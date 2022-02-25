Римас Туминас и Миндаугас Карбаускис заявили об уходе из московских театров

Художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве Римас Туминас заявил, что ушел из театра. Об уходе из Театра им. Вл. Маяковского в социальной сети написал и другой литовский режиссер, руководитель театра Миндаугас Карбаускис.

Литовский режиссер Римас Туминас сообщил, что ушел с должности художественного руководителя Вахтанговского театра 9 февраля: «Я предоставлю документ, если это необходимо».



Эту же должность он занимает в Вильнюсском государственном Малом театре.



Накануне министр культуры Литвы Симонас Кайрис выступил с призывам уволить режиссера Римаса Туминаса с должности главы Вильнюсского Малого театра.



«Ни один исполнитель из России не ступит на территорию Литвы. Выступал ли он на оккупированных территориях или нет. Пора задуматься и русскому народу», — написал С. Кайрис в своем посте в социальной сети.



Сам режиссер говорит, что согласится с любым решением министра: «Я согласен со всем, какое бы решение ни было принято».



«Что произошло в Украине и что происходит сейчас, мне непонятно — я поддерживаю твердую позицию по отношению ко всем, кто сегодня связан с Россией, и конкретно ко мне. 9 февраля я уволился со своей должности в Театре Е. Вахтангова, если понадобится, я сделаю то же самое здесь, в Литве», — сказал Римас Туминас.



«Сегодня я обсужу ситуацию с министром, потому что режиссер чувствует личную ответственность перед актерами, создателями и зрителями театра и хочет, чтобы этот театр продолжал успешно работать», — говорит Симонас Кеблас, директор Вильнюсского Малого театра.



Туминас основал и возглавил Малый драматический театр Вильнюса в 1990 году. Московский театр имени Е. Вахтангова он возглавлял с 2007 года.

Сегодня после обеда в социальной сети о своем уходе написал и художественный руководитель Театра им. Вл. Маяковского Миндаугас Карбаускис. Карбаускис - лауреат многочисленных премий и наград, в том числе «Золотая маска», «Хрустальная Турандот», «Триумф».