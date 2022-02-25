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2022.02.25 06:41

Президент США Байден объявил о введении "сокрушительных" санкций против России

Deutsche Welle2022.02.25 06:41
Д. Байден
Д. Байден / AP nuotr.

Новый пакет штрафных мер направлен против российских банков, олигархов и сферы высоких технологий. В то же время Байден решил пока не отключать Россию от SWIFT и не вводить санкций против энергетического сектора РФ.

Президент США Джо Байден объявил о введении нового пакета "сокрушительных" санкций против России в связи с нападением российских войск на Украину. "Президент России выбрал эту войну, и его страна будет расплачиваться за его действия. Сегодня утром я встретился с коллегами из G7, чтобы обсудить неоправленное нападение президента Путина на Украину, и мы согласились двигаться к введению сокрушительных пакетов санкций и других экономических мер, чтобы привлечь Россию к ответственности. Мы стоим вместе с мужественным народом Украины", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме в четверг, 24 февраля.

По словам Байдена, новые санкции направлены против четырех российских банков, на долю которых приходится в общей сложности около трети всего российского капитала, в том числе против второго по величине российского банка - ВТБ. Они отстраняются от работы на американском финансовом рынке и сделок в долларах США. Байден отметил, что аналогичные меры запланированы и или уже применяются в Евросоюзе, Великобритании и Японии.

Отключения России от SWIFT пока не будет

Штрафные меры вводятся против еще целого ряда лиц из ближайшего окружения Путина, устанавливается жесткий экспортный контроль с целью лишить российскую промышленность и армию американских полупроводников и других высокотехнологичных продуктов.

В то же время Байден сообщил, что США пока не будут отключать Россию от международной платежной системы SWIFT, на чем настаивает, в том числе Украина. Не вводится пока штрафных мер и против российского энергетического сектора.

Джо Байден, однако, указал, что в случае дальнейшего обострения кризиса вокруг Украины санкции США против России могут быть еще более усилены. "У Путина гораздо более честолюбивые планы в Украине - он хочет восстановить бывший Советский Союз", - убежден президент США.

США перебрасывают дополнительные войска в Германию

По словам Джо Байдена, в рамках реакции НАТО на конфликт вокруг Украины он распорядился об отправке дополнительных войск в Германию. "Речь идет о подразделениях, которые уже переведены в состояние боевой готовности. Наши войска отправляются в Европу не для того, чтобы воевать в Украине, а чтобы защитить наших союзников по НАТО и успокоить наших союзников на востоке", - пояснил он.

"Хорошая новость заключается в том, что НАТО сейчас более едина и полна решимости, чем когда-либо. Нет никаких сомнений в том, что все союзники по НАТО выполнят статью 5, которая гласит, что нападение на одного является нападением на всех", - подчеркнул Байден.

Только в начале недели Белый дом сообщил о переброске из Италии в страны Балтии пехотного батальона численностью в 800 солдат и передислокации на восточный фланг НАТО военнослужащих и вертолетов из Германии. В целом, по заявлению Белого дома, в Европе сейчас дислоцировано свыше 90 тысяч военнослужащих США. Из-за конфликта вокруг Украины США дополнительно перебросили в Восточную Европу еще 5 тысяч солдат.

DW

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