Из-за вторжения в Украину российские миллиардеры потеряли за день 39 млрд долларов

По подсчетам Bloomberg, состояние российских миллиардеров сократилось после вторжения в Украину почти на 40 миллиардов долларов. Больше всего в процентном отношении потеряли Алекперов и Тимченко - порядка 40 процентов.

За первый день, прошедший после вторжения российских войск в Украину, состояние самых богатых людей России, согласно подсчетам Bloomberg, уменьшилось на 39 миллиардов долларов. Это больше, чем их потери с начала года, сообщает агентство в ночь на пятницу, 25 февраля.

Ущерб нанесен по всем классам активов, отмечает Bloomberg. Так, по итогам торгов 24 февраля индекс Мосбиржи упал более чем на 33 процентов, РТС - почти на 40 процентов. Курс американского доллара подскочил до рекордного уровня 89,60 рубля, а евро - 99,99 рубля.

Самое большое снижение активов - у Алекперова и Тимченко

Среди бизнесменов наибольшие потери испытал президент "Лукойла" Вагит Алекперов: его состояние, по информации Bloomberg, сократилось на 6,2 миллиарда долларов - до 13 миллиардов. Акции нефтедобывающей компании упали в четверг примерно на 33 процента.

Глава металлургической компании "Северсталь" Алексей Мордашов потерял 4,2 миллиарда долларов, в результате чего его состояние составило 23 миллиарда долларов. Самый богатый, по подсчетам Bloomberg, человек в России, президент "Норильского никеля" Владимир Потанин, потерял 3 миллиарда долларов.

Менее чем за два месяца с начала 2022 года Вагит Алекперов и совладелец "Новатэка" и "Сибура", друг президента Путина Геннадий Тимченко потеряли приблизительно по 10 миллиардов долларов, то есть более 40 процентов своего состояния. Это самое большое снижение среди всех российских миллиардеров, указывает Bloomberg.

"Спецоперация в Донбассе"

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале "специальной военной операции в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи.

Евросоюз, Великобритания, США объявили о введении жестких санкций против Москвы, под них подпадают, в частности, крупные компании, приближенные Путина, представители крупного бизнеса.

DW