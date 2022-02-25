Война в Украине: Киев сообщил о гибели 137 человек после первого дня вторжения РФ

После первого дня российского вторжения на территорию Украины погибли 137 человек. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В свою очередь Минобороны России сообщило о крушении военного самолёта АН-26 в Воронежской области. Он выполнял плановый полёт и перевозил ценное имущество. Экипаж погиб. По данным ведомства, причиной крушения стал отказ техники.

Пентагон сообщил, что с момента вторжения, российские войска запустили более 160 ракет. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Россия готовит новую волну атак, в том числе воздушный десант.



Российская сторона официально о потерях пока не заявляла.

C раннего утра 24 февраля российская армия по приказу президента Владимира Путина наносит удары по территории Украины. Сообщается об обстрелах и бомбардировках крупных украинских городов. Идут бои в Донбассе, под Харьковом, на севере Украины, сообщается о российском десанте под Киевом и проникновении на территорию страны российских войск из аннексированного Крыма.



Зеленский: я остаюсь в Киеве, хотя я - "цель номер один"

В. Зеленский / AP nuotr.

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 25 февраля выступил с очередным видеообращением, в котором подвёл итоги первого дня российского вторжения в Украину.



По словам Зеленского, Вооружённые силы страны дали отпор врагу.



По предварительным данным, как сказал президент, в четверг погибли 137 граждан Украины - военных и мирных жителей. По словам Зеленского, погибли все пограничники, защищавшие остров Змеиный в Чёрном море.





Зеленский также заявил, что остаётся в Киеве, хотя, по его словам, "враг обозначил меня как цель номер один". По словам Зеленского, в Киеве действуют российские диверсионные группы, поэтому необходимо соблюдать комендантский час.



По словам Зеленского, он вёл переговоры с лидерами стран НАТО о вступлении Украины в союз, однако "они все боятся". Как сказал президент Украины, он не боится переговоров с Россией в том числе и о нейтральном статусе страны, однако требует гарантий безопасности для Украины. По словам Зеленского, он готов к переговорам, однако сейчас судьба страны зависит от армии.

Ранее президент Украины подписал указ о всеобщей мобилизации в стране.