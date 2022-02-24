Новости

2022.02.24 21:06

Литва приостанавливает выдачу виз россиянам

LRT.lt2022.02.24 21:06
Флаг Литвы
Флаг Литвы / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Министерство иностранных дел Литвы 24 февраля сообщило о том, что приостанавливает выдачу виз россиянам.

"В знак солидарности с Украиной и ее жителями, столкнувшимися с военной агрессией России, МИД Литвы приостанавливает выдачу виз россиянам", – сказано в сообщении.

Латвия и Чехия также прекратили выдачу виз гражданам России.

C раннего утра 24 февраля российская армия наносит удары по территории Украины. Сообщается об обстрелах и бомбардировках крупных украинских городов. Идут бои в Донбассе, под Харьковом, на севере Украины, сообщается о российском десанте под Киевом и проникновении на территорию страны российских войск из аннексированного Крыма. Вооруженные силы Украины оказывают сопротивление, есть информация о десятках погибших с обеих сторон.

В Москве, Петербурге и других городах России проходят акции протеста против российского вторжения на Украину. В большинстве своем они немногочисленные, но в некоторых городах есть десятки задержанных, передает Русская служба BBC.

# Литва
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