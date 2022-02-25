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2022.02.25 15:24

В Литве запретили ретрансляцию шести российских и белорусских каналов

BNS, LRT.lt2022.02.25 15:24
Российское телевидение
Российское телевидение / Shutterstock.com

Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) в пятницу запретила ретрансляцию в стране шести телеканалов на русском языке: ретрансляция некоторых из них останавливается на трехлетний срок, других - на пять лет.

Как информировал BNS зампредседателя комиссии Ричардас Слапшис, по предложению администрации ЛКРТВ, которая провела мониторинг, принято решение запретить ретрансляцию каналов "Беларусь 24", "НТВ Мир", "РТР Планета", "Россия 24" сроком на пять лет, , "ПБК", "TVCI" - на три года. Решение вступает в силу с пятницы.

По утверждению ЛКРТВ, решение принято с учетом того, что на этих каналах "поощряется пропаганда и разжигание войны".

В 2015 и 2016 годах в Литве из-за разжигания войны и ненависти была запрещена ретрансляция канала "РТР Планета".

В Законе об информировании общества закреплено, что разжигание войны и межнациональной розни относится к запрещенной информации, а пропаганда войны запрещена Конституцией.

С 25 февраля в Эстонии вступил в силу запрет на ретрансляцию пяти российских телевизионных каналов: РТР Планета, НТВ Мир, НТВ Мир Балтия, Россия 24 и TV Centre International, а также одного белорусского — Беларусь 24. Соответствующее решение принял эстонский Департамент защиты прав потребителей и технического надзора.

Латвийский национальный совет по электронным СМИ запретил ретранслировать в стране российские телеканалы "Россия" и "Россия 24".

# Литва
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