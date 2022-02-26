Работа Facebook замедлена в России по решению государства

Роскомнадзор сообщил о замедлении в России работы социальной сети Facebook. Это сделано после ограничения работы страниц нескольких российских СМИ вскоре после вторжения российской армии на территорию Украины. Facebook впервые подвергается в стране частичной блокировке.

Роскомнадзор требовал отменить ограничения в отношении сразу нескольких российских СМИ, в том числе государственного агентства РИА "Новости", телеканала министерства обороны "Звезда", "Ленты.ру" и "Газеты.ру", а также объяснить причину ограничений. Но социальная сеть проигнорировала эти требования, утверждается в пресс-релизе регулятора.

В результате Генпрокуратура по согласованию с МИДом признала социальную сеть причастной "к нарушению основных прав и свобод человека и граждан России". Закон, позволяющий блокировать иностранные сайты за такое, был разработан в конце 2020 года.

Радио Свобода