Балтийские страны готовятся к военному конфликту с Россией. Насколько он реален?

Главы Балтийских стран утверждают, что прямой военной угрозы для них сейчас нет. Однако и Латвия, и Литва, и Эстония присоединились к призывам запустить четвертую статью договора НАТО - о начале консультаций в условиях "угрозы целостности и безопасности". Насколько вероятен сценарий военного конфликта на восточном фланге альянса?

Четвертая статья договора НАТО предусматривает консультации внутри альянса, когда хотя бы одна страна-участница заявляет об угрозе "целостности, политической независимости и безопасности". Следующая, пятая статья договора говорит об оказании реальной военной помощи в случае нападения.

"Военная агрессия России против суверенитета Украины, ее народа и демократии совершенно недопустима. Путин несет ответственность за прекращение этого. Латвия тесно сотрудничает с партнерами по ЕС и НАТО. Мы призываем к консультациям в рамках четвертой статьи НАТО", - написал в "Твиттере" премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

"Весь свободный мир оказался под угрозой, когда Россия начала полномасштабную атаку против Украины - суверенного европейского государства. Консультации внутри НАТО по укреплению безопасности альянса должны быть проведены для внедрения дополнительных мер по обеспечению защиты союзников", - написала в "Твиттере" премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

There's a threat to the entire free world, as 🇷🇺 has launched a full-scale attack against #Ukraine - a sovereign European country. NATO consultations on strengthening the security of Allies must be initiated to implement additional measures for ensuring the defence of Allies. 2/2 — Kaja Kallas (@kajakallas) February 24, 2022

Угрозы нет?

Последний раз страны Восточной Европы говорили о запуске четвертой статьи осенью, на пике миграционного кризиса. Однако тогда Польша воздержалась от конкретных действий. На этот раз за запуск четвертой статьи выступили страны Балтии, Польша, Словакия, Чехия, Румыния и Болгария.

При этом балтийские политики и представители вооруженных сил утверждают, что прямой военной угрозы в регионе на данный момент нет.

"Прямой угрозы нет, потому что значительная часть российских сил, размещенных вокруг Латвии, сейчас используется для нападения на Украину. Но это еще не значит, что мы можем расслабиться", - заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.



"Ситуация в любой момент может поменяться, - говорит Русской службе Би-би-си депутат латвийского парламента Айнар Латковскис. - Эта потенциальная угроза исходит из того, что наш сосед - страна-агрессор, которая напала на другую страну, и эта другая страна, хоть и не входит в НАТО, но находится рядом".

У здания посольства России в Риге прошли протесты против российского вторжения в Украину / фото EPA

Опасения относительно вероятности российского вторжения внутри НАТО за пределами Восточной Европы так же велики, как скепсис по поводу готовности России воевать с Североатлантическим альянсом.

"Они не будут атаковать, потому что мы - самый сильный военный альянс в мире", - заявил на брифинге глава НАТО Йенс Столтенберг. Он подчеркнул: НАТО помогает Украине, но не защищает ее, потому что Украина не входит в НАТО. А стран-участниц альянса НАТО будет защищать.

"Вы слышали его (Владимира Путина) речь? Его амбиции не ограничиваются Украиной, его амбиции - восстановить СССР", - заявил на брифинге президента США Джо Байден. Прямого ответа на вопрос о военном конфликте между Россией и странами НАТО президент США не дал.

Повышенная готовность

В ответ на опасения восточного фланга альянс впервые в истории принял решение активизировать оборонный план Восточной Европы.

"Это означает повышенную готовность для сил НАТО, которые в случае большей опасности могут быть переброшены в Восточную Европу, - говорит Русской службе Би-би-си представитель министерства обороны Латвии Каспар Галкин. - На данный момент идет работа над формированием частей и командной структуры, а также над тем, чтобы НАТО мог реагировать в случае обострения".

По словам Айнара Латковскиса, во время совместных учений союзники неоднократно демонстрировали готовность прибыть в Балтийский регион в сжатые сроки: "Активизация этого плана означает не только размещение контингента и техники здесь, что очень важно, но и готовность, например, на военной базе в Техасе. Истребители могут прибыть из региона Средиземного моря, как это недавно было. И переместить сюда десантников из США тоже можно очень быстро".

