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2022.02.25 10:21

Linava: в Украине находятся около 100 водителей из Литвы, украинцы хотят защищать свою страну

BNS, LRT.lt2022.02.25 10:21
Водитель грузовика
Водитель грузовика / Shuttertock.com

В Украине могут находиться около 100 водителей из Литвы или водителей литовских автотранспортных компаний, полагает Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков Linava.

"Мы предполагаем, что около 100, может, немногим больше", – сказал в пятницу в интервью ЛРТ гендиректор Linava Зенонас Буйвидас.

По его словам, со всеми водителями в Украине поддерживается связь: «На данный момент еще можно созвониться с Украиной».

Среди прочего Буйвидас подчеркнул, что украинские водители, работающие в литовских компаниях и в настоящее время находящиеся за пределами Украины, хотят вернуться в свою страну.

«Сами водители во многих компаниях изъявили желание вернуться домой и защищать свою страну», — сказал представитель Linava.

В четверг, когда Россия начала военные действия против Украины, Linava призвала автоперевозчиков немедленно вернуться в Литву.

# Литва
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