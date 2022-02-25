Национальные общины Литвы выразили свою солидарность с народом Украины

В Литве Департамент по делам нацменьшинств, вместе с Советом национальных общин выразили солидарность с народом Украины.

"Департамент по делам нацменьшинств, вместе с Советом национальных общин, в котором представлены литовские общины армян, азербайджанцев, белорусов, чеченцев, эстонцев, греков, караимов, картвелов (грузин), латышей, поляков, ромов, румын-молдаван, части русских, татар, узбеков, венгров, немцев, евреев, выражают свою солидарность с Украинским государством, Украинским народом и обществом украинцев Литвы.



Мы осуждаем войну против суверенной Украины и всего гуманистического мира, развязанную Кремлём и путинской властью.



Мы обращаемся к гражданам России, этническим русским, проживающим в разных уголках мира, призываем граждан всех народов и стран сопротивляться преступным действиям кремлёвского режима на Украине и поддержать Украину в этой борьбе! Слава Украине!", - говорится в распространенном сообщении.