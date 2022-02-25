В связи военной агрессии Путина Литва рассматривает возможность обратиться в Гаагский суд

После того, как Россия начала военное вторжение в Украину, Министерства юстиции и иностранных дел Литвы рассматривают возможность обращения к прокурору Международного уголовного суда (МУС), подтвердили BNS в пятницу в Минюсте.

По словам министра юстиции Эвелины Добровольской, есть намерения от имени Литвы в соответствии с 15 статьей Римского статута предоставить информацию прокурору МУС о совершаемых преступлениях против человечности и военных преступлениях.

В настоящее время Минюст совместно с МИД сформировали неформальную рабочую группу, в которой анализируются правовые возможности того, чтобы агрессия против Украины получила оценку в контексте международной ответственности.

МУС - это международный судебный орган, уполномоченный судить за крайне тяжкие преступления, заставляющие обеспокоиться международное сообщество: геноцид, преступления против человечности, военные преступления, агрессию. Местопребыванием МУС является Гаага.