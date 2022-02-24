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2022.02.24 12:40

В Литве вводится чрезвычайное положение

BNS, LRT.lt2022.02.24 12:40
Литва
Литва / Shuttersock.com

В связи с началом военной операции России в Украине в четверг президент Литвы Гитанас Науседа вводит чрезвычайное положение (ЧП) в стране.

После заседания Госсовета по обороне он сообщил, что это решение утвердит Сейм на внеочередной сессии.

"Сегодня я также подписал декрет о введении чрезвычайного положения, который утвердит на своей внеочередной сессии Сейм Литовской Республики. Мы оценили сложившемся обстоятельства и вынуждены предпринять правовые меры для обеспечения своей внешней безопасности", – заявил журналистам Науседа.

Госсовет по обороне также решил, что "Литва обратиться в НАТО по поводу активации Четвертой статьи" Североатлантического договора, отметил руководитель страны.

Четвертая статья договора предусматривает созыв Североатлантического Совета для консультаций, если одна из стран блока считает, что существует угроза ее безопасности.

# Литва
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