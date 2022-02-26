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2022.02.26 06:30

Совет Европы приостановил членство России в организации

DW2022.02.26 06:30
Совет Европы
Совет Европы / Reuters/Scanpix nuotr.

Решение о приостановке членства РФ в СЕ принято на фоне российского вторжения в Украину. Председатель Совета Италия назвала неприемлемой российскую военную агрессию против Украины.

Совет Европы приостановил членство России в ЕС в связи с российским вторжением в Украину. "Комитет министров Совета Европы, председателем которой является Италия, принял решение приостановить членство Российской Федерации", - заяви министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо в пятницу, 25 февраля.

"Италия считает эту меру необходимой в свете неприемлемой военной агрессии России против Украины, что представляет собой серьезное нарушение норм международного права", - подчеркнул итальянский министр. За приостановку членства России в СЕ проголосовали 42 государства, две страны - Армения и Россия - были против, Турция воздержалась, а Азербайджан не участвовал в голосовании.

Совет Европы был создан после Второй мировой войны для защиты прав человека и правовых норм на европейском континенте. Он не имеет отношения к Европейскому Союзу. Россия является членом СЕ с 1996 года. Россия уже временно лишалась членства в СЕ на фоне аннексии Крыма в 2014 году.

DW

# В мире# Война в Украине
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