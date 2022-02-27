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2022.02.27 09:05

Сергей Пархоменко. Ничего не кончится в Украине

Сергей Пархоменко, "Эхо Москвы"2022.02.27 09:05
Киевляне, укрывшиеся в метро
Киевляне, укрывшиеся в метро / B. Gerdžiūno/LRT nuotr.

Вопросы со всех сторон: «а может такое быть, что российские войска займут Киев и все на этом кончится». Что займут — может. Но вот насчет «все кончится» — это нет.

Ничего не кончится в Украине, где люди из состояния граждан свободной страны перейдут в статус «жителей оккупированной территории». И будут поступать по отношению к оккупантам так, как порабощенное население поступает обычно.

Но важно еще вот что: ничего не кончится в Европе. Потому что теперь возникает ряд следующих вопросов.

А почему существует Литва?

А Польша?

А почему наша Нарва оказалась вдруг в какой-то неизвестно откуда взявшейся другой стране? По какому праву? И кто им там позволил переименовывать в Таллин нашу исконную, дорогую каждому русскому сердцу Колывань?

От них от всех тоже «исходит большая угроза безопасности россиян».

Ну, и они «детища похабного Брестского мира. Их тоже Владимир Ильич Ленин учредил». Надо это исправить. Что, нет? Как это — нет? Мы сказали, что да, значит так и есть. Вот и Военно-историческое общество подтверждает, и у нас все документы есть.

А потом — «Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий…»

А если кто-нибудь попытается «помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты».

Люди в Европе и их политики медленно и постепенно начинают сегодня, глядя на хронику атаки на Киев, понимать, что же это там — в далекой и неинтересной им Украине — происходит в действительности. И с каждым днем будут понимать все яснее. А там, однажды, и поймут.

Эхо Москвы

# Мнения# Война в Украине
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