарден в Лондоне отменил гастроли артистов Большого театра на фоне вторжения России в Украину. Об этом сообщил представитель британского театра. "Летние гастроли балета Большого театра в Королевском театре Ковент-Гарден находились на финальной стадии планирования. К сожалению, в нынешних обстоятельствах гастроли не могут состояться", - заявили в лондонском театре.
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Власти Украины запросили экстренное финансирование у МВФ
04.01
Власти Украины запросили экстренное финансирование у Международного валютного фонда. Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. "В арсенале Фонда есть ряд инструментов, и по мере развития ситуации в Украине мы будем продолжать обсуждать с властями, как мы можем им лучше всего помочь", - отметила она. По ее словам, в дополнение к текущим рекомендациям МВФ изучает все варианты дальнейшей финансовой поддержки Киева, в том числе в рамках существующего соглашения stand by с оставшимися в нем невыделенными 2,2 млрд долларов (1,9 млрд евро).
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03.59
"В Киеве сегодня (25 февраля. - Ред.) были убиты около 60" российских военных, сообщил советник главы министерства внутренних дел Украины Виктор Андрусив. По его словам, задержаны десятки корректировщиков огня, ставивших целеуказатели для нанесения авиационных ударов.
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03.39
В ряде районов Киева слышны взрывы, передает агентство УНИАН. По его данным, в ночь на 26 февраля мощный взрыв прогремел в Деснянском районе столицы Украины. Как сообщает "Украинская правда", речь может идти о попытках российских войск разрушить теплоэлектроцентраль №6 (ТЭЦ-6).
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Twitter приостанавливает показ рекламы для пользователей в Украине и России
03.14
Twitter Inc. пошел на ряд шагов, чтобы сделать более прозрачным освещение тем, связанных с конфликтом России и Украины. Это следует из записей в Twitter Safety. Так, приостанавливается показ рекламы для пользователей в Украине и России, чтобы гарантировать, что важная информация об общественной безопасности будет находиться в топе, и реклама не будет отвлекать от нее внимание. Кроме того, приостановлены некоторые рекомендации в отношении твитов от лиц, на которых пользователи не подписаны, чтобы уменьшить распространение оскорбительного контента.
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02.55
ЕС ввел санкции против 60 ведущих компаний российского военно-промышленного комплекса, самолетостроительных и кораблестроительных корпораций. Нормативные акты опубликованы в Официальном журнале Евросоюза. В списке - "Оборонпром", "Рособоронэкспорт", РЖД, "Камаз", "Севкомфлот", "Севмаш", авиастроительные компании "Сухой" и "Туполев", ракетно-космический центр "Прогресс". Кроме того, санкции введены против Минобороны РФ, Службы внешней разведки РФ (СВР). Наконец, в перечень попали и российские фининституты: Альфа-банк, "Открытие", банк "Россия" и Промсвязьбанк.
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Венгрия готова стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной
02.40
Венгрия готова стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной, это предложение направлено сторонам, сообщил представитель правительства в Будапеште Золтан Ковач. "Венгрия предложила принять у себя российско-украинские мирные переговоры", - процитировал Ковач в Twitter главу МИД Венгрии Петера Сийярто. По словам Ковача, как Киев, так и Москва дали понять, что рассматривают предложение.
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02.33
Госдепартамент США назвал министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова непосредственно ответственными за дальнейшее вторжение Москвы в Украину, сообщили в американском Минфине. Поэтому США вводят санкции и против них.
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США ввели санкции в отношении Путина и Лаврова
02.24
США ввели санкции в отношении президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также членов Совета безопасности России. Об этом сообщили в американском Минфине. Вашингтон в координации с союзниками и партнерами продолжил решительно реагировать на "неоправданное, неспровоцированное и заранее спланированное вторжение России в Украину", указали там.
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02.08
Резолюция, осуждающая вторжение России в Украину, провалилась в Совете Безопасности ООН. Москва, как и ожидалось, наложила вето на документ в ходе голосования на заседании в Нью-Йорке. За проголосовали 11 государств из 15 постоянных членов Совбеза. Китай совместно с двумя другими странами воздержался. Западные дипломаты тем не менее расценили итоги голосования как успех попытки дипломатическим путем вбить клин между Москвой и Пекином, передало dpa. Проект резолюции, полученный агентством, "самым решительным образом" осуждает агрессию РФ, а также подтверждает суверенитет и территориальную целостность, независимость и единство Украины. В документе содержится призыв к России о немедленном выводе войск из Украины и возвращении к минским соглашениям.
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ЕС ввел санкции в отношении Путина и Лаврова
01.57
Евросоюз официально ввел санкции в отношении 98 граждан РФ, включая президента Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова, - из-за вторжения в Украину. Нормативные акты опубликованы в Официальном журнале ЕС. В черный список внесены также премьер-министр России Михаил Мишустин, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
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01.47
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что российские войска ночью 26 февраля пойдут на штурм Киева. "Эту ночь мы должны выстоять, судьба Украины решается прямо сейчас. Ночь будет тяжелой. Очень тяжелой", - подчеркнул президент Украины. Между тем, как передает Telegram-канал Инсайдер.ua, в Киеве идут уличные бои, слышна стрельба. По неподтвержденным данным, она могла быть вызвана тем, что в райне Троещина задерживали и разоружали российских диверсантов.
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01.37
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что Оттава введет санкции в отношении российского президента Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова в связи с вторжением Москвы в Украину, а также высказался за отключение России от SWIFT. "Мы введем санкции в отношении президента Путина и его коллег-архитекторов этой варварской войны, главы его администрации и министра иностранных дел Сергея Лаврова", - сказал Трюдо на пресс-конференции. "Эти люди несут наибольшую ответственность за смерть и разрушения, происходящие в Украине". Трюдо также добавил, что Беларусь будет подвергнута санкциям "за пособничество вторжению президента Путина в свободную и суверенную страну".
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Киев: Продолжаются консультации о времени и месте переговоров с РФ
01.22
Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией в Иерусалиме. Об этом сообщила газета The New York Times. По словам посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, просьба была озвучена во время телефонного разговора между двумя лидерами 25 февраля. Информацию анонимно подтвердил израильский чиновник, передало издание. Официального подтверждения пока не поступало. Между тем пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского - Сергей Никифоров - сообщил, что продолжаются консультации о времени и месте переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк в свою очередь отметил, что это будет "прежде всего, детальный разговор о мире и прекращении огня". "Нейтральный статус с внятным пакетом гарантий по безопасности - опция, которая также, возможно, будет на столе", - добавил он.
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01.07
Часть из 7000 дополнительных военнослужащих, которых США перебрасывают в Германию, как ожидается, будут задействованы в рамках сил быстрого реагирования (NRF) НАТО. "Президент (Джо Байден. - Ред.) вчера отправил в Европу ряд военнослужащих из США, чтобы они были готовы именно к подобным случаям", - сказал представитель Пентагона Джон Кирби. Однако необходимо в контакте с НАТО определить, каковы потребности альянса, добавил он. "Если они (военные - Ред.) нужны, если их ждут, то они готовы к задействованию", - подчеркнул Кирби.
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Болгария закроет воздушное пространство для российских перевозчиков
00.53
Болгария закроет воздушное пространство для российских перевозчиков с 26 февраля. Об этом сообщило министерство транспорта и коммуникаций страны. По его данным, этот шаг - ответ на эскалацию военного конфликта и знак солидарности с Украиной.
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00.40
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с американским лидером Джо Байденом. Об этой беседе Зеленский сообщил микроблоге Twitter. По его словам, стороны обсудили ужесточение санкций, конкретную помощь в вопросах обороны и "антивоенную коалицию". "Благодарен США за мощную поддержку Украины!" - написал глава государства.
Беседу прокомментировала и американская сторона. "Я высоко оценил храбрые действия украинского народа, который сражается, защищая свою страну", - отметил Байден в заявлении, распространенном по итогам разговора. Президент США подтвердил дальнейшую экономическую и гуманитарную помощь Вашингтона Киеву, поддержку Украины в области безопасности, а также постоянные усилия для привлечения других стран к аналогичным шагам.