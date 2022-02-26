Новости

2022.02.26 06:40

Из-за вторжения в Украину российские миллиардеры потеряли за день 39 млрд долларов

DW2022.02.26 06:40
Геннадий Тимченко (слева) и Аркадий Ротенберг
Геннадий Тимченко (слева) и Аркадий Ротенберг / Wikipedia

По подсчетам Bloomberg, состояние российских миллиардеров сократилось после вторжения в Украину почти на 40 миллиардов долларов. Больше всего в процентном отношении потеряли Алекперов и Тимченко - порядка 40 процентов.

За первый день, прошедший после вторжения российских войск в Украину, состояние самых богатых людей России, согласно подсчетам Bloomberg, уменьшилось на 39 миллиардов долларов. Это больше, чем их потери с начала года, сообщает агентство в ночь на пятницу, 25 февраля.

Ущерб нанесен по всем классам активов, отмечает Bloomberg. Так, по итогам торгов 24 февраля индекс Мосбиржи упал более чем на 33 процентов, РТС - почти на 40 процентов. Курс американского доллара подскочил до рекордного уровня 89,60 рубля, а евро - 99,99 рубля.

Самое большое снижение активов - у Алекперова и Тимченко

Среди бизнесменов наибольшие потери испытал президент "Лукойла" Вагит Алекперов: его состояние, по информации Bloomberg, сократилось на 6,2 миллиарда долларов - до 13 миллиардов. Акции нефтедобывающей компании упали в четверг примерно на 33 процента.

Глава металлургической компании "Северсталь" Алексей Мордашов потерял 4,2 миллиарда долларов, в результате чего его состояние составило 23 миллиарда долларов. Самый богатый, по подсчетам Bloomberg, человек в России, президент "Норильского никеля" Владимир Потанин, потерял 3 миллиарда долларов.

Менее чем за два месяца с начала 2022 года Вагит Алекперов и совладелец "Новатэка" и "Сибура", друг президента Путина Геннадий Тимченко потеряли приблизительно по 10 миллиардов долларов, то есть более 40 процентов своего состояния. Это самое большое снижение среди всех российских миллиардеров, указывает Bloomberg.

"Спецоперация в Донбассе"

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале "специальной военной операции в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи.

Евросоюз, Великобритания, США объявили о введении жестких санкций против Москвы, под них подпадают, в частности, крупные компании, приближенные Путина, представители крупного бизнеса.

DW

# В мире# Война в Украине
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Совет Европы
57 мин. назад

Совет Европы приостановил членство России в организации

Украинские военнослужащие в Киеве
1 ч. назад

Военный эксперт: Россия столкнулась с серьезным сопротивлением украинцев

Йонас Оман
1 ч. назад

Литовцы пожертвовали организации Blue/Yellow за 2 дня два миллиона евро

Флаг НАТО
1 ч. назад

НАТО развернёт силы реагирования в связи с вторжением России в Украину

Владимир Путин и Сергей Лавров
1 ч. назад

ЕС внес Путина и Лаврова в санкционный список

Социальная сеть Facebook
1 ч. назад

Работа Facebook замедлена в России по решению государства

Офис МУС в Гааге
11 ч. назад

В связи военной агрессии Путина Литва рассматривает возможность обратиться в Гаагский суд

Логотип конкурса "Евровидение"
11 ч. назад

Россия отстранена от участия в конкурсе "Евровидение-2022"

Хакерская группировка Anonymous
13 ч. назад

Хакеры Anonymous объявили кибервойну России

Г. Науседа
13 ч. назад

Науседа призывает исключить Россию из G20

Российское телевидение
2022.02.25 15:24

В Литве запретили ретрансляцию шести российских и белорусских каналов

Римас Туминас
2022.02.25 14:01

Римас Туминас и Миндаугас Карбаускис заявили об уходе из московских театров

дополнено
Иван Ургант
2022.02.25 14:47

Галкин, Меладзе, Ургант, Орбакайте призвали остановить войну в Украине

Г. Ландсбергис
2022.02.25 09:11

Глава МИД Литвы после беседы с Блинкеном: слова поддержки не взрывают российские самолеты

Офис МУС в Гааге
2022.02.25 20:10

В связи военной агрессии Путина Литва рассматривает возможность обратиться в Гаагский суд

В Вильнюсе прошла акция в поддержку Украины
2022.02.25 14:23

Национальные общины Литвы выразили свою солидарность с народом Украины

Водитель грузовика
2022.02.25 10:21

Linava: в Украине находятся около 100 водителей из Литвы, украинцы хотят защищать свою страну

Светлана Алексиевич
2022.02.25 08:22

Светлана Алексиевич: То, что мы сегодня наблюдаем - это 1930-е годы

В. Зеленский
2022.02.25 12:25

Зеленский:

Хакерская группировка Anonymous
2022.02.25 18:21

Хакеры Anonymous объявили кибервойну России