И США, и другие страны НАТО выразили готовность отправить в Балтийский регион военную технику и личный состав сразу после вторжения России на территорию Украины. В итоге присутствие дополнительного контингента НАТО в Латвии, Литве и Эстонии удвоится.

24 февраля в Латвию прибыли первые 40 солдат американских ВВС / фото EPA

До начала украинского кризиса здесь было размещено около четырех тысяч военных из Великобритании, Канады, Германии, Дании, Норвегии и других стран.

Дополнительно Канада высылает 460 человек в Латвию, Великобритания - около 900 человек в Эстонию, Дания - 200 человек в Эстонию, Германия - 350 человек в Литву, Норвегия - 60 человек в Литву. США отправляют в страны Балтии 800 человек, восемь истребителей F-35 и двадцать вертолетов AH-64 Apache.

"Это сигнал для России, - говорит Русской службе Би-би-си исследователь Эстонского международного центра обороны и безопасности Калев Стойческу. - Нападать на Украину, где не были размещены войска НАТО - это одно дело, Украина сама себя должна защищать. А нападение на любую страну НАТО - это нападение на 30 стран, включая США, Великобританию и так далее. Если президент Путин этого не понимает или думает, что это [расширение конфликта] не сработает, тогда война будет расширяться, последствия будет сложно предсказать".

Чем опасен успех Путина в Украине?

По словам Стойческу, вероятность военного обострения на внешней границе НАТО зависит от того, чем завершится нападение России на Украину.

"Если удастся сделать из Украины свой протекторат, поставить марионеточное правительство, тогда, конечно, они будут очень самоуверенны и могут пойти дальше. И могут спровоцировать. Путин же ясно сказал, что его цель - не только захват Украины, а перестройка всей архитектуры безопасности Европы, возврат к 1997 году, когда мы не были членами НАТО", - считает политолог.

Экс-депутат латвийского парламента и экс-глава штаба Национальных вооруженных сил Карлис Креслиньш считает, что желание России атаковать страны Балтии будет зависеть в том числе от реакции западных стран - например, серьезности санкций и способности договориться внутри ЕС и НАТО.



"Если не будет четкого сигнала, то угроза существенно увеличивается. Тогда следующим шагом будут Балтийские страны", - сказал он Русской службе Би-би-си.

"Понятно, что если в открытую воевать против НАТО, особо нет вариантов выиграть, если вести конвенциальную войну, - продолжает Креслиньш. - Но, во-первых, есть дубинка с атомным оружием… Во-вторых, где гарантия, что у нас в Латгалии (восточная Латвия) не появятся зеленые человечки? Беженцы на границе уже были - по другой причине, но все же… Могут появиться беженцы с Украины… А в Латгалии много русскоязычных, которые могут захотеть в Россию. Потом могут начаться какие-то безобразия, а потом надо будет прийти на помощь".

"Вся Европа должна отказаться от российского ТВ"

И Латвия, и Литва, и Эстония объявили об усилении защиты границы с началом атаки России на Украину. А премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал жителей Латвии - вне зависимости от родного языка - к сплоченности.

С осуждением России выступила партия "Согласие", которая традиционно представляет интересы русскоязычного электората. Экс-лидер партии и экс-мэр Риги Нил Ушаков назвал войну братоубийственной. Действующий председатель партии Янис Урбанович пообещал тесно сотрудничать с правительством, вся партия поддержала резолюцию, осуждающую российскую агрессию.

Акция в поддержку Украины в Вильнюсе / фото GETTY IMAGES

До начала украинского кризиса 2014 года у "Согласия" был заключен договор о сотрудничестве с российской "Единой Россией", восемь лет назад он был приостановлен. Аналогичный договор был заключен эстонской "Центристской партией", которая разорвала его в одностороннем порядке после вторжения России в Украину.

Латвия также запретила трансляцию трех российских каналов - Россия РТР, Россия 24 и TV Centr International. Запрет будет действовать от трех до пяти лет. Основанием стала угроза национальной безопасности - по словам главы латвийского Национального совета по электронным СМИ Ивара Аболиньша, в истории ЕС такое происходит впервые.



"Мы призываем все страны ЕС воспользоваться собранными нами доказательствами, последовать нашему примеру и закрыть все связанные с Россией каналы на территории ЕС. За последний год мы закрыли 41 канал, связанный с Россией. К сожалению, другие европейские страны не последовали нашему примеру", - сказал Аболиньш.

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