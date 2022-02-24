Литва приостанавливает выдачу виз россиянам

Министерство иностранных дел Литвы 24 февраля сообщило о том, что приостанавливает выдачу виз россиянам.

"В знак солидарности с Украиной и ее жителями, столкнувшимися с военной агрессией России, МИД Литвы приостанавливает выдачу виз россиянам", – сказано в сообщении.



Латвия и Чехия также прекратили выдачу виз гражданам России.

C раннего утра 24 февраля российская армия наносит удары по территории Украины. Сообщается об обстрелах и бомбардировках крупных украинских городов. Идут бои в Донбассе, под Харьковом, на севере Украины, сообщается о российском десанте под Киевом и проникновении на территорию страны российских войск из аннексированного Крыма. Вооруженные силы Украины оказывают сопротивление, есть информация о десятках погибших с обеих сторон.



В Москве, Петербурге и других городах России проходят акции протеста против российского вторжения на Украину. В большинстве своем они немногочисленные, но в некоторых городах есть десятки задержанных, передает Русская служба BBC